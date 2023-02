Da klærne ikke passet Isabell, tok besettelsen overhånd

Det var ekstra tøft for Isabell Nordal (37) å gi fra seg særlig én samling i Rydderevolusjonen. Det er det en helt spesiell grunn til.

I løpet av kun fem dager drar Desta Marie Beeder (35) og resten av Rydderevolusjonen-temaet og rydder opp hjemmet til ulike familier.

Ambisjonen er at de skal stå igjen med halvparten av det de eide.

Familien, bestående av Isabell Nordal (37), kjæresten Marius Thrane (32) og barna, var først ut til å få hjelp i den andre sesongen av programmet.

Blant hundre matbokser og titalls kjøkkenmaskiner, var det særlig én ting som var vanskelig å bli kvitt. En tøff fortid for familiemoren var bakgrunnen for dette.

VANSKELIG: Ryddeprosessen var ikke bare-bare for familien. Foto: Cato Ingebrigtsen

280 par sko

I hallen med alle tingene til familien, var det skosamlingen til Isabell som skilte seg ut. Alt fra høye, glitrende hæler til sporty sneakers var stablet foran henne.

Samlingen skulle reduseres, men det satt langt inne for familiemoren.

I forkant av innspillingen hadde hun bestemt seg for at Beeder kunne bare glemme å røre favorittskoene hennes. De hadde hun spart på i mange år.

– De tar jeg ikke bort. Jeg tulla med at jeg skulle flytte dem til bestevennen min, så de kunne ligge der og slappe av, forteller hun til TV 2.

STRENG PROGRAMLEDER: Desta Marie Beeder måtte flere ganger bli streng i rollen som programleder i Rydderevolusjonen. Foto: Cato Ingebrigtsen

Det gikk dermed ikke knirkefritt å redusere hennes dyrebare skatter. På det meste har samlingen inneholdt 280 par sko. Da hun gikk gravid med sitt første barn, ga hun fra seg en stor andel. Likevel hadde hun over 100 par under innspillingen.

For å gi plass til de nye familiemedlemmene, nemlig kjæresten Marius og hans to barn, var hun nødt til å gi slipp.

En trygghet

Skosamlingen vokste seg ikke stor av ingenting. Isabell har nemlig slitt med vekten over mange år. Da hun følte at ingenting av klær passet henne, fant hun en trygghet i nettopp sko.

– Sko har vært min besettelse, ettersom jeg ikke har følt at jeg kan passe inn i hva som helst av klær, sier hun og fortsetter:

– Da jeg skulle handle klær med venninner, fant jeg aldri min størrelse. Jeg var rett og slett for tjukk. Det preget meg fordi jeg ikke fikk kjøpt de klærne jeg ønsket meg, og være fin på den måten jeg hadde lyst til. Men størrelse 37-38 i sko passet meg alltid.

KLÆR OG SKO: Det tøffeste å gi fra seg for Isabell var klær og sko. Foto: Cato Ingebrigtsen

Hun begynte derfor å gå i skobutikker, og derfra begynte ballen å rulle.

– Jeg følte meg alltid så fin med nye sko, påpeker hun.

En tøff prosess

Etter hvert gjennomførte Isabell en slankeoperasjon. Plutselig passet hun inn i alle klær.

– Det har vært et ønske i så mange år, og plutselig kunne jeg bruke de stilene som trender, og klær som jeg synes er interessante. Da overfylte jeg skapet, men tok ikke noe ut.

I tillegg til skosamlingen, vokste også klesskapet. Plutselig tok det overhånd.

– Det var en runde å gå i seg selv og skulle ta bort så mye ting, selv om jeg visste at jeg ikke kom til å bruke det her igjen. Men nå var det på tide å gi det videre, forteller hun.

Til tross for at det var tøft, bestemte hun seg for å gå «all in».

GI PLASS: For at Marius og barna kunne flytte ordentlig inn i hjemmet til Isabell, måtte det frigjøres plass. Foto: Cato Ingebrigtsen

Bestemte seg

Hun bestemte seg for at dersom familien skulle være med på Rydderevolusjonen, skulle de gjøre det ordentlig.

– Vi skal ha det nytt, lettere og bedre nå. De skoene er vondt og vanskelig å fjerne, men samtidig kan jeg ikke gjøre det her halvhjertet.

Til tross for en tøff prosess med å kvitte seg med haugevis av klær og sko, har ryddeprosessen gjort noe med Isabell.

– Jeg fikk en annen ro, da jeg fjernet flere par som jeg hadde ansett som mine favorittsko. Det var kjemperart for meg at jeg faktisk klarte å gjennomføre det. Det var ganske befriende, påpeker hun.

Familien har fått det bedre

I dag føler hun at hun er på et helt annet sted, enn det hun var tidligere.

– Jeg er ikke der jeg var mentalt for så mange år siden. Jeg er mye mer fornøyd med meg selv. Jeg klarer å akseptere mer at jeg er den jeg er, og det spiller ingen rolle hva slags klær eller sko man har på seg.

– Jeg har bestemt meg for at om jeg putter inn noe nytt, så skal jeg ta ut noe annet.

EKSPERTTEAM: Ekspertteamet består av Desta Marie Beeder, Mads Clemmetsen og Caroline Leithe. Foto: Cato Ingebrigtsen

Nå er familien i gang med å opprettholde ryddingen og organiseringen, slik at de ikke havner i samme mønster som de var i tidligere. Nordal kan fortelle at de har det bra i dag, nå som de har blitt kvitt store deler av tingene i huset.

Se Rydderevolusjonen mandager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.