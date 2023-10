Christian Mikkelsen om tiden etter han ble far: – Jeg fikk dødsangst

FIKK DØDSANGST: Komiker Christian Mikkelsen forteller at han innså at han er nærmere døden da han fikk barn. Foto: Lise Åserud

– Da ble det plutselig umiddelbart for meg at klokka går og jeg skal dø, sier komikeren.

Komiker og skuespiller Christian Mikkelsen (32) kunne i februar i fjor røpe at han var blitt pappa for første gang.

Det gjorde han på P3morgen hos NRK.

– Jeg har blitt pappa! Det er en jente, og hun er veldig veldig søt. Hun gir meg så mye glede. Enn så lenge er det en fantastisk opplevelse. Trøtte fjes og lykke, sa Mikkelsen den gang.



VANT PRIS: Christian Mikkelsen vant prisen «Årets gjennombrudd» under Komiprisen i 2016. Foto: Marit Hommedal / NTB

Nå røper 32-åringen at livet ikke bare har vært som en dans på roser tiden etter han ble far.

Han fikk nemlig dødsangst kort tid etter fødselen.

Det forteller han i podkasten «Berrum & Beyer» med Lars Berrum (37) og Martin Beyer-Olsen (43).

– Jeg fikk dødsangst. Ja, det kom altså, sier han innledningsvis.

– Måtte prøve å gjøre ting for helsa

Da Mikkelsens datter kom til verden i fjor vinter, gikk det opp komikeren at han var nærmere døden enn tidligere.

Ifølge 32-åringen følte han at han «rykket opp et hakk» i livets prosess.

– For før har det vært meg, foreldrene og besteforeldrene mine. Nå er besteforeldrene ute av bildet, hvert fall for min del. Og nå skjønte jeg at «faen jeg er i midten jeg nå». Jeg har barn under meg og besteforeldre over meg. Og da ble det plutselig så jævlig umiddelbart for meg at klokka går og jeg skal dø. Jeg skal dø, sier han.

Mikkelsen påpeker at han ikke har en stigende dødsangst lengre, men at han i flere år balanserte på en slags «eksistensiell knivsekk».

– Bare det at man er blitt litt eldre og plutselig skjønner at man har jobbet i NRK i 10 år, og tenkte «shit, det har gått jævlig fort». Jeg kjente at jeg måtte prøve å gjøre ting for helsa, og at jeg ikke ville dø tidlig for barnet mitt.



Handler ikke lenger «bare» om oss selv

Thomas Nordhagen, psykolog hos Volvat, forteller at dødsangst ofte er et tema som dukker opp som del av det å være forelder.

– Det å få barn er en av de største livsomveltningene vi kan oppleve fordi plutselig har vi ansvar for et annet liv bokstavelig talt i hendene våre, og sånn blir vårt liv viktig på en helt annen måte enn tidligere.

– Det handler ikke lenger «bare» om oss selv, men om at vi må holde oss i live for å kunne ta vare på et lite menneske som er helt hjelpeløst uten oss.



Videre forteller Nordhagen til God kveld Norge at mennesker skiller seg fra alle andre dyr ved a det går mange år før avkommet vårt kan klare seg uten hjelp fra voksne,

– Dette gir oss behov for å kunne stole på at foreldrene våre er i stand til å passe på oss, inkludert å ikke dø, i mange år. Det oppstår et emosjonelt bånd, tilknytning, mellom foreldre og barn, som hjelper barnet å orientere seg mot dem i omgivelsene som passer på det, forteller han, og fortsetter:

– Barn har en frykt for at forelderen skal bli borte, og det er ved å igjen og igjen oppdage at forelderen er der og er tilgjengelig at barnet føler seg trygg. Motsatsen til dette er ganske enkelt at forelderen blir redd for ikke å strekke til – eller å dø.



– Hva bør man gjøre dersom slike tanker oppstår?



– Holde seg i live og akseptere at det å håndtere egen frykt er en del av det å være forelder. Dersom det ikke gir seg, kan det være hensiktsmessig å oppsøke en psykolog eller andre som kan hjelpe deg å bearbeide det, ofte er det andre smertefulle livserfaringer som gjør at du ikke kommer ut av angsten.

– Opplever dere at mange får dødsangst etter fødsler?

– Noen kan oppleve seg så lammet av frykt under en fødsel for eksempel ved at en selv eller barnet svever i livsfare, at denne angsten kan sette seg som en dødsangst, men da handler den kanskje mer om et traume enn frykt for å dø som sådan, forteller Nordhagen til God kveld Norge.