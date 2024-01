«Charter-Hilde» advarer mot tjeneste: – Direkte frekke

De siste årene har det blitt mer og mer populært med personlige videohilsener fra kjendiser.

I en rekke år har flere brukt tjenesten Memmo, hvor fans kan betale for å få personlige videohilsener fra kjendiser – enten det er til bryllup, bursdager eller en annen anledning.

TV-personlighetene Hilde Skovdahl (54), Jan Tore Kjær (55), Aurora Hellerud Gude (31), Erlend Elias Bragstad (41) og artist Gaute Ormåsen (40) er noen av profilene som anvender Memmo.

Nå advarer førstnevnte andre kjendiser mot å bruke tjenesten.

«Hvor er pengene mine?»

Skovdahl, også kjent som «Charter-Hilde», tok til Instagram nylig, for å advare kjendisene.

– ADVARSEL! Til kjendisnorge og fans, åpner Skovdahl innlegget med, og fortsetter:



– IKKE bruk @memmo_norge hvis dere ønsker videohilsener. Dette firmaet har blitt så useriøst siden sommeren. Man må be om pengene sine hver gang, support svarer ikke, og når de gjør det, er de direkte frekke.



Til God kveld Norge forteller Skovdahl at hun siden 2019 har brukt Memmo, og at det frem til nå har fungert veldig bra.

I juli oppsto problemene.

– Jeg skrev til dem «hvor er pengene mine, hva skjer?», og da fikk jeg til svar «du får dem neste uke».

– Det ble bare verre og verre og da tenkte jeg «herregud, har de gått konkurs eller hva er det om skjer?», fortsetter hun.

Til slutt skal 54-åringen ha fått beskjed om at selskapet hadde byttet eier, og at det skulle bli bedre og «nye boller» framover.

Det ble imidlertid ikke slik for «Charter-Hilde».

– Nektet å svare meg

Skovdahl måtte fortsatt kontakte dem hver uke for å få pengene sine. Ifølge henne kunne det ta opptil tre uker uten at pengene var inne på konto.

For tre uker siden tok hun nok en gang kontakt med selskapet.

– Jeg skrev til dem: «Nå har jeg ikke fått pengene mine», og ingen svarer. Så ringer jeg til support, ingen svarer. Så kontakter jeg sjefen fire ganger på mail, men får ikke svar, hevder hun.

Memmo har kontorer i Stockholm og London, ifølge Skovdahl, og dermed kunne hun ikke kontakte dem direkte.

– Jeg mailer og mailer, og blir sintere og sintere.



Nylig fikk hun plutselig en melding fra support, som spurte om hun kunne sende et bilde av kvitteringene fra arbeidet hun hadde gjort.

– Men de har jo alt i sitt system? Da spør jeg: «Hva er det som skjer med dere egentlig?».

Skovdahl fikk nok en gang ikke svar.

– Så sier jeg at jeg gjerne vil ha pengene mine for det jeg har gjort, og om de ikke gjør det, så må jeg gå ut av systemet, fordi dette gidder jeg ikke, fortsetter hun.

Til slutt skal 54-åringen ha fått en epost om at pengene var på vei, ifølge henne selv.

– Hadde de sagt til meg at de har store problemer, og spurt meg om jeg kan få betalingen neste måned, da er jeg verdens greieste. Men hun nektet å fortelle meg hva som skjer med firmaet.

Nå tør ikke Skovdahl å bruke Memmo lenger, og har blokkert tjenesten.

Ulike opplevelser



God kveld Norge har vært i kontakt med flere kjendiser som også bruker tjenesten.

Kjendisstylist og TV-personlighet, Erlend Elias, forteller at han har opplevd lignende problemer.

«Jeg merker jo at dem har hatt sine utfordringer og har skiftet eiere. Så håper jeg jo ting blir som før, er jo en genial app. Memmo er jo den nordiske versjonen av Cameo, og alle vet jo hvor populært og stort det er i USA. Så tjenesten er jo så bra!», skriver han i en melding.



Også artist Gaute Ormåsen forteller at han i utgangspunktet har vært fornøyd med tjenesten, men har fått med seg utfordringene som har vært den siste perioden.

«I starten fungerte det fint, men de gikk vel konkurs og har fått nye drivere om jeg forstår det riktig? Jeg har ikke rukket å tenke så mye på hva jeg gjør med det, annet enn at jeg ikke lager flere videoer gjennom dem, før de har orden på sakene», svarer Ormåsen.

To som imidlertid ikke har samme opplevelse, er TV-profilene Aurora Gude og Jan-Tore Kjær.

«Jeg har ikke samme erfaring i det hele tatt. Får pengene mine jevnlig ut, og har egentlig ikke hatt behov for å kontakte dem noe særlig. Vet de nettopp er blitt kjøpt opp, så kanskje dette er årsaken til problemene personen har hatt?», skriver Gude.



Kjær forteller til God kveld Norge at han også la merke til at betalingen var sent ute i høst.

– Jeg må si at etter de fikk nye eiere var betalingen litt sent ute, men det er den eneste gangen jeg sendte en melding til support og de fikset det med en gang. Jeg måtte bare bytte betalingsinformasjon, svarer 55-åringen.

Gikk konkurs

I en melding til God kveld Norge skriver Memmo Norge at de har gått konkurs, men har blitt kjøpt opp av Meetly AB.

– I forbindelse med overgangen har det oppstått en del tekniske problemer, men disse er nå fikset. Betalinger til profiler skjer hver tirsdag, og hvis det er noen som ikke har mottatt betalingen sin, ta kontakt med info@meetly.se eller support@memmo.me, så sørger vi for at du mottar betalingen din.

Videre informerer tjenesten om at dersom man ikke har mottatt betalingen innen 28. august, er det advokatfirmaet Schjødt man bør kontakte.

De svarer imidlertid ikke på spørsmål om hva de tenker om Skovdahls kundeopplevelse.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med det svenske firmaet Meetly AB gjentatte ganger, uten hell.