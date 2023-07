Haakon Magnus har ikke alltid klart å slå seg til ro med at han ble født inn i rollen som arveprins. I dag er han 50 år, og klar for å bli vår neste konge.

20. juli, 1973: Utenfor Rikshospitalet står norsk og internasjonal presse og venter. Kronprinsesse Sonja har klart å unngå fotografenes våkne blikk og lange linser, og befinner seg nå inne på fødestuen.

På Skaugum venter også den to år gamle prinsesse Märtha Louise. Hun er det daværende kronprinsparets førstefødte barn, men som jente er hun ifølge Grunnloven ikke arveberettiget til tronen.

Mens det norske folk håper på en prins og tronarving, er lille Märtha mest opptatt av at hun nå skal få slippe å trille ball i hagen alene hjemme på Skaugum, kan man lese i VG.

Og så skjer det: Norge får sin første prinsefødsel siden 1937, og arverekken er dermed sikret.

Når blitslampene lyser opp på Rikshospitalet, møter en stolt kronprins Harald pressen.

– Det viktigste er at barnet er velskapt. Gutt eller pike kommer i annen rekke, uttaler han.



FØRSTE MØTE MED OFFENTLIGHETEN: Kronprinsesse Sonja og kronprins Harald viser fram den nyfødte prinsen til pressen og det norske folk for aller første gang. Foto: NTB

Barndomsdrøm

Da Haakon begynte i førsteklasse på Smestad skole, lyste fotografenes blitslamper opp igjen. Som prins og tronarving måtte han lære seg at hans framtid ville fortone seg helt annerledes enn for de andre barna i klassen.

I boken «Haakon – et portrett av kronprinsen som ung mann», fortalte han om sin barndomsdrøm.

– Da jeg var liten, ønsket jeg å stå i butikk. For da kunne jeg ha en stor lekebutikk, sier han i boken fra 1998.

SKOLEGUTT: Haakon Magnus i klasserommet på Smestad skole. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Mens klassevennene kunne drømme om framtidige yrker, var Haakons skjebne å bli Norges framtidige konge.

– Særlig før følte jeg at jeg måtte bære det på skuldrene, sa han i NRK-programmet «Haakon – veien til et kongerike» i 2013.

Prinsen, som ble Norges kronprins da hans bestefar kong Olav døde i 1991, var gjerne alvorstynget da han ga intervjuer som ung.

– I ungdomstiden hadde jeg et veldig skille mellom min offisielle rolle – den jeg holdt helt separat fra venner og alt – og den andre, hvor jeg var «Haakon». Jeg hadde helt andre interesser. Med sport og musikk. Jeg hørte på rock, likte å gå på konserter og hele den biten. De to tingene klarte jeg ikke helt å forene, sier han i NRK-programmet.

TRE GENERASJONER: Med bestefar, kong Olav, og pappa – daværende kronprins Harald. Foto: Erik Thorberg / NTB

Kronprinsen fortalte videre at han ønsket å føle at han selv tok valget om en dag å bli konge, for da ville det bli mer ekte. Da kunne han gå mer inn i rollen.

I tråd med kongelige tradisjoner og forventninger, startet Haakon sin militære karriere like etter videregående. Etter befalsskolen i Bergen og Sjøkrigsskolen, tilbrakte han ett år om bord i en motortorpedobåt – før han fullførte i sin militære utdannelse i 1996.

PÅ SJØEN: Etter videregående fulgte Haakon tradisjonen og gikk for en karriere i Forsvaret. Foto: Lise Åserud / NTB

– Rett til et privatliv

I 1996 startet en helt ny hverdag for kronprinsen, da han flyttet til USA.

På University of California at Berkeley var det ikke mange som visste at deres medstudent var tronarving av kongeriket Norge.



I en felles pressekonferanse Haakon og hans storesøster Märtha holdt på Slottet før de begge reiste utenlands for å studere, kunne det virke som at kronprinsen hadde et sterkt ønske om en mer anonym hverdag.

Pressen fikk passet sitt påskrevet.

– Dere bryter grenser dere ikke har noen rett til å bryte. Også vår familie har rett til et privatliv, uttalte kronprinsen til NTB, før han avsluttet pressekonferansen med en anmodning om at han og hans søster måtte få fred til å konsentrere seg om studiene i de nærmeste årene.

UNG OG FRI: På universitetet i Berkeley i California var det få som visste at Haakon var kronprins av Norge. Foto: AP / NTB

På dette tidspunktet hadde pressen fulgt 22-åringens kjærlighetsliv tett. Fra starten av forholdet – til bruddet med Cathrine Knudsen, og videre til hans nye kjæreste Marte Krogh i 1996.

To år senere var det kjæresten Celina Midelfart som skapte de store overskriftene.

I et intervju med NRKs Petter Nome fra Berkeley i 1999, snakket kronprinsen om valget av hans framtidige kjæreste og kone.

– Det må være rom for prøving og feiling for den som skal bli Norges kommende dronning. Jeg leter så visst ikke etter en person som kan gå rett inn i dronningrollen. Følelsene mellom oss må avgjøre, uttalte han i intervjuet.



MØTTES PÅ QUART-FESTIVALEN: Sommeren 1999 møtte Haakon Kristiansand-jenta Mette-Marit Høiby gjennom felles kjente. Foto: Heiko Junge / NTB

Omdiskutert kjæreste

Onsdag 29. desember i 1999 meldte Fædrelandsvennen på sin forside at kronprinsens nye kjæreste var Kristiansand-jenta Mette-Marit Tjessem Høiby.

Verken hun eller Slottet ville kommentere påstanden om at de hadde blitt et par etter at de møttes gjennom felles kjente på Quartfestivalen sommeren før.

Samtidig som debatten gikk om Mette-Marit som alenemor for sønnen Marius var et verdig dronningemne, fortsatte hun i jobben som servitør på Café Engebret i Oslo ved siden av studier i sosialantropologi.

Pressen gjorde intervjuer med hennes nærmeste familiemedlemmer og gravde etter hvert fram historier fra hennes «utagerende fortid».

I avisene kunne man lese at landet var delt. Mange heiet på kjærligheten. Andre og mer konservative røster var skeptiske.

«Kronprins Haakon lever nærmere folket enn noen annen tronfølger før ham», kunne VG slå fast.

Men pressen hadde nok heller aldri vært tettere på kronprinsen enn da, for i en lang periode lå fotografer og spanet på kjæresteparet for å få sitt neste blinkskudd.



FOTOGRAFENE HANG PÅ: Hvor enn Haakon og Mette-Marit befant seg, var fotografene aldri langt unna i år 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

Den 14. mai i 2000 lot Haakon seg intervjue i NRKs «Dagsrevyen». Der sa han at han brøt prinsippet med ikke å kommentere sitt privatliv for å få debatten inn på et riktig spor, og for å unngå unødvendig press for alle parter.

I intervjuet snakket han åpent om kjærestens beryktede fortid.

– Det er noe med tidsaspektet som ikke har kommet godt nok fram. På begynnelsen av 90-tallet vokste det fram en ungdomskultur i Oslo, som man gjerne refererer til som housemiljøet. Det er jo klart at der er det relativt utagerende festing. Dette miljøet var Mette en aktiv del av på den tiden, sa han.

Kronprinsen understreket at situasjonen var en annen nå, nesten ti år senere, og at kjæresten og hennes nærmeste burde skånes for medieoppstyret.

– Det er fordi jeg er kronprins at situasjonen er sånn som den er, at dette blir slått opp og så videre. Derfor føler jeg det er viktig at det er jeg som står fram og går ut og gjør det jeg kan. Og at hun egentlig har all rett til å være i bakgrunnen. Ikke være en offentlig person i denne sammenhengen, uttalte han til NRK.

FORLOVELSE: Haakon sammen med sin tydelig nervøse forlovede Mette-Marit foran et stort pressekorps på Slottet. Foto: Lise Åserud / NTB

Den 1. desember i 2000 ble det innkalt til pressekonferanse på Slottet i forbindelse med Haakon og Mette-Marits forlovelse, og kronprinsens kjæreste tok nå for alvor steget over til en mer offisiell rolle.

Den kommende kronprinsessen kommenterte selv sin fortid – og svarte på spørsmål om hvordan det siste årets mediestorm hadde vært for henne.



– Det er jo ingen tvil om at det har vært ganske tøft, men jeg tror det førte meg og Haakon nærmere sammen. For du lærer hverandre å kjenne ganske godt i dette her, uttalte hun.

Debatten om samboerskap med en alenemor som hadde hatt utagerende fortid var lagt til side den 25. august 2001, da Haakon og Mette-Marit giftet seg til full folkefest i Oslo.

I kronprinsens tale til sin brud, holdt han ikke tilbake på følelsene.

– Når vi kommuniserer føler jeg meg som et helt menneske. Takk for at du gir meg den følelsen. I dag er du ikke lenger bare vennen min, kjæresten min og forloveden min. I dag er vi blitt gift og du er blitt Norges kronprinsesse. Jeg gleder meg til å ta fatt side om side med deg, og sammen med Marius. Jeg kan ikke love at det blir problemfritt og lett, men det vil bli innholdsrikt og sterkt, sa Haakon.



FOLKEFEST: Haakon og Mette-Marit hilser folket fra slottsbalkongen på bryllupsdagen, 25. august i 2001. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Familiefar

Den 21. januar i 2004 var det kronprins Haakons tur til å møte pressen i blitsregnet på Rikshospitalet, som en stolt og nybakt far.

I motsetning til da prinsesse Märtha kom til verden, var arverekken automatisk sikret ved prinsesse Ingrid Alexandras fødsel.

– Hun kom til verden, åpnet øynene og kommuniserte med oss, så på oss og hadde blikkontakt. Etter noen timer sovnet hun. Det var veldig fint, og kan anbefales, sa kronprins Haakon til NTB under pressekonferansen på sykehuset.



I konfirmasjonstalen til sin datter i 2019, fortalte han om de første timene hjemme på Skaugum som nybakt pappa.

– Den dagen du ble født, og vi kom hjem fra sykehuset, satt vi i sofaen alle sammen. Marius, mormor, bestefar, bestemor, moren din og jeg. Du lå i fanget til mamma og jeg leste høyt de to siste kapitlene i boken vi leste for Marius; Brødrene Løvehjerte. Det var en bra start på livet.

FAMILIE PÅ FIRE: Storebror Marius holder godt rundt Norges arveprinsesse Ingrid Alexandra i 2004. Foto: Dahl, Guri / NTB

Allerede året etter, den 3. desember i 2005, ble kronprins Haakon pappa for andre gang – til prins Sverre Magnus.

Haakon og Mette-Marit har vært opptatt av å skjerme barna for pressen under deres første år av livet.

Privat har de ofte tatt barna med ut på friluftsaktiviteter som ski, kiting og surfing – gjerne på fjellhytta i Uvdal eller en av sine tre hytter på Sørlandet.



– Fremdeles er det ski av forskjellig slag på vinteren. Bading og vannsport om sommeren. Det er også noe av det koseligste vi gjør sammen som familie, sa kronprinsen i sin konfirmasjonstale til Ingrid Alexandra.

SØRLANDSIDYLL: Kronprinsparet har vært opptatt av å ta med barna på flere utendørsaktiviteter. Foto: Heiko Junge / NTB

Møter seg selv i døra

I jobben som kronprins gjennomfører Haakon et høyt antall offisielle besøk omkring i Norge hvert år. Han er spesielt opptatt av entreprenørskap og innovasjon i norsk næringsliv, ungdom og mangfold.

De siste årene har kronprinsen steppet inn som landets regent når hans far, kong Harald, ved flere anledninger har vært innlagt på sykehus og i perioder har vært sykmeldt.

Mens Haakon forbereder seg på å bli konge, ser han Ingrid stå i det samme skillet som han selv gjorde – mellom en ung privatperson og Norges tronarving.

– Du ga de første intervjuene dine, hadde møter med statsmaktene og mottok deputasjoner her på Slottet. For meg var alt dette litt spesielt. For jeg har jo selv vært i en tilsvarende situasjon som du er i nå, og møter en 18 år gammel versjon av meg selv litt i døra, sa han i sin tale på feiringen av hennes myndighetsdag i fjor.



RØRT: I sin tale til datteren under feiringen av hennes 18-årsdag, fortalte Haakon at han kjente seg igjen i hennes situasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Markerer jubileet med ny TV 2-serie

Når Haakon fyller 50 år den 20. juli, er det tilsynelatende ingen midtlivskrise å spore for vår framtidige konge.

– Det er fint, det. Vi står litt sånn midt i livet, sier kronprins Haakon til NTB om jubileet.

En knapp måned senere, 19. august, blir Mette-Marit også 50.

– Jeg tror ikke det er så mye som endrer seg over natten, fordi en snart skal fylle 50 år. Men det er mange ting som endrer seg. Vi er i en fase hvor barna holder på og skal forlate redet snart. Og det blir vel en ganske stor endring, tenker jeg, sier kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

Kronprinsparet har bestemt seg for å markere sine 50-årsdager ved å reise rundt i Norge og besøke folket.

Haakon og Mette-Marits jubileumsreise blir til høsten også en dokumentarserie på TV 2, der kronprinsparet slipper kameraene tett innpå – også i mer private øyeblikk.

TV 2 spør kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud om hvordan han vil beskrive kronprinsen.

– Kronprins Haakon er en arving til kongeriket Norge, og da er det en del man ikke skal se, rett og slett. Den offentlige kronprinsen er muligens noe annerledes enn den private. Det er noe av det som er magien med monarkiet. Det er det skjulte som er det mest spennende, og som sørger for at det blir opprettgoldt en viss interesse for det.