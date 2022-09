Da Åsne (28) ble født kortvokst, ble fremtiden bekymringsfull

I niende etasje i en liten leilighet på Bogerud, slår regnet mot vinduene i den høye bygningen.

Til tross for at det er grått og kjipt utenfor, gjenspeiles ikke det i leiligheten til Åsne Hanto (28). Det er farger hvor enn du hviler øynene, og de grønne plantene i vinduskarmen nyter endelig et lite avbrekk fra sola.

I TV 2-dokumentarserien «Kort og lovende» følger vi fire kortvokste personer som prøver å navigere seg gjennom livet, og som vil vise at de lever akkurat samme liv som alle andre.

De har jobber og egne leiligheter, og oppnår målene som de drømmer om.

Åsne fra Lier er en av dem. Nå sitter hun mellom foreldrene sine i den mørke sofaen. De har kjørt inn til Oslo fra Løten, og hun har nemlig lokket dem med gratis middag – og snart kommer hennes søster på døra for å nyte det samme tilbudet.

Familien har alltid hatt et tett bånd, og de har vært opptatt av at Åsne skal føle seg likeverdig og god nok som den hun er. Men det var ikke alltid like lett – spesielt da man ikke hadde like mye informasjon om kortvoksthet for 30 år siden.

For da den lille jenta kom til verden en lørdag morgen, var det noe som ikke stemte. Da hadde faren hennes en bekymring – en bekymring som senere skulle bli til glede.

SØSKEN: Åsne sammen med sine søsken ved folkemuseet på Sverresborg. Foto: Privat

Ønsket

I den siste episoden av dokumentarserien blir TV-seerne med på en slags livsreise – da Hanto drar hjem til foreldrene sine i Løten.

I det tårevåte øyeblikket avslører hennes far, Bjørn Hanto (63) at i øyeblikket hun ble født, skulle han ønske det aldri skjedde.

– Du ønsker jo ikke å ha en unge med handikap, fordi du ikke ønsker at barna dine skal få begrensede valgmuligheter i livet, forteller han til TV 2 fra den grå sofaen, og ser på datteren sin.

MOR OG DATTER: Her med sin mor, May. Foto: Privat

Etter hvert som årene gikk, innså han at hvis datteren hans ikke hadde vært kortvokst, så hadde hun ikke vært Åsne.

– Har dere snakket sammen om dette?

– Nei, vi har ikke snakket så mye om det. Men jeg merket jo selv at da jeg skulle finne ut hva jeg skulle bli i livet, så har man jo begrensinger. Jeg kan ikke bli brannmann – ikke at det noen gang har slått meg – så jeg har vært heldig sånt sett. Mine interesser har alltid vært foran en PC, forteller Åsne og fortsetter:

– Men det ligger jo i bevisstheten hele veien. Du kan ikke spille fotball like lenge som klassekameratene dine, og det er ikke alle sporter du kan drive med like lenge. Men for min del har det gått greit, og jeg har hatt flaks med interessene mine.

– Da du så dette intervjuet i dokumentarserien, hva tenkte du om det pappaen din sa?

– Jeg satt jo der da pappa ble intervjuet, men jeg syntes egentlig det var fint. Det viste litt at det går bra, selv om man har lite kunnskap og ikke nødvendigvis har møtt andre kortvokste før.

SØSKEN: Åsne sammen med sin far og søster. Foto: Privat

Sirkus

– Det var en nedtur, men vi fikk fort greie på hva det var. Hun ble født på en lørdag, og da kom det en lege inn på ettermiddagen som gjorde at vi fikk mer greie på det – for det var jo nesten helt fullstendig nytt. Da fikk vi en henvisning til Frambu, og deretter til Kortvokstforeningen, forteller faren hennes.

Frambu kompetansesenter er et landsdekkende senter for sjeldne diagnoser. Det var her de kom i kontakt med med Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK). Foreningen er åpen for kortvokste, samt foreldre og søsken til kortvokste.

– Visste du noe om kortvoksthet fra før?

– Sirkus, konstaterer han.

Da Åsne var et halvt år gammel, begynte de å dra på NiK-treff, og tradisjonen fortsatte hvert eneste år.

Da de stilte opp på det aller første treffet, var det som en helt ny verden åpnet seg.

– Pappa har alltid fortalt meg at jeg kommer til å bli leder en dag, og da tenkte jeg: «Yeah, right. Som om jeg blir det». Også skjedde det da, forteller hun i dokumentaren.

For nå har hun gått fra å delta på NiK-treff hvert år, til å arrangere det som leder for foreningen. Da hun først dukket opp og traff likesinnede, vekket det noe i henne.

– Det har vært veldig, veldig bra. Jeg kunne alltid fortelle mine venner hjemme i Lier om hvordan det var å være kortvokst, men de kan jo aldri helt skjønne det når de ikke er det selv. Men når man møter folk på NiK-treff, så vet de hvordan det er, forteller hun og legger til:

– Det er bare det å kunne se folk i øynene – noe jeg ikke er vant til – og alle på de treffene er som en familie nummer to. Det er et ekstremt fint og tett felleskap, og det skal mye til for at jeg ikke drar på treffet hvert år.

FAR OG DATTER: Bjørn og Åsne på utflukt. Foto: Privat

Drev butikk på ungdomskolen

Som alle andre foreldre, hadde både Bjørn og hennes mor, May, bekymringer for datteren sin.

– Vi ble jo omtalt som de «vanskelige» foreldrene på skolen, fordi vi stilte krav til skolen. De ville heller gi fritak enn å tilrettelegge, så det var en del ganger vi var sinte i gangene på skolen.

Til tross for det, hadde Åsne en helt alminnelig oppvekst i Lier – hvis du ser bort fra at hun drev handel og taxivirksomhet med rullestolen sin, selvfølgelig.

– Jeg hadde elektrisk rullestol på ungdomskolen, for å komme meg frem og tilbake mellom hjem og skole.

– Du drev jo også butikk?, spør Bjørn lattermildt og ser over på datteren sin.

– Det gjorde jeg også! Hvis noen ville holde fast mens de syklet, slik at de fikk litt fart, så tok jeg betaling – hvis det ikke var venner, da. De tok jeg ikke betaling fra. Heller ikke søstra mi, ler hun.

– Gjorde du ikke?!, utbryter faren.

– Nei!

– Jeg trodde det var søstrene dine som hadde høyest betaling, ler hele familien sammen.

Store forbilder

Det er ikke til å stikke under stol at barn, særlig i ungdomskolealder, kan være slemme mot hverandre.

I en alder hvor man prøver å finne seg selv, og gjerne vil følge strømmen for å passe inn, kan man få kommentarer hvis man gjør det motsatte.

KORT OG LOVENDE: Åsne er en av personene vi følger i den nye TV 2-serien, «Kort og lovende». Foto: Eivind Senneset/Mothership

– Jeg opplevde å få kommentarer, men det er så lenge siden at jeg har glemt det litt. Det har selvfølgelig alltid vært litt blikk og kommentarer fra de eldre på skolen.

For Åsne har forbildene i hennes liv vært flere og større enn noen gang.

– Begge søstrene mine har vært forbilder på hver sine måter. Også har jeg hatt et forbilde i en som heter Jeanette. Hun har vært en stor del av NiK, og var leder etter at pappa gikk av. Mest fordi hun var seg selv, og hadde en ståpåvilje og masse «guts», forteller hun og fortsetter:

NiK-TREFF: Åsne sammen med Didrik Grevskott (31) fra Kort og lovende på et NiK-treff. Foto: Privat

– Mitt inntrykk var litt at hun dreit i hva alle andre mente om det at hun var kortvokst. Det var det inntrykket mitt var, og at jeg også ville drite litt i hva alle andre tenker og mener, så lenge man er seg selv.

Etter at Åsne tok over stafettpinnen som leder, har hun satt noen nye mål. De jobber nemlig for mer synlighet. For de vil synliggjøre og jobbe mot fordommer, som har vært en av Åsnes hjertesaker.

– Det største rådet mitt for foreldre med kortvokste barn, og som ikke har kunnskap, er å dra på NiK-treff. Bli aktive i foreningen, for da møter du så mange likesinnede som står i det samme som deg.

– Vi har mange samtalegrupper hvor alle prater med hverandre. Der har jeg fått de beste tipsene. Uansett om det er hvor man kjøper de beste klærne, til hva man må huske på når man flytter ut.

– Hvis du hadde gitt et råd til unge Åsne, hva hadde du sagt?

– Oi. At du vil klare deg, kanskje. Du vil syntes at det er greit å bo alene.

– Da hun flyttet til Oslo, så sa hun: «Å, lille Åsne i store Oslo!», skyter pappa Bjørn inn og ler.

