Cengiz Al etter dommerkommentaren: – Vet han mener det positivt

SVARER PÅ KOMMENTAR: Chengiz Al svarer på kommentarene under kveldens Skal vi danse sending. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Cengiz Al var kun et fattig poeng fra å få toppscore fra dommerne da han var andre danser ut under lørdagens Skal vi danse: all stars.

Dommer Morten Hegseth var fra seg av begeistring, men pirket også borti en velkjent diskusjon for Cengiz' vedkommende:

Har han et fortrinn i konkurransen fordi han har bakgrunn fra dans?

– Det er ikke rettferdig overfor de at du er med egentlig. Du er så god og det er så lett. Du danser så bra og du spiller så bra og det er så fantastisk, uttalte dommer Hegseth med henblikk til de andre deltakerne.

Skal vi danse: all stars-deltakeren måtte også utstå debatten om det var urettferdig at han får være med da han deltok i 2017.

– Jeg vet han mener det på en positiv måte. Det han sier er jo egentlig en bekreftelse på at jeg pusher på, sier Cengiz.

Dansepartneren, Rikke Lund, mener likevel at dette er nytt territorium for Al.

– Selv om du har drevet med dans i mange år, så har du aldri danset selskapsdans. Dette er noe helt annet, mener proffdanseren.

– Jeg vil sammenligne meg med de andre proffdanserne

Chengiz røper at han ønsker at dansepartneren Rikke skal vurdere han på lik linje som proffdanserne i konkurransen.

– Jeg sier til Rikke: hvor bra er dette på en skala fra en til ti, hvis Jørgen Nilsen er en tier, hvor er jeg?

– Det er mer motiverende for meg å tenke på den måten. Den utfordringen ønsker jeg selv å ha, deler han.

Selv om det er store komplimenter å høste, så er kjendisen selv ydmyk overfor sin innsats på parketten.

– Hele gjengen her inspirerer meg til å bli bedre, forteller han.

Siden årets sesong startet har Al lagt helt i toppen både på dommernes og bookmakernes lister.