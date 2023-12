Christer Rødseth holder seg langt unna én juletradisjon: – Blir svett av å tenke på det

Visste du at Christer Rødseth i hemmelighet er en liten filmjunkie? Eller at han årlig gjør noe utenom det vanlige på første juledag? Les om TV-kokkens juleplaner i spalten «Julesnakk».

Chris Rødseth (33) sjarmerte det norske folk da han viste hva danseglede egentlig skal være. Han smilte og svingte gjennom flere uker på «Skal vi danse», før han var tilbake i jobben som «God morgen Norge»-kokk og restaurangründer.

Før han tar en velfortjent juleferie etter en travel høst, svarer han på TV 2s julespørsmål i spalten «Julesnakk».

– Hva skal du gjøre i julen?

– Jeg skal hjem til familien og være der et par dager. Deretter skal jeg til Stockholm et par dager og slappe av, og blant annet møte Ida.

Han sikter til sin «Skal vi danse»-partner, Ida Amy Sund (25), som han fikk et nært forhold til gjennom årets sesong. De to har spøkefullt kalt seg et «gammelt ektepar», og har fortsatt nesten daglig kontakt.

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Det er ribbe, ja. Jeg liker begge deler, men vi har tradisjon for ribbe.



– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Det blir fort julemiddagen … og «Harry Potter»-maraton! Jeg ser alltid «Harry Potter»-filmene i julen. Jeg må også se «Hjemme alene»-filmene og «The Santa Clause» med Tim Allen, sier Rødseth, og avslører at han i hemmelighet er en liten filmnerd – særlig når han kan se filmer med familien.



– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Jeg har nesten ikke julepynt. Jeg har en kongle som ser ut som et juletre, laget av Halvor Bakke. Vent! Juletrefoten min, går det som pynt? Den var jævlig dyr. Jeg er ikke en pynter, ler Rødseth, og forklarer at han nesten ikke er hjemme i julen, fordi det er høytid på jobb.

LITE PYNT: Selv om Rødseth ikke bruker mye tid på å julepynte leiligheten, er det mye pynt både i «God morgen Norge»-studioet og hjemme hos foreldrene. Det er hos foreldrene han skal feire mye av julen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– You do you.



– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Jeg har ikke én person, det er vel hele pakken med familien og filmene jeg ser.



– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Jeg får ikke dårligere julegaver. Jeg er takknemlig bare jeg får noe som helst, smiler den blide kokken.



– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det er veldig individuelt hvor mye press man føler på. Jula skal ikke handle om julegaver og hvor dyre de er. Jula skal handle om å ha det hyggelig, og gjøre det hyggelig for andre. En gave trenger ikke være pakket inn med sløyfe, en gave kan være en opplevelse, eller bare det å bruke tid sammen.

JULETRE: I Rødseths leilighet er det ikke mye julepynt, men han har i det minste et juletre (med en altfor dyr juletrefot, skal man tro TV-kokken). Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens?



– Jeg vil jo si ja. Hvis du er snill så kommer nissen med gaven? Nei, vet du hva, det er ikke en stygg løgn. Det er en ganske hvit løgn. Man ser gleden barn får av rampenissen og julenissen. Barn går ikke inn i en lang depresjon på grunn av en hvit løgn. Det er ikke en brutal overgang å få vite sannheten om nissen. Og uansett, hvem vet? Kanskje nissen finnes. Det er ikke umulig.

– Hva er den mest spesielle julen du har hatt?



– Det må være den første julen uten bestemor i 2010. Hun døde i november, så julen uten henne kom brått på. Det var noe som manglet. Vi gjorde det uansett fint, og hadde et koselig bilde av henne ved siden av middagsbordet. Det ble en fin julefeiring, for alle andre i familien var samlet.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Jeg har ikke så mange unike juletradisjoner, for vi er en ganske liten familie her på Østlandet. Vi har det ikke sånn som noen andre familier, at man er mer sliten når man er juleferdig med ferien, enn før. Jeg blir helt svett av å tenke på de familiene som bare løper fra én frokost et sted, til lunsj et annet sted, så er det middag – og inni mellom der skal du ha rukket masse annet og kanskje skiftet klær? Nei takk, det er ikke for meg. Noen koser seg sikkert med det altså, men jeg er glad for at jeg slipper.

– Én juletradisjon som kanskje er litt unik, er første juledag hjemme hos mor og far. Da spiser vi bare frokost hele dagen. Frokosten er rester fra dagen før. Vi står opp, spiser frokost – også gjør vi ikke mer den dagen. På et tidspunkt er det en slags flytende overgang hvor vi begynner å se på filmer og slapper av foran TV-en.

FIN OPPLEVELSE: Da Christer Rødseth var med i Skal vi danse, lærte han mye om seg selv. Deriblant at han klarer mye mer enn han tror. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

– Hva er det viktigste du har lært i år?



– At jeg kan gjøre mye mer enn jeg tror.



– Hva ønsker du deg til jul?

– Jeg er takknemlig med livet. Det viktigste er at folk rundt meg har det bra. Hvis jeg må nevne én overfladisk ting, så samler jeg på en glasserie fra Zalto. Det hadde vært hyggelig med ett glass, men det gjør absolutt ingenting om jeg ikke får det.