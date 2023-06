Chris Pratt mener folk bør skynde seg med å få barn

«Super Mario»-aktuelle Chris Pratt (43) forteller at farsrollen har gjort ham til en bedre skuespiller.

Han har sønnen Jack (10) med skuespiller Anna Faris (46), og døtrene Lyla (2) og Eloise (1) med Katherine Schwarzenegger (33).

Pratt sammen med kona Katherine, svigerfar og svigersøster Arnold og Christina Schwarzenegger. Foto: MARIO ANZUONI

I et intervju med livsstilsnettstedet Men's Journal sier han at foreldreansvaret åpnet opp et helt nytt rom av følelser.

– Instinktet du har om å beskytte dem – det er ting som du kan forsøke å fremstille, men det kommer ikke i nærheten av det du har tilgang til når du har levd det.

Pratt forteller at å ha barn er det livet handler om for ham, og at det er et hyggelig biprodukt at det har styrket ham som skuespiller.

– Folk sier hele tiden, «ikke stress med å få barn». Personlig er jeg uenig. Skynd deg. Få dem. Selvfølgelig må man sørge for å finne en bra partner, men ikke vent.



43-åringen mimrer så tilbake til en samtale med skuespiller Adam Sandler (56), som har døtrene Sadie (17) og Sunny Sandler (14).

Ifølge Pratt delte Sandler følgende visdomsord til ham: «Hver dag du venter er en dag de ikke får ha deg i livet sitt».

– Jo yngre du er når du får barn, jo mer tid får dem med deg. Det er vilt. Å ha barn er utrolig. Tingene i livet du vanligvis tar for gitt blir nye, legger Pratt til.