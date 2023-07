Cristian Brennhovd: – Fordommene mot meg stemmer 100 prosent

Innspillingen av den åttende «Farmen kjendis»-sesongen ble nylig avsluttet, men først til neste år får vi se hvordan de tolv vidt forskjellige deltakerne går overens inne på Li gård i Stange.

Ved første øyekast er det særlig én kjendis som ikke ser ut som en bonde anno 1924.

Med blendahvite tenner, gyllen hudfarge, Botox, fillers og en hårsveis på stell, har Cristian Brennhovd (23) fått reaksjoner på at han skal prøve seg på det primitive gårdslivet.

I SIN VANTE POSITUR: Cristian Brennhovd slik TV-seerne ble kjent med ham i «Ex On The Beach». Foto: Discovery

– Alle vennene mine lo da jeg sa at jeg skulle være med i «Farmen kjendis». De var sånn: «Skal du være med på Farmen? Du har så å si bare sett betong og asfalt hele livet ditt», sier influenseren til TV 2.

Også moren var skeptisk.

– Mamma sa at det kom til å være veldig tøft for meg: «Du tåler jo ikke støv. Du tåler heller ikke å jobbe veldig mye. Og du tåler heller ikke å stå opp tidlig». Hun var veldig tydelig på det med at jeg ikke tålte å stå opp tidlig. Men mamma sa at så lenge jeg gjorde det jeg skulle og var flink og sånn, så var det greit.

Fordommer

Brennhovd ble kjent for det norske folk gjennom realityprogrammet «Ex On The Beach», og har siden oppdatert siden 114.000 følgere på Instagram på livet sitt. Ofte i bar, solbrun overkropp ved bassengkanten – og med et glass i hånden.

– Så skulle jeg plutselig stå der og melke en ku. Det å ta kua på puppen, kjennes jo ut som å ta på en slapp tiss, forklarer han.

– Hva tenker du om fordommene mange har mot deg?

– Fordommene mot meg stemmer 100 prosent. Når det kommer til gård og alt det der.

STOR UTFORDRING: Brennhovd legger ikke skjul på at gårdslivet har vært krevende. Foto: Anders Myhren / TV 2

Før Brennhovd dro inn på gården, lå han ikke i hardtrening på øksekast, melking eller snekring.

– Det som var greia var at jeg skulle ta masse Botox og sånn, før jeg kom inn her. Men det fikk jeg ikke gjort, fordi jeg var på ferie. Så forberedelsene mine her var egentlig bare å spise meg opp masse. Og være masse på fylla, uttalte han til TV 2 i starten av oppholdet på Li gård.

Snuoperasjon

I tidligere sesonger av «Farmen kjendis» har vi sett at typiske bygutter som Petter Pilgaard (43) og Aleksander Sæterstøl (27) har hatt en slags snuoperasjon inne på gården.

TV-seerne har endret inntrykk av de urbane kjendisene, som har vist at de takler det enkle livet. Tidligere i år vant Sæterstøl Gullruten for «Årets kjendisdeltaker» for sin innsats i «Farmen kjendis».



VANT GULLRUTEN: Aleksander Sæterstøl vant Gullruten for sin «Farmen kjendis»-deltakelse i mai i år. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / NTB

Nå gjenstår det å se om også Brennhovd vil endre image fra «pappagutt» til «gårdsgutt».

– Jeg tror folk vil se at jeg får til mye. Jeg tror folk ble overrasket over hvor handy jeg er, og over hvor mye jeg kan. Jeg tror jeg alltid har vært sånn. Jeg har bare ikke fått vist det, sier han.

– Jeg har aldri hatt noe behov for å si: «Se på meg, jeg står og hamrer spiker», hvis du skjønner hva jeg mener? Jeg kan veldig mange av de tingene, men jeg føler på en måte at det å være med her har gjort meg til å bli mer sikker på de tingene.

Samtidig er det visse aspekter ved 23-åringens urbane liv som det har vært tøft å være uten inne på «Farmen kjendis»-gården.

– Jeg elsker folkene. Et veldig idyllisk sted. Det er bare det at jeg ikke har toalettsakene mine. Derfor blir jeg grinete. Og ikke nok mat. Christian fungerer veldig dårlig på lite mat. Han blir veldig sur. Og litt smålig irritert.

«Farmen kjendis» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play i 2024.