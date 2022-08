Charlbi Dean (32) er død

Det melder blant andre TMZ.

En representant for den sørafrikanske skuespillerinnen og modellen forteller TMZ at Dean døde mandag av uventet sykdom. Kilden har ikke kommentert hvilken sykdom det skal være snakk om.

Filmaktuell

Dean var aktuell med filmen «Triangle of Sadness» der hun spilte hovedrollen, sammen med filmstjerne Woody Harrelsen. Harrelsen er kjent for sine roller i en rekke produksjoner, blant annet «No Country for old men», «Hunger games» og «Now you see me».

SAMMEN: Skuespillerinnen var aktuell i filmen «Triangle of sadness» sammen med Woody Harrelsen Foto: JULIE SEBADELHA / AFP

«Triangle of sadness» har filmpremiere i Norge den 14. oktober senere i høst.

Dean har også medvirket i DC Comics-serien «Black Lightning», der hun spilte leiemorderen Syonide over to sesonger.