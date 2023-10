Christine Dancke ut mot Sats: – Utnytter sine ansatte

OPPGITT: Tidligere DJ og rapper, Christine Dancke, er oppgitt over lønnen treningskjeden gir til personlige trenere og instruktører. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«Stjernekamp»-aktuelle Christine Dancke (39) tok til Instagram tirsdag ettermiddag for å dele sin frustrasjon.

Dancke mener nemlig at treningssenterkjeden, Sats, utnytter sine ansatte.

Frustrasjonen kom i kjølvannet av en kronikk fra Dagsavisen, skrevet av Kari Kristensen. I kronikken nevnes det blant annet at Landsorganisasjonen i Norge (LO), i 2020, meldte at selskapet la seg på et absolutt minimum for lønn for de personlige trenerne.

DOMMER: Christine Dancke er for tiden dommer i sangkonkurransen «Stjernekamp». Her avbildet med programleder, Kåre Magnus Bergh. Foto: NRK

Dancke fortalte på Instagrams historiefunksjon at hun selv har jobbet i Sats i 19 år, og i utgangspunktet ønsket å fortsette.

– Men jeg får åpen kjeve av å jobbe for et børsnotert selskap som utnytter sine ansatte. Enten fordi de er unge eller fordi å jobbe i Sats ikke er hovedinntekten (slik som for meg), skrev hun og hevdet videre:

– Ved å ikke betale trofaste og flinke ansatte viser de også at de setter profitt langt over produkt.

«Stjernekamp»-dommeren fortalte at hun ikke ønsker å bruke internett til å «kjefte», og går vanligvis direkte til dem det gjelder.

Noe hun også gjorde oktober i fjor, ifølge henne selv.

God kveld Norge har vært i kontakt med Dancke, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Mener Sats «gjemmer seg» bak god timelønn

I oktober i fjor bestemte nemlig 39-åringen seg for å høre med konsernledelsen i kjeden, om de var klar over hva slags lønn de tilbydde til sine ansatte ved Sats-sentrene.

Hun viste til meldingen hun sendte den gang:

KONTAKTET SATS: Christine Dancke sendte en melding til konsernledelsen i kjeden oktober i fjor, hvor hun spurte om de var klar over lønnen de tilbydde de ansatte ved sentrene. Foto: Skjermdump

«Å lage en time, mikse musikk, forberede seg og gjennomføre timen med de krav som inngår i arbeidsinstruksen tar omslag 2,5 time per time som holdes (gitt at man endrer program hver fjerde uke, og jeg vil påstå at jeg er relativt rask på gjennomføring). Lønnstilbudet jeg fikk fra SATS er 366,50 timen, hvor det er meningen at dette skal være inkludert. Justert: 146,6 timen», heter det i meldingen.

Ifølge Dancke er hun også utdannet Fitnessinstruktør fra Norges Idrettshøgskole (NIH), og har 19 års ansiennitet.

– Noe av det villeste er at de gjemmer seg bak god timelønn, fordi de «regner forberedelser inn i timelønnen». Og obs, dette er jo bare min historie, det finnes evig mange flere, mener hun videre.



– Der var det ingen hjemme

Konsernledelsen svarte følgende på Danckes spørsmål, 10 måneder senere, hevder hun.

«Det stemmer at du er tilbudt riktig lønnsvilkår basert på din ansiennitet, utdanning og erfaring. Timesatsen gjelder for en 60 minutters time og inkluderer forarbeid og forberedelser. Den er derimot justert noe opp med 11,50 per time etter årets lønnsoppgjør».

Avslutningsvis skrev 39-åringen at hun ønsket en anstendig lønn, slik at hun kunne fortsette å ha timer på sitt nærmeste Sats-senter.

– Jeg prøvde å gå «den rette» veien, men der var det ingen hjemme. Så jeg håper instruktører kan «unite», få rettferdige vilkår og fortsette treninga.

– Selvsagt synes vi det er trist

God kveld Norge har vært i kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Sats, Tina Brodal, som synes det er trist at Dancke har den oppfattelsen av kjeden.

Hun forteller at de har fått med seg 39-åringens kritikk, og landssjef i Sats Norge, Wenche Evertsen, kontaktet henne derfor selv for en prat.

BEVISST: Kommunikasjonsansvarlig i Sats, Tina Brodal, forteller at de er bevisst i sitt ansvar når det kommer til de ansatte ved sentrene. Foto: SATS

– Hva tenker dere om kritikken fra Christine Dancke?

– Sats er første arbeidsgiver for mange unge mennesker i hele Norden, og vi er vårt ansvar bevisst. Menneskene er det som leverer vårt produkt i Sats, sier hun og fortsetter:

– Det er våre ansatte på sentrene som møter våre medlemmer hver dag, og disse har en viktig rolle i å få medlemmene til å lykkes med treningen sin. Så selvsagt synes vi det er trist at Dancke har dette inntrykket av oss.

Videre forklarer Brodal at Sats følger tariffavtalen for bransjen, og at avtalen er satt med utgangspunkt i lønnsnivået.



– Vi justerer ansattes lønn årlig, og tar utgangspunkt i sentrale lønnsforhandlinger mellom NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund, sier hun og legger til:

– Når det gjelder våre kvalifiserte gruppetreningsinstruktører og personlige trenere, har de en timelønn som er langt over tariffnivå. Og alle som har et arbeidsforhold i Sats, er ansatt i selskapet med de sosiale velferdsordninger som følger med et ansettelsesforhold.

Hvorfor tok det ti måneder før Dancke fikk svar på dette?



– Landssjef i Sats Norge besvarte Christine Dancke sin opprinnelige mail fra oktober 2022. Men Danke opplevde at hun ikke hadde fått svar på ett av spørsmålene, og hennes siste mail sto ubesvart, som selvsagt er uheldig. Hun gjenopptok kontakt ti måneder og fikk da svar etter to dager, skrive Brodal i en mail til God kveld Norge.

Har gjort endringer

På spørsmål om hvorfor Dancke fikk mindre lønn enn det hun i utgangspunktet ble tilbudt, svarer Brodal at det er noen år siden 39-åringen var instruktør i Sats, og at kjeden har endret måten de produserer og leverer gruppetimene.

– Tidligere kunne instruktørene i større grad lage egne timer og derfor legge ned mer tid i egne forberedelser, mens nå er et større antall enn tidligere pre-koreograferte, sier hun.

Ifølge Brodal har de et dedikert produktteam, bestående av erfarne instruktører, hvor de utvikler ulike timer som instruktørene ved sentrene får ferdig levert.

Videre påpeker Brodal at Dancke slaø ha fått tilbud om 366,5 i timen, i tråd med deres satsene og Danckes erfaring og bakgrunn. Tilbudet skal altså ikke ha vært justert ned ifølge Brodal.

– Alle timelønnssatser ble justert med et generelt tillegg på 11,5 kr, etter årets lønnsoppgjør.

– Kan dere si noe om hvor mye instruktører og personlige trenere får i timelønn i dag?

– Medianlønnen for en instruktør er 80 prosent over tarifflønn, og for en personlig trener 110 prosent over. Dette fordi avlønningen innbefatter for- og etterarbeid.