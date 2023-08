Chris Noth benekter nok en gang overgrepsanklager

DROPPET: Chris Noth mistet flere jobber etter at en rekke kvinner kom med alvorlige anklager. Foto: Joel C Ryan /AP

I et nytt intervju avviser skuespilleren igjen anklagene og avslører utroskap.

Chris Noth (68) ble verdensberømt for sin rolle i HBO-serien «Sex and the City».

I desember 2021 var han igjen aktuell i rollen som «Mr. Big» i oppfølgeren «And just like that».

Samtidig publiserte The Hollywood Reporter en artikkel hvor to anonyme kvinner kom med alvorlige anklager mot Noth, hvor de hevdet å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Senere kom ytterligere tre kvinner på banen med overgrepsanklager mot Noth.

Skuespilleren har tidligere omtalt anklagene som «kategorisk usanne».

Hevder uskyld

Etter dette ble han sparket fra TV-serien «The Equalizer», klippet ut av sesongfinalen til HBO-serien og mistet verdifulle avtaler, én av dem verdt 12 millioner dollar, ifølge USA Today.



I et nytt intervju med avisen benekter nok en gang Noth anklagene. Aviser skriver at han fortsatt står for at alle seksuelle møter han har vært involvert i var samtykkende.

Den kjente advokaten Gloria Allred representerer noen av Noths anklagere. Hun ønsker ikke å kommentere intervjuet han har gjort med avisen.



Var utro

Der erkjenner han utroskap mot kona, som han sier er det verste han har gjort.

POPULÆR SERIE: Noth avbildet i desember 2021 på «And just like that»-premieren. Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS /AFP

– Det er knusende mot henne og var ikke en bra situasjon, sier Noth og legger til at det ikke er en kriminell handling.



Han utdyper utroskapen med å fortelle om unnskyldninger som han, og etter hans mening, mange menn forteller seg selv for å rettferdiggjøre handlingene:

– Det er bare et lite sidesprang, og det er moro. Du sårer ingen. Ingen får vite om det, og du vet, sex er bare hyggelig. Og plutselig, vil mange folk ha sex med deg, sier han og legger til at tanker om at «man ikke får en slik sjanse igjen», oppstår.

Noth kommenterer til avisen at han ikke utelukker at søksmål vil komme, som han mener mange bruker for økonomisk vinning.

– Det er ikke noe jeg kan si som vil endre folks mening når du har den type flodbølge. Det høres defensivt ut. Jeg er ikke det, sier han og legger til at det ikke er kommet noen siktelser mot ham.