Cengiz Al overrasket kjæresten på direkten

Skal vi danse: all stars:

Lørdag samlet åtte deltakere seg nok en gang på Skal vi danse: all stars-parketten.

Temaet for kvelden var «Min helt», og flere dediserte rørende danser til deres nære og kjære.

Det var da Cengiz Al (24) benyttet anledningen til å komme med en helt spesiell beskjed til kjæresten – i all hemmelighet.

Under kveldens sending var han førstemann ut på parketten. Der danset han og dansepartneren Rikke Lund (27) moderne til låta «Lay It On Me» av Ina Wroldsen og Broiler.

Tok til tårene

Da kjæresten Maiken Blom (24) skjønte at dansen til Cengiz var dedisert til henne, oppsto det et emosjonelt øyeblikk i salen på H3 Arena.

Cengiz tok selv til tårene mot slutten av dansen, og uttalte etterpå at han på et tidspunkt ikke klarte å holde øynene åpne.

Dommerne var også tydelig rørt av fremføringen.

– Hjertet mitt dunker. Jeg kjenner at jeg blir skjelven. Det er så komplett og bare det arbeidet du gjorde foran meg her, det er så ekte og riktig og følsomt, sa dommer Trine Dehli Cleve.

Oppe på podiet ble han tatt imot av en tårevåt Maiken med en varm klem, til tross for at hun kan fortelle at hun hater å bli overrasket.

– Han vet at jeg hater overraskelser, og så gjør han det der. Men det var veldig bra jobba, sa kjæresten mens hun sto i armkroken til Cengiz rett etter dansen.

Endte med full pott

På spørsmål om hva som gjør at han fortsetter å være forelsket i Maiken, ramser Cengiz opp en rekke lovord om kjæresten.

– Se på henne da! Det er masse. Ydmykheten, omsorgen, søt, veldig snill, en utrolig flott mamma, ikke minst en utrolig bra kjæreste. Det er så mye mer jeg kan si, hun er så nydelig.

Det endte med hele tre tiere til Cengiz også denne gangen. Med det gikk han rett til topps før resten av deltakerne hadde nådd ut på parketten.

– Hun reagerte akkurat sånn som jeg trodde. Jeg tror hun ble kjempeglad, sier han til TV 2 i pausen.

Maiken og Cengiz har vært sammen siden de var 16 år gamle. Sammen har de sønnen Noor på snart to år.

Var veldig spent

– Dette var veldig fint. Denne dansen betyr mye, og vi gjorde vårt beste. Det ble et veldig fint resultat, sier en fornøyd Cengiz.

– Hun visste ikke om det på forhånd. Det var veldig enkelt å holde det hemmelig, for jeg er jo aldri hjemme nå. Hun spurte jo noen ganger om hva jeg skulle gjøre i kveld, men da bare svarte jeg veldig enkelt «nei, moderne». Ikke så mye mer.

24-åringen forteller at både han og dansepartner Rikke var veldig spente på kveldens dans, men samtidig var de enige om å fokusere på å kose seg.

– Vi følte denne dansen begge to, vi var ikke usikker på noen steg. Så vi skulle bare kose oss og det gjorde vi, sier han til TV 2.



Cengiz har gjennom årets Skal vi danse markert seg som en av favorittene til å vinne all stars-sesongen. Foreløpig er han den eneste som har fått full score fra dommerne hele tre ganger.

Nå har høstens program passert halvveis, og han har fremdeles ikke vært ute i duell.

