Chris Abolade lurte Medie-Norge

I september kom nyheten om at artisten var forlovet. Nå røper han at alt var et stunt.

I september i fjor delte artist Chris Abolade (30) en video på sin Instagram-profil, hvor han gikk ned på kne foran en jente.

«Verdens lykkeligste mann! Nyåret blir bra», skrev han til videoen.

I kommentarfeltet fylte det seg opp med gratulasjoner.



Flere medier omtalte også nyheten, blant andre TV 2 og VG.

Til God kveld Norge skrev Abolade følgende i en melding:

– Jeg har slått meg til ro med hva som er. Følelser og livet er noe som alltid har skremt meg, som det fortsatt gjør. Det var noen som sa til meg, at du må føle kjærlighet i deg, før du kan elske noen andre. Noe jeg kjenner på nå. Gifter meg i 2024.

Nå røper artisten at alt var tull.

«Fridde» til venninnen

Det var nemlig i forbindelse med hans nye albumslipp «Alle hater Chris» at Abolade gjorde PR-stuntet.

I et intervju med God kveld Norge forteller Abolade at han kontaktet en venninne, som fikk seg en uvanlig forespørsel.

– Jeg spurte om hun hadde tid å møtes dagen etter, for jeg skulle fri til henne og filme en frierivideo. Hun syntes det var helt rått.

– Også gjorde vi det, legger han til.



30-åringen beskriver frieriet som en fantastisk opplevelse.

– Jeg ble nesten forelsket i henne på ekte, for det var så intenst. Det var en vakker opplevelse å få teste å fri, så jeg gleder meg til å gjøre det på ekte, forteller han og fortetter:

– Da startet albumreisen.



FIRE ÅR: Chris Abolade har jobbet med albumet i omtrent fire år. Foto: Marius Sørgjerd / Universal

– Tenkte «hva skal jeg si nå?»



Da «Kåmon»-artisten får spørsmål om hensikten var å lure mediene, svarer han følgende:



VAR TULL: At Chris Abolade er forlovet, var bare tull. Foto: Lene Stendal / God kveld Norge

– Jeg vet ikke helt hva vi tenkte. Vi måtte gjøre ting «on the go». Hovedbudskapet er «om du har lyst til å gifte deg med meg», men ikke i forbindelse med et bryllup, forklarer han og utdyper:

– Men mer om du har lyst å være en del av min verden, som jeg ser på som gift. Så hun jeg frir til symboliserer et kunstig syn på livet som jeg frir til. Hun eksisterer jo ikke. Kjærlighet eksisterer ikke.

MALER: Chris Abolade bruker maler når han trenger å ta seg et avbrekk fra den hektiske hverdagen. Foto: Lene Stendal / God kveld Norge

– Hva tenkte du da flere medier omtalte at du var forlovet?

– Vi tenkte at det var gøy og morsomt, og «hva skal jeg si nå?». Men jeg tenkte mest på moren og tanten min, og noen jeg hadde vært med for ikke så lenge siden.

Ifølge artisten var det flere som kontaktet han og spurte «hva er det du holder på med? Du skal ikke gifte deg, det er veldig feil om du skal gifte deg nå».

Fikk ikke ta bilde av kameraene

Det har også blitt delt bilder på sosiale medier i forbindelse med albumet, hvor det blant annet så ut som at artisten skulle gifte seg.



Milliardærarving Sophie Stray Spetalen (20) og TV-profil Caroline Nitter (26) er blant dem som publiserte på sine kanaler.



DELTE: Sophie Stray Spetalen og Caroline Nitter la ut innhold, hvor det så ut som artisten skulle gifte seg. Foto: Skjermdump / Snapchat / Instagram

Abolade forteller at inviterte ikke fikk lov til å legge ut bilde, eller video, av at det var kameraer til stede.

– Det skulle se ut som at man var i et bryllup eller utdrikingslag. Man kunne ikke kommunisere ut til folk at vi laget en musikkvideo. Folk skulle tenke «hva skjer nå, er dette ekte eller ikke?».



BRUKTE JODEL: Chris Abolade skrev flere innlegg om seg selv på sladreappen Jodel. Foto: Elisabeth Andersen / God kveld Norge

– Men jeg trodde at folk ville skjønne at det var tull etter hvert. Det har vært vanskelig mange ganger å vite hva jeg skal si, for jeg vil liksom ikke lyve. Men jeg har egentlig aldri sagt rett ut at jeg skal gifte meg med denne kvinnen.

Spredte rykter om seg selv på Jodel

Videre avslører 30-åringen at han selv og manager spredte rykter om Abolade på sladreappen Jodel i forbindelse med albumet.

– Jeg vil at det skal være så mange rykter som mulig, gode og vonde.

– Hva har dere skrevet?



– «Hørte at Chris gjorde det og lå med en annen forrige uke, er det sant?» og «Fyfaen han er et jævlig menneske», svarer artisten.

Ifølge Abolade selv, var det hans idé å skrive sladder om seg selv.

– Hvis vi skriver ting, så vil andre hoppe på å skrive. Så stod det noen jo noen ting som stemte også, så da var vi sånn «oh,shit».

– Så alle som har skrevet dritt på Jodel har hjulpet meg med å promotere albumet, forteller han.

På spørsmål om Abolade kunne tenke seg å gifte seg på ekte en dag, svarer han:

– Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gifte meg, ha kone og barn. Vi får se hva som skjer. All kjærlighet rundt meg har ikke fungert i alle fall. Jeg tror kjærlighet er ferskvare.

– Du har ikke troa på kjærlighet?

– Jeg vet ikke. Jeg har troa på kjærligheten, men for meg så vet jeg ikke hva kjærlighet er. Det er et ekstremt stort spørsmål for meg.