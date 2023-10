Da NRK endret TV-konseptet, var han for langt nede til å bry seg

Jonas Lihaug (34) gjestet nylig TV 2-podkasten «Realitysjekk», hvor han fikk spørsmål om det er noe han angrer på fra hans mangeårige YouTube-karriere.

Kun én ting stikker seg ut.

Forbanna

Lihaug, som er kjent for å drikke tiss og spise menneskeblod, angrer ikke på noen av de banebrytende stuntene. Det han angrer på, er av medmenneskelig karakter, og en er fra da han og Annika Momrak (24) ledet NRKs YouTube-satsing «4etg» sammen.

– Hvis det er noe jeg angrer på, så er det hvor forbanna jeg ble på Annika i den GeoGuesser-videoen.

Spol til ca. 39 minutter og 40 sekunder ut i podkastepisoden under, for å høre Lihaug snakke om hendelsen.

De som har fulgt med på YouTube i senere tid, vet nok hva Lihaug sikter til. For de som ikke husker det som etter hvert ble en stor snakkis i medienorge, kan hele greia forklares slik:

Den nevnte videoen skulle være en morsom YouTube-konkurranse hvor det var om å gjøre å finne fram i Oslos gater. GeoGuesser er et nettleserbasert geografispill hvor spillere får i oppgave å gjette steder fra Google Street View-bilder.

ÅPENHJERTIG: Jonas Lihaug er kjent for å alltid snakke rett fra levra. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Momrak vant geografikonkurransen, og Lihaug mistet besinnelsen og sa blant annet «du er ikke bedre enn meg på noe, Annika.»

– Jeg hadde en drittdårlig dag. Jeg bruker mye sinne i underholdningsøyemed, men den dagen ble jeg bare så sykt forbanna og det ser ut som at jeg hater Annika. Så det angrer jeg litt på, at den videoen ble sånn, forklarer han i podkasten «Realitysjekk».

– Hater hele greia



KOMETKARRIERE: Annika Momraks karriere har skutt til værs etter at hun begynte i NRK. Foto: Terje Pedersen

YouTube-videoen ender i en stor, høylytt krangel mellom duoen, og det viser seg å bli den siste videoen de produserer sammen, før det annonseres at Lihaug slutter i NRK.

Faktisk ble denne krangelen så stor at det ble dedikert en hel episode av NRK-serien «Norske beefer» om feiden. Dette er et program som tar for seg krangler og uenigheter som har opptatt mye plass i mediebildet.

Nå avslører imidlertid Lihaug at «Norske beefer»-episoden absolutt ikke skulle handle om ham og Momrak da han takket ja til å medvirke i episoden.

– Jeg hater hele den «beef»-greia. Fordi, på et eller annet tidspunkt etter at jeg sluttet i NRK, så kom den «Norske beefer»-redaksjonen til meg og lurte på om de kunne lage en episode med meg. Vi snakket om å lage en episode som handlet om meg og NRK som en helhet. Altså, byråkratiet. Fordi det var det byråkratiet som slet meg helt ut og gjorde meg deprimert, mens jeg tilsynelatende hadde drømmejobben.

Deprimert

Lihaug forteller at han gjorde et intervju om dette, altså NRK og byråkratiet. På et senere tidspunkt får han se en skisse av programmet. Da skjønner han at hele fokuset i episoden ikke var det han ble forespeilet.

– Jeg får se et klipp fra episoden, og det har blitt til at det handler om meg og Annika isteden.

Lihaug, som har vært åpen om at han lenge har slitt med depresjon, forteller at han var så langt nede på det tidspunktet og «ikke til stede», at han ikke tenker over endringen.

At episoden ble vinklet på «Annika vs. Jonas», syns han likevel ble feil kommunisert.

– I den episoden snakker jeg egentlig om hvor slitsomt det var å være i NRK, og at Henrik Hildre ikke fikk forlenget kontrakten sin, som basically, om man vrir og vender på det, betyr at han fikk sparken. Jeg snakker om alle disse tingene som slet meg ut, men så heter liksom episoden «Jonas vs. Annika». Jeg satt der på premieren med Annika, og var litt sånn: «Det er litt sånn feilkommunisert».

TEMA: Episodens tema ble krangelen mellom de to YouTube-profilene. Foto: Skjermdump/NRK

Til orientering var Henrik Hildre (33) med i «4etg» da NRKs YouTube-kanal ble startet. Han og Lihaug, som er barndomsvenner, utgjorde to fjerdedeler av kanalens profiler på den tiden, sammen med Martha Leivestad (29) og Henrik Farley (31). Etter at Hildre og Farly forlot «4etg», ble Momrak hentet inn.

På et dårlig sted

Årsaken til at Lihaug oppførte seg dårligere enn han skulle ønske mot Momrak på den tiden, var fordi han var på det han beskriver som et «mega-shitty sted».

– Jeg hadde ikke noe imot Annika i det hele tatt, men jeg var kanskje ikke så god fadder som jeg kunne vært, sier Lihaug, som understreker at han egentlig liker Annika Momrak veldig godt.

– Faktum er at jeg digger Annika, og jeg har alltid digget henne, sier Lihaug, og forklarer at han derimot ikke likte seg selv så godt på den tiden.

Da episoden kom ut for et års tid siden, ble Momrak spurt om hva hun tenkte om det hele.

– Det er litt fint, fordi vi har veldig forståelse for hverandre og at vi gikk igjennom våre ting på den tiden der. Nå kan vi snakke om det som to gode venner og le av det, sa Momrak i fjor høst.

TV 2-AKTUELL: For tiden er Jonas Lihaug å se i programmet «Kokkeskolen». Foto: TV 2

Slik svarer NRK



Jorunn Ingelinn Solberg, prosjektleder for «Norske Beefer», har fått tilsendt strekket fra podkasten «Realitysjekk», hvor Lihaug forteller at NRK gjorde store endringer i episoden etter oppstart. Hun sier følgende:

– Vi er veldig lei oss for at Jonas sitter igjen med denne opplevelsen etter sin deltakelse i «Norske Beefer». Opptaket med Jonas var det første som ble gjort i serien, i noe som på det tidspunktet var et helt nytt konsept som fremdeles var i utvikling.

– Vi var åpne om at det var flere mulige vinklinger på episoden, og at det ikke var bestemt hvilken retning vi skulle gå. «Norske Beefer» har gode rutiner for å vise programmet til de medvirkende før publisering, og Jonas fikk se både programmet, endringene, og kommentere på det i god tid før det gikk på lufta.

«FORRÆDER»: Mange nordmenn ble bedre kjent med Jonas Lihaug da han var med i første sesong av «Forræder». Her sitter han med YouTube-kollega Christoffer Robin Omland. Foto: Ole Martin Sandness/TV 2

Fryktet for karrieren

Lihaug angrer den dag i dag på at han ikke sluttet i statskanalen på et tidligere tidspunkt. Da han startet «4etg»-prosjektet i 2018, opplevde han at det var større aksept for «på kanten»-innhold, mens han de siste årene opplevde å få mye nei av sjefene sine da han pitchet ideer til videoer. Han mener byråkratiet i NRK spiste opp mer og mer av gleden han hadde i arbeidshverdagen.

– Det var en intervention med meg, hvor venner og kjære var sånn: «Nå må du slutte i NRK, Jonas. Vi har aldri sett deg så ulykkelig som du er nå». Men jeg turte ikke. Jeg tenkte jeg hadde jo en YouTube-kanal før jeg kom inn i NRK, og drev den i ett år, og den gikk veldig bra. Så kom vi inn i NRK og sluttet etter hvert med de personlige plattformene. Jeg tenkte sånn: «Hvis jeg slutter nå, så har jeg jo ingenting».

Heldigvis for Lihaug, var det ikke en realitet at han «hadde ingenting» etter NRK-exiten. Siden den gang har han deltatt i noen av de mest populære programmene på TV, som «Forræder», «Camp Kullinaris» og «Kokkeskolen». I disse dager er han også aktuell med sin egen podkast, som heter «Singel mann, 30+».