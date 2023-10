Courteney Cox om inngrepene: – Rotet til mye

SNAKKER UT: Courteney Cox snakker ut om skjønnhetsinngrepene hun ønsker hun hadde sått over. Foto: Jordan Strauss

Stjernen innrømmer at hun angrer på visse skjønnhetsinngrep.

I et nytt intervju med magasinet «Woman» avslører skuespiller Courteney Cox (59) at ansiktsfillers er det hun angrer mest på av sine skjønnhetsinngrep. Det skriver Page Six.

– Det er så mye press for å fortsette å se ung ut i denne bransjen at når du først begynner, blir det litt av en dominoeffekt, og du fortsetter å ta mer.



Skuespilleren mener det var «totalt bortkastet tid» og ønsker at hun aldri hadde bukket under for presset.

– For resten av verden er ansiktet ditt så åpenbart i endring, men for deg selv – fordi du bare tar én prosedyre om gangen – merker du det ikke, forklarer hun.

FILLERS: Courteney Cox innrømmer å ha brukt mye fillers. Foto: Charley Gallay

– Ser normal ut for deg selv

Det er ikke første gang skuespilleren har uttalt seg om å angre på bruken av injiserbare midler.

I mars dukket Cox opp på en episode av «Gloss Angeles»-podkasten, hvor hun delte tanker om «dominoeffekten» ved å begynne med injeksjoner.

– Du skjønner ikke at du ser litt rar ut, så da fortsetter du å gjøre mer, fordi du ser normal ut for deg selv, sa hun den gang.

– Jeg rotet til mye, og nå er jeg heldigvis i stand til å snu det meste, la hun til.



Ville aldri gjort det nå

I et intervju med magasinet Sunday Times Styles i 2022 innrømmet «Friends»-stjernen at hun forsøkte å jage det ungdommelige i årevis.

– Jeg skjønte ikke at jeg faktisk så veldig rar ut med injeksjoner og gjorde ting med ansiktet mitt som jeg aldri ville gjort nå.

Cox har gjort det stort som skuespiller i flere filmer og serien. Best er hun kanskje kjent i rollen som Monica Geller i «Friends».