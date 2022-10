«Crowd surfet» babyen frem til «The Rock» – dette sier stjernen om hendelsen

BABY PÅ SCENEN: Dwayne «The Rock» Johnson fikk en baby i hendene da han var på scenen i Mexico by under et filmevent. Foto: KCS Presse / MEGA

Skuespilleren Dwayne «The Rock» Johnson (50) startet nylig sin promoteringsturne for actionfilmen «Black Adam».

Første stopp var Mexico by, der han opplevde noe helt spesielt. En fan blant publikum sendte babyen sin til Johnson på scenen via en «crowd surf».

Det har ført til blandede meninger på sosiale medier, skriver The Independent.

Har gått viralt

«The Rock» har selv delt en video på Instagram der man kan se babyen som blir løftet opp til scenen av publikum.

Til slutt blir den lille jenta båret bort til Johnson som tar imot henne. Han smiler og sier: «Wow!», mens han viser henne frem.

Videoen har de siste dagene gått viralt på sosiale medier. På Twitter har den nådd elleve millioner avspillinger, og nesten fire millioner avspillinger på Instagram.

Se babyen bli «crowd surfet» i videoen under.

Selv om flere på sosiale medier synes det er et flott øyeblikk, er flere uenige om hva de mener om hendelsen.

«Å la ditt nyfødte barn bli sendt rundt til tilfeldige mennesker i en folkemengde midt i en pandemi. Hva kan gå galt?» skriver en person sarkastisk.

Noen klager også på hvordan babyen blir ført bort til scenen, og hevder at den lille jenta ikke får nok støtte til nakken sin.

En annen kritiserer barnets far, som for øvrig er en ivrig tilhenger av «The Rock», og ville aldri gjort det samme selv:

«Jeg har ikke barn, men jeg hadde aldri stolt på alle de hendene på mitt barn.»

STOR FAN: Faren til den lille babyen Luciana er stor fan av «The Rock». Johnson var først usikker på hva han fikk i hendene under showet ved Diego Rivera Museum i Mexico City. Foto: KCS Presse / MEGA

En annen mener at dette umulig kan være farens første barn:

«Dette må være nummer tre i rekken. Aldri i livet om nybakte foreldre hadde stolt på så mange tilfeldige mennesker med sitt første barn.»

Trodde det var en dukke

«The Rock» har valgt å kommentere hendelsen på sin Instagram-profil, hvor han forteller at fans ofte gir han ting under slike show.

– Jeg ble ikke overrasket over å få tilsendt denne vakre lille babyen, skriver han i et innlegg.

Han forklarer videre at han fikk blikkontakt med babyens far under showet. Han hadde tårer i øynene og holdt barnet sitt høyt opp. Etter hvert ga han tegn om at «The Rock» skulle holde henne.

Han innrømmer likevel at han først ikke visste helt hva mannen holdt.

– Jeg trodde ærlig talt at han holdt en lekedukke som han ville at jeg skulle ha i gave, forteller skuespilleren.

Johnson har tre døtre selv, og sier at han var imponert over hvor tillitsfull den lille jenta var.

Han forteller at navnet hennes er Luciana, og at han håper øyeblikket var spesielt for faren.

– Jentepappaer ruler! avslutter han.