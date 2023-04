Cristian Brennhovd fronter omstridt «slankemedisin» - lege tar sterk avstand

GOD KVELD NORGE (TV 2): Realityprofilen fronter at han har gått til innkjøp av slankemedisin. Lederen i Norsk forening for allmennmedisin advarer om risikoen.

TAR NYTT GREP: Ex On The Beach-Cristian Brennhovd har blitt kjent for å uttale seg om utseendet. Det siste grepet får kritikk. Foto: God kveld Norge /Reuters

I Hollywood har diabetesmedisin Ozempic blitt en stor snakkis for dens slankende effekt. Flere utenlandske kjendiser har blitt konfrontert eller beskyldt for å ha tatt den «snarveien», mens andre har offentlig gått ut imot trenden.

I Norge derimot, er det ingen kjente fjes som har uttalt seg om slankemedisinen, før nå. Og da er det kanskje ikke overraskende at det nettopp er den tidligere realityprofilen Cristian Brennhovd (23) som nå «står fram».

Han har gjennom årene blitt kjent for å utføre og snakke om kosmetiske inngrep, og kom senest i mars med nok en kontroversiell uttalelse om at «stygge jenter» bør dra til Tyrkia.

Vil miste kroppsfettet

Nylig frontet han bruken av Ozempic på Instagram, noe han også virket å bekrefte til God kveld Norge, før han senere presiserte at det er Saxenda han har brukt i i én og en halv uke nå.

Medisinen brukes som et supplement for å kontrollere vekten hos personer som har fedme, og er reseptbelagt i Norge. Brennhovd sier han kjøpte det på ferie i Thailand.

– Jeg trenger det egentlig ikke, det er bare for å bli litt ekstra «shredda», sier han til God kveld Norge.

Realityprofilen sier han nå bruker slankemedisin for å minske kroppsfett. Foto: JIM VONDRUSKA /Reuters

Ozempic har en større vektreduserende effekt enn Saxenda, men lignende bivirkninger.

Likevel var det Ozempic Brennhovd frontet til sine 105.000 Instagram-følgere forrige uke, hvor han skrev at det var «på tide å bli ordentlig tynn».

Cristian Brennhovd skrev på Instagram av at han bruker medisin for slankende effekt, og henviste til den omstridte Ozempic. Til God kveld Norge forteller han at slankemedisin er hans dyreste kjøp under ferien. Foto: Skjermdump fra Instagram

Samtidig henviste han til en artikkel hvor det hevdes at Elon Musk gikk ned over 13 kilo etter å ha brukt diabetesmedisinen, og skrev følgende på Instagram:

«Hvis denne mannen sier det så hører jeg på han. Liten Hollywood secret. Bare vanlige folk som ikke vet. Man får det på resept i Norge også».

Brennhovd, som selv bruker Saxenda, forteller at han foreløpig bare ser positive sider ved bruk av medisinen.

– Dersom du doserer det feil, kan det jo selvfølgelig gå ganske ille, sier 23-åringen, som forsvarer det med at mange andre bruker dop på byen, noe han synes er mye verre.

TV-profilen mener at den økte bruken av Ozempic er en bra ting - «for da slipper folk å drive med fettsuging og operasjoner».

På spørsmål om han tenker at det kan være problematisk å fronte legemiddelet til sin store følgerskare, svarer han dette:

– Jeg skrev jo på Instagram at ingen under 18 burde bruke det, samme som alkohol. Det er jo som alt annet her i verden, at man må være myndig for å få lov. Er du myndig, har du lov, mener Brennhovd.

Dette er «slankemedisinene» OZEMPIC er en injeksjonsvæske som inneholder virkestoffet semaglutid og er til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes type 2. Har dokumentert effekt for vektreduksjon med apetittdempende effekt. De siste årene har salget av Ozempic på hvit resept, altså at pasienter må betale selv, økt enormt. Dette er trolig fordi disse pasientene får det for medikamentets slankende effekt. Det har ført til mangelsituasjon, og diabetikere har gått ut i medier og ytret sin bekymring. Helsepersonell er også splittet om diabetesmedisinen bør gis på hvit resept til de som sliter med overvekt, med begrunnelse om at man ikke vet mye om langtidseffektene. Vanlige bivirkninger er kvalme, oppkast, diare, svimmelhet, utmattelse og vektnedgang, Smerter, betennelse og oppblåsthet i magen. SAXENDA er en injeksjonsvæske som inneholder virekstoffet liraglutid. Det brukes som et supplement for vektkontroll, og brukes av både voksne og ungdom fra 12 år og oppover med fedme, eller overvektige som samtidig sliter med minst én av disse helseproblemene: står i fare for å få eller har diabetes type 2, søvnapné, høyt blodtrykk, og dyslipidemi. Vanlige bivirkninger er diare, forstoppelse, kvalme, oppkast, hodepine, søvnforstyrrelse, tretthet, promping, og oppgulp av magesyre. WEGOVY er en injeksjonsvæske som inneholder virkestoffet semaglutid. Medisinen brukes for å gå ned i og vedlikehold av vekt. Får deg til å føle deg mettere. Brukes av voksne som har en BMI på 30 eller mer. Brukes også for å behandle overvektige som sliter med vektrelaterte helseproblem som diabetes, høyt blodtrykk, unormale nivåer av fett i blodet, pusteproblemer under søvn, eller har tidligere hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Vanlige bivirkninger er hodepine, kvalme, oppkast, diare, forstoppelse, magesmerte, svakhets- eller tretthetsfølelse. Legemiddelet er merket med svart trekant, som vanligvis betyr at det overvåkes nøye fordi man trenger mer informasjon om bivirkninger ved langtidsbruk. Det er litt over ett år siden medisinen ble godkjent til bruk for behandling av overvekt, men Wegovy ble ikke tilgjengelig i Norge før i år grunnet stor etterspørsel i USA. Har blitt omtalt som en «revolusjon» for fedmebehandling. Kilde: Felleskatalogen.no

Kommer med sterk fraråding

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Hun er svært kritisk til realityprofilens uttalelser om Ozempic.

Da God kveld Norge først kontaktet henne for kommentar, var det før det ble klart at Brennhovd ikke bruker Ozempic, men Saxenda. Likevel beskriver han selv de to legemidlene som nesten det samme.

Lege Marte Kvittum Tangen reagerer på influenserens uttalelser om den reseptbelagte medisinen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kvittum Tangen reagerer spesielt på uttalelsen til Brennhovd om at «er du myndig, har du lov».

– Det er helt feil. Dette er på ingen måte noe man selv bare kan vurdere om man skal bruke eller ikke - det er et legemiddel hvor bruken alltid skal vurderes av lege. Å bruke medisiner utenfor indikasjon medfører alltid en risiko og frarådes sterkt, slår hun fast.

– Brennhovd menger seg i rekken av kjente personligheter som uttaler at de benytter medisin for slanking. Hva tenker du om at folk som tilsynelatende er sunne og ikke overvektige, benytter seg av slikt?

– Det er særs bekymringsfullt når det noen kanskje kan tenke på som forbilder benytter seg av legemidler for å endre utseende. Det å misbruke den medisinske kunnskapen til helt unødvendige kosmetiske korrigeringer burde vi alle ta sterkt avstand fra.

Legen understreker at hun har ingen tro på at livet eller lykken blir bedre ved å korrigere utseende ved hjelp av kirurgi eller reseptbelagte legemidler uten medisinsk grunn.

Kvittum Tangen forteller at som de fleste andre reseptpliktige legemidler har Ozempic bivirkninger som kan være alvorlige og gi langvarige skader.

– Før bruk skal effekten av disse hormonendringene være vurdert av lege som til større nytte enn skade for pasienten. Det gir for veldig mange bivirkninger som diaré og oppkast i starten. Noen opplever slapphet, hårtap, svimmelhet, og noen har også fått svært alvorlige bivirkninger som betennelse i bukspyttkjertelen.

Hun legger til at Ozempic kan være svært farlig å kombinere med andre medisiner om interaksjonene ikke er vurdert av lege. Om indre organer, som nyrer og lever, tåler behandlingen, skal også vurderes av lege.

Brennhovd sier at han personlig ikke har opplevd noen bivirkninger på Saxenda, og at han «passer på å drikke masse vann», tar sukkerpiller og spiser rikelig med mat.

Brennhovd medvirket medvirket i fjor i nok en Ex On The Beach-sesong i tillegg til 71 grader nord - kjendis. Foto: Discovery+

Kvittum Tangen avslutter med å si at det er betryggende å høre at Brennhovd ikke bruker Ozempic, og trekker frem at det fortsatt er mangelsituasjon for diabetesmedisinen, men er tydelig på at det er bekymringsverdig at en normalvektig person bruker slankemedisin.

– Saxenda har også en lang rekke bivirkninger, og det kan være svært farlig å bruke for de som ikke har behov for den. Jeg vil sterkt fraråde ham fra å bruke Saxenda.

Blander slank og sunn

Ozempic-frontingen bekymrer også Mari-Mette Graff, som er leder i Landsforeningen for overvektige.

– Jeg synes han blander sammen begrepene slank og sunn. Han fremstår ikke som en person som har veldig behov for å gå ned i vekt, og da tenker jeg at som samfunn har vi en stor utfordring i måten vi kommuniserer om helse, kropp og utseende, sier Graff, og legger til:

Mari-Mette Graff jobber på frivillig basis som leder i LFO. Foto: Maria Langaard

– Jeg synes det er bekymringsfullt. Hvis man skal sette det på spissen, kan man jo spørre hvor sunt er det at antatt friske mennesker tar reseptbelagt medisin, i håp om å endre hvordan man ser ut.