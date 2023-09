Christer Rødseth om dødsfallet: – Vet ikke hvorfor jeg ble så sint

Christer Rødseth og et stort, bredt smil om munnen har vist seg å være synonymt helt siden han ble rikskjendis da han startet som TV-kokk i «God morgen Norge».

Med sin store matglede og iver til å lære bort kokkekunst, har han raskt blitt en yndling blant det norske folk.

For tiden viser han stadig nye sider av seg selv med deltakelsen i «Skal vi danse». Mannen, som oftest oppfattes som å ha et mildt uttrykk, har tidligere flørtet med kamera i en rosa cha-cha-cha og slengt dansepartneren i bakken i en eksplosiv tango.

Lørdag 9. september vil han nok en gang vise en ny side – denne gangen langt mer sår og følsom enn vi er vant til. Han skal nemlig fortelle en svært personlig historie.

Fikk aldri fortalt sannheten

Rødseth har ikke gjort så mange intervjuer om legningen sin. At han er homofil er ikke noe han skjuler – tvert imot. Årsaken til at dette ikke så oftest snakkes om, er ikke særlig innviklet.

– Jeg er veldig opptatt av å være åpen om dette. Årsaken til at jeg kanskje ikke har gjort så mange intervjuer om dette er rett og slett fordi legningen min kun er én del av meg. Jeg snakker om det på lik linje som jeg snakker om alle andre deler av meg.

En person som aldri fikk vite om Rødseths legning, var hans kjære bestemor.

– Jeg var så glad i henne, og hun var så glad i meg. Jeg hadde planer om å fortelle henne at jeg var homofil. Hun hadde alltid mistenkt det også.

Bestemorens «bevisgrunnlag» for at Rødseth var homofil, var kanskje i tynneste laget.

– Hun mente jeg var homofil fordi jeg var så opptatt av håret mitt, haha! Hun var jo fra en litt annen tid. Så selv om hun hadde sine sterke mistanker, så spurte hun alltid om når jeg skulle ta med en jente på besøk. Til slutt gjorde jeg det bare. Jeg tok med en lesbisk venninne. Bestemor elsket henne. Men hun sa også at jeg kunne ha tatt med en «mannevenn», som hun kalte det.

Bestemoren og Rødseth hadde et unikt vennskap, og han besøkte henne flere ganger i uka. Siden bestemoren slet med leddgikt, hjalp henne med handling og hverdagslige ting – en ulønnet vaktmester, sier Rødseths spøkefullt. Det viktigste de to hadde, var uansett mange gode samtaler.

Én samtale hadde de derimot aldri. Den rakk han ikke ta.

TV-DANS: Christer Rødseth danser med Ida Amy Sund (25) i høstens «Skal vi danse»-sesong. Foto: Lage Ask / TV 2

Fant bestemoren død

Bestemoren døde i 2010, og det var Rødseth som fant henne bevisstløs i leiligheten hennes. Hun døde på vei til sykehuset.

Han hadde alltid hatt en følelse av at det var han som skulle finne henne dagen hun forlot verden – og da følelsen viste seg å stemme, var det mange følelser som strømmet gjennom ham. Følelsen av sorg var størst, men også sinne.

– Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ble så sint. Men jeg ble det. Jeg ville ikke at folk skulle syns synd på meg. Jeg var i sjokk og ble sykemeldt fra jobb.

Hadde han rukket å fortelle henne om legningen, hadde ikke forholdet deres blitt endret. Det er han helt sikker på.

– Det er viktig for meg å si at jeg ikke har noen trist «coming out-story». Alle i familien min har støttet meg, og vennene mine har alltid vært der. Jeg er veldig heldig.

Historien om bestemorens død skal han nå dele under direktesendingen av «Skal vi danse» 9. september. Han skal formidle historien via en slowfox og låten «Story of my life». Han tror dette blir en emosjonell affære.

Viktig tema

Rødseth er opptatt av å ikke dømme noen, og ikke sette andre mennesker i bås.

– Jeg mener veldig sterkt at alle mennesker skal bli møtt med respekt. Uavhengig av hvem de er, hva de tror på, hvilken legning de har eller hvilken seksualitet de har. Der er derfor jeg også tidligere har vært styremedlem i Oslo Pride. Jeg har også arrangert flere ungdomsleire for skeive ungdom. Jeg har alltid hatt trygge rammer rundt meg, og har stort sett alltid blitt møtt med forståelse og respekt rundt å være skeiv, men dessverre har ikke alle det. Jeg tror noe av det viktigste jeg kan gjøre er å tilrettelegge for at alle skal føle seg trygge i å være den de er.

SIER IFRA: Christer Rødseth har jobbet for å sikre skeives rettigheter via Oslo Pride. Dette er arbeid han syns er viktig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I stedet for å gå i tottene på de som snakker negativt om skeive, ønsker Rødseth heller å møte dem for en diskusjon.

– Det er noen ganger jeg leser noen nedlatende kommentarer rundt homofili. Da kan jeg fyre meg opp. Jeg reagerer veldig på urettferdighet. Ofte er de som skriver slike kommentarer veldig skrikete. De skriver «JÆVLA HOMO» i store bokstaver. Jeg er opptatt av å svare dem på en saklig måte, hvor jeg ikke er like hissig. Jeg tenker det er lurt å gå en runde rundt huset og puste, før man skriver kommentarer rundt noe man mener sterkt.