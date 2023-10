Da Robert (46) så Nav-boligen, tok han kontakt med Petter: – Blir pissa på

I sitt nye program «Petter – der ingen vil bo» flytter Petter Nyquist (44) inn i et belastet kommunalt område på Torshov i Oslo. Her får han selv kjenne på hvordan det er å bo i en kommunal leilighet, sammen med personer med rus- og psykiatriutfordringer.

HYTTEBRAKKE: Petter Nyquist titter sjokkert inn i boligen som ble tildelt Robert André Halfvarsson på Danebo utenfor Larvik. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I forbindelse med programmet får Nyquist mange henvendelser fra mennesker som har vanskelige boforhold, og en som har tatt kontakt er tidligere rusavhengig Robert André Halfvarsson (46) fra Tønsberg.

Skitten hyttebrakke

Til Nyquist kunne Halfvarsson fortelle at han blitt midlertidig plassert i en hyttebrakke på en nedlagt campingplass, som heter Danebo utenfor Larvik. Her huses det mange arbeids- og bostedsløse, og Halfvarsson er en av dem. Men da NAV plasserte ham i en skitten hyttebrakke, tok han kontakt med Petter Nyquist.

SKITTENT OG NEDSLITT: Inne i hyttebrakken som Robert ble tildelt var det skitten oppvask, insekter på gulvet og veldig lite hjemmekoselig. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Jeg ble forbannet da jeg så bildene av der Robert skulle bo. Bokstavelig talt så blir du jo pisset på. Jeg blir dritforbanna når jeg ser hvor skittent og fælt det var der. Takket være den positive «driven» Robert har, så kan det være at han kommer gjennom oppholdet der. Men i mange andre tilfeller som vi vet om, så er ikke dette veldig bra for en person som prøver å komme seg videre i livet, sier Nyquist til TV 2.



KUMMERLIGE FORHOLD: Tidligere rusmisbruker Robert André Halfvarsson viser Petter Nyquist brakkeriggen kommunen plasserte ham i. Der bor han under kummerlige forhold omgitt av kriminalitet og narkomane . Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Tar utdannelse

Robert André Halfvarsson er en tidligere rusavhengig som prøver å komme tilbake til samfunnet, og går for tiden på skole hvor han utdanner seg til å bli en såkalt erfaringskonsulent. En erfaringskonsulent er en person som er ansatt i tjenestene eller andre organisasjoner på bakgrunn av sin erfaringskompetanse, enten som bruker eller pårørende.

HARDT LIV: Robert André Halfvarsson har hatt et vanskelig og utfordrende liv, men staker nå ut en ny og bedre vei. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han ønsker å bidra inn mot psykisk helse og rus på en eller annen plattform.

At han nå har havnet på et bosted med flere rusbrukere under uverdige boforhold, bidrar ikke akkurat til å få Robert tilbake i samfunnet igjen.

Han har først fått innvilget ti dagers opphold, og må søke videre for forlengelse.

BARE ÉN NATT: Robert André Halfvarsson bodde bare én natt i hyttebrakken før han ble flyttet over i en campinghytte. Han synes derimot at det er uverdig at folk som har det vanskelig må bo under slike forhold. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Uverdig

– Dette handler om min verdighet. Jeg kjenner mange som bor her, og det er mange fine mennesker som har gitt opp. Jeg vil starte et nytt liv, men blir irritert av å bo her. Jeg er en Tønsberg-gutt, så for meg hadde det vært bedre å bo i en kommunal leilighet som jeg kunne leid. Her og på en annen midlertidig bopel som jeg fikk, så trekkes jeg 9000 kroner i måneden, forteller han til TV 2.



GOD STØTTE: Petter «Uteligger» Nyquist hjelper og støtter Robert André Halfvarsson med hans vanskelige bosituasjon. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Rus-sug

46-åringen har ruset seg helt fra ung alder, og hadde en vanskelig oppvekst. Han har vært rusfri over mange år, og i den perioden jobbet han som varmepumpe-installatør, var gift og levde et A4-liv med hus, bil og båt.

Men etter hvert begynte han å ruse seg igjen. Nå har han vært rusfri i to år, og prøver å komme tilbake til en bedre hverdag.

TE OG OVERDOSEMEDISIN: Overdosemedisinen Ventizolve har sin faste plass i hylla på kjøkkenet til Robert. Dette er i tilfelle en av naboene hans skulle trenge akutt hjelp. Foto: Martin Berg Isaksen

Men med slike boforhold han har havnet i nå, blir det vanskelig fordi det er mange rusavhengige i området.

– Rus-suget går bort etter en liten stund, når man har vært innlagt på en avrusningsklinikk. Men rustanker kan komme.

– Er du ikke redd for å falle tilbake, til det verste stadiet der du var før?

– Det er klart at det er en redsel for det. Jeg har gått mange runder disse årene. Jeg har havnet i rusdepresjon, og jeg ble en «kødd» da jeg havnet på kjøret igjen. Nå har jeg vært nykter lenge, heldigvis, sier 46-åringen.

GIR IKKE OPP HÅPET: Robert har levd et tøft liv som mangeårig rusbruker, og har aldri gitt opp håpet, noe han har tatovert på høyre hånden sin. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Gå til NAV og be de komme og se

Det finnes mange historier hvor rusavhengige blir plassert i alt fra telt til brakker, slik Robert André Halfvarsson opplevde.

Petter Nyquist har erfart dette gjennom mange år som talsperson for rusavhengige.

– Jeg er imponert over motivasjonen til Robert, og at han klarer å holde seg så behersket. Man blir puttet i en situasjon som er vanskelig for de aller fleste, og klarer å reise seg igjen. Robert, som har så tydelig motivasjon, trenger ikke mer motstand. Jeg har vært borti mye av denne frustrasjonen, for hva skal du gjøre, «gå til NAV og be de komme og se hvor ille det er?». Jeg begynner å bli usikker på hvor mye de vet, men at de plasserer deg her, er ikke godt nok, sier Petter Nyquist.

NYKTER: Robert André Halfvarsson har levd et langt og hardt liv som rusavhengig, men nå er han nykter på andre året. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Mye bråk

Når TV 2 besøker Halfvarsson , har han blitt flyttet over til en campinghytte. Dette skjedde etter at han informerte Nav om at TV 2 skulle komme og lage en reportasje dagen etter.

Men omgivelsene bærer preg av at det er gjort halvveis, og det er ingenting som gjør at det er en plass man vil bo.

– Folk utenfra er kanskje opptatt av det økonomiske perspektivet på dette også. At man bruker millioner av kroner på rehabilitering og fengsel, og så blir man puttet på et slikt sted hvor sannsynligheten for at det går dårlig igjen er ganske stor. I hvert fall i en periode hvor man har stoppet å ruse seg. Men det andre er hva det gjør med verdigheten, sier Nyquist.

Det er ofte mye bråk der hvor Robert nå bor. Det komplekse er at det er NAV som er ansvarlig for midlertidige boliger, og de prøver ofte å strekke seg, men det er tydeligvis lite å gå på.

Kommunen har for lite egnede boliger, og det blir en kamp mot andre budsjetter i kommunen.

NEDLAGT CAMPINGPLASS: Robert André Halfvarsson peker og orienterer Petter Nyquist om boforholdene på Danebo utenfor Larvik. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Dette sier NAV:

TV 2 tar kontakt med Nav Færder, som har plassert Robert der han bor, og spør om hva de tenker om boforholdene på Danebo.

– Danebo er et av flere tilbud NAV kan gi ved bostedsløshet. NAV Færder har ansvar for i hvert enkelt tilfelle å alltid vurdere hva som er et forsvarlig tilbud, og følge opp at tilbudet vi gir er kvalitetsmessig forsvarlig. NAV Færder var på befaring på Danebo i høst, og dokumenterte at forholdene fremsto forsvarlig, med nødvendige rutiner for renhold og oppfølging. Dersom noen som får tilbud om midlertidig bolig opplever at renhold, eller andre forhold ved innflytting ikke er i henhold til kravene NAV stiller, er vi avhengig av at vi får tilbakemelding så vi kan følge dette opp. Det er ikke akseptabelt dersom rutiner ikke er fulgt, og dette vil i så fall bli fulgt opp med utleier, sier Laila Rognaldsen, Virksomhetsdirektør i Færder Kommune.

HÅP: Robert håper livet vil ta en vending til det bedre når at han har utdannet seg til erfaringskonsulent. Foto: Martin Berg Isaksen

– Er dette et riktig sted å plassere en tidligere rusmisbruker, som tar utdanning og prøver å få et nytt og bedre liv?



– Midlertidig bolig er ikke en god løsning over tid, og opphold skal gjøres så kort som mulig. Det er derfor viktig at det jobbes med å finne egnet varig bolig. Ved tildeling av midlertidig bolig gjøres det alltid en vurdering av hva slags tilbud som er forsvarlig. Endring av midlertidig bolig vil bli vurdert dersom dette uttrykkes som ønske, og det finnes egnede alternativer. NAV legger til grunn at et trygt sted å bo er en viktig forutsetning for å leve et godt liv, og vil alltid ønske å bidra til å finne løsninger som kan øke mulighetene for å komme videre, avslutter Rognaldsen.

