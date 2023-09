Chris Holsten snakker ut om den tunge tiden

MØRKE TANKER: Artist Chris Holsten forteller at han har slitt med mørke tanker i flere år. Foto: Annika Byrde / NTB

Artist og låtskriver Christoffer Holsten (30), best kjent som Chris Holsten, er for mange kjent med låtene «Slå hjerte, slå», «Smilet i ditt eget speil», «Hvis verden» og «Bare når det regner».

Han har også deltatt i programmene «Hver gang vi møtes» og «Stjernekamp».



Nå er artisten aktuell med sitt nyeste album «Gå bli lykkelig, du», som ble sluppet 15. september i år.

I den forbindelse er Holsten gjest i den nyeste episoden av podkasten «Christine Dancke» med Dancke selv som programleder,

I episoden åpner artisten om en tung tid med mørke tanker.

– En stor demon

Holsten forteller at han har slitt med mørke tanker gjennom hele oppveksten.

– Vi har vel alle en liten demon, eller et monster, inni her. Det er jo en del av det å være et menneske. Jeg er ekstremt streng med meg selv og snakker meg selv ned hele tiden, det har jeg gjort hele livet, innrømmer artisten.

Videre forteller 30-åringen at han gikk til psykolog fra han var 8 til 14 år.

– Jeg var full av tics og utslett, og hadde en ganske heftig fight inne i hodet hele livet. Så åpenbart er det en stor demon der. Ting som handler om skam, at man ikke er god nok eller bra nok. Alle disse tingene her er kanskje det min demon er basert på.

Tourettes syndrom Tourettes syndrom kjennetegnes av tilbakevendende tics. Det betyr at du får ufrivillige bevegelser og lyder som kommer og går i perioder. Eksempler på vanlige tics er blunking, hodebevegelser eller harking/kremting. For å få diagnosen Tourettes syndrom kreves det at ticsene kommer til syne før 18 års alder. Du skal ha minst to motoriske og ett vokalt tics, men disse trenger ikke opptre samtidig. Symptomene skal ha opptrådt daglig eller nesten daglig i minst 12 måneder og uten opphold i mer enn 2 måneder. Basert på disse kriteriene får cirka 1 prosent av barn og unge og 0,5 prosent av voksne diagnosen. Forbigående tics er imidlertid ikke uvanlig og slike kan sees hos opptil 15-20 prosent av alle barn. Kilde: Helsenorge.no

Da «Smilet i ditt eget speil»-artisten begynte med musikk, fikk han imidlertid utløp gjennom låtene han skrev, og innrømmer at han tidligere var opptatt av å sammenlikne seg selv med andre, men at han nå produserer musikk for seg selv.

Ordknapp om kjærlighetslivet



Lillestrøm-fyren har tidligere holdt kortene tett til brystet om kjærlighetslivet, men i episoden kan det tilsynelatende høres ut som at livet smiler for 30-åringen.

Ifølge Holsten handler hans nye album om det å «gi slipp på noen» for så å «trives i sitt eget selskap».

Videre sier han at han har vært singel i noen år, og at det har vært deilig å kjenne på de følelsene som har dukket opp i prosessen.

Da avbryter Dancke artisten:

– Du har vært, eller er? spør hun.

30-åringen blir tatt på senga av spørsmålet, og forklarer at han, til tross for at han deler åpent om kjærlighetslivet i låtene sine, er fan av å holde noen ting personlig.

Dersom han skulle vært sammen med noen, ønsker han ikke å avsløre detaljer om hvem vedkommende er.

Selv om Holsten er ordknapp, kan han fortelle at han har det bra om dagen.

– Jeg er på et bra sted, det kan jeg si uten å gå noe mer inn i dybden på det.