Da alt gikk galt i TV 2 ble plutselig en kjempekebab det mest normale i studio

I forbindelse med at TV 2 fyller 30 år 5. september, mimres det tilbake til de mest minneverdige dagene i kanalens historie.

Skal man tro Dyregrov, er det særlig vanskelig å glemme dagen en kjempekebab på over 2,5 meter skulle med på sending i TV 2s studio i Bergen.

Absolutt ingenting fungerte den dagen, det var ikke kebaben sin skyld - men internt i TV 2 snakkes det likevel om «kebab-sendingen».

Da jeg kom ut av den sendingen, var jeg for det første helt våt av svette, men jeg var også helt tom innvendig Sturla Dyregrov

Lang fartstid

Dyregrov har selv vært jobbet TV 2 i snart 25 år, men kan ikke huske en dag hvor det var mer tekniske problemer enn på 18. august 2021.

25 ÅR: Sturla Dyregrov har mange år bak seg som nyhetsanker. Foto: TV 2

Utad var det heldigvis ikke så mange som merket noe, men bak kulissene skjedde det mye rart som de måtte håndtere.

Etter å ha vært gjennom sendinger med jordrotter krypende rundt bena på direkten, live-reportasjer fra alt slags vær og vind, er det likevel denne sendingen som skiller spesielt seg ut når vi spør ham hvilken sending han husker best.

– Hvis folk spør meg om å trekke frem én sending der ting har gått galt eller der det har vært høyt stressnivå, så er det denne jeg alltid ender opp med, utdyper den erfarne nyhetsankeren.

I utgangspunktet skulle dette være en helt ordinær sending og det var ingenting de ansatte tenkte kunne gå galt. Men det gjorde det.

Problemene begynte tidlig

Sendingen skulle inneholde litt politikk, en sak om en krigsseiler og en munter sak om landets lengste rullekebab til slutt. For å krydre sendingen skulle kebaben på 2,67 meter være med i studio. Men allerede under første reportasje, begynte ting å gå galt.

Alt som går på luften går nemlig gjennom et system der man legger inn koder på innslagene. Da sendingens første reportasje skulle på, hadde det ved et uhell blitt lagt inn feil kode. Istedenfor den ferdige reportasjen, ble det derfor vist råstoff.

– Plutselig ropte vaktsjefen til meg at vi måtte bryte av, og at jeg måtte gjøre meg klar for å gå på luften igjen og beklage det som skjedde, sier Dyregrov.

SENDING: Alle innslag som skal gå på luften under en sending har en kode i et system. Foto: TV 2

Men akkurat da var det en som trykket på en feil knapp på kommunikasjonssystemet som hele TV 2 bruker for å snakke med hverandre.

– Ikke bare resatte det hele systemet, men alle linjene åpnet seg samtidig - også dem til høyttalerne i taket i studio og til proppen Dyregrov har inni øret under sending.

– Du kan tenke deg at hvis du holder en mikrofon foran en høyttaler, så får du en voldsom feedback-lyd. Den lyden fikk alle ut av boksen foran seg. Jeg fikk det i proppen jeg hadde i øret, samtidig som høyttalerne sprengte i taket. Så det var en utrolig lyd, opplyser han.

Oppsto panikk

Dyregrov var på dette tidspunket på lufta med noen hundretusen seere hjemme i stua som fulgte med.

– Jeg trodde ikke noen av seerne kunne høre noe av det jeg sa, så jeg tenkte: «Her kan jeg jo ikke fortsette».

Med kommunikasjonspanelet ute av spill, kunne ingen snakke med hverandre. Ingen kunne derfor fortelle Dyregrov hva han skulle gjøre for å håndtere kaoset.

– Ingen skjønte noen ting. Så du føler deg alene, sier nyhetsankeren som valgte å ta proppen ut av øret.

Kjempekebaben som skulle være med i studio på slutten av sendingen befant seg allerede i studio fordi studioteknikerne skulle sjekke kamerautsnitt og om den passet på bordet.

Den ble derfor holdt av to reportere som befant seg inne i studio da kaoset startet. Men siden innslaget måtte brytes av var reporterne redd for å komme med i bildet.

KEBAB: Sturla Dyregrov var nødt til å holde den 2,67 meter lange rullekebaben i studio da den ikke fikk plass på bordet. Foto: TV 2

– De to reporterne skjønte at her gjelder det bare å komme seg vekk. Det oppsto jo fullt kaos. Så da gir reporteren meg den ene enden av denne kebaben og løper ut av studio, sier Dyregrov og fortsetter:

– Så da står jeg med en kjempelyd ut av alle høyttalerne, ingen kunne snakke med hverandre og jeg står med landets lengste kebab i hånden.

Det mest absurde han har gjort

Dyregrov stilte seg håpefullt foran et kamera og krysset fingrene for at han ble klippet inn der. Utenfor studio var det en som ropte til han om hva som var neste punkt på kjøreplanen.

Det var da på tide å introdusere saken om en krigsseiler.

Se reportasjen om kjempekebaben i vinduet under.

– Da blir jeg stående mens det fremdeles er en kjempehøy lyd, og stressede folk løper rundt utenfor studio og skriker. Jeg sto med en lang kebab i hånden og prøvde etter beste evne å late som ingenting mens jeg introduserte krigsseileren.

– Akkurat det tror jeg er den mest absurde situasjonen jeg har opplevd i TV 2.

Mens saken gikk på luften, ropte Dyregrov etter en stol som han klatret opp på for å få skrudd av strømmen på alle høyttalerne i studio.

– Så det må ha sett litt snålt ut i dress.

Seerne merket ingenting

Til alles store overraskelse var heldigvis ikke det totale kaoset å merke på TV-skjermen.

Det viste seg nemlig at mikrofonen ankerne bruker under sending er såpass retningsstyrt og ligger så nært munnen at lyden blir isolert.

NYHETSANKER: Sturla Dyregrov beskriver denne dagen som kaotisk. Foto: TV 2

– Du kan se på opptaket at jeg er stresset, jeg kan i hvert fall se det selv. Men det rare er at den intense lyden vi hadde i studio ikke er på opptaket. Den var tross alt så høy at jeg ikke hørte de som var fem meter unna.

Dyregrov forteller videre at jobben hans som nyhetsanker er at ingen skal merke noe hvis det går galt bak kulissene.

– Det som var dumt, var at råstoffet gikk på lufta. Det så seerne og det var kjedelig. Men hvis vi tenker oss at 100% gikk galt i kulissene tror jeg bare seerne oppdaget 10% av det.

«Sendt er glemt»

Dyregrov har til den dag i dag kun sett en liten snutt av akkurat denne sendingen. Til tross for at han vet at kaoset ikke var synlig på luften, har han ikke orket å gjenoppleve det hele.

– Jeg så at jeg var ukomfortabel - og tørr i munnen. Men jeg tror ikke folk der hjemme tenkte: «Hva er det som er galt med Sturla i dag?».

Han forteller videre at dersom noe oppstår under en sending og han har håndtert det så godt det lar seg gjøre, så legger han det fort bak seg.

– Sendt er glemt er uttrykket når det går galt i TV 2, sier Dyregrov.

– Hvordan vil du beskrive den dagen i én setning?

– Kaos, det er jo bare ett ord, men det holder lenge.