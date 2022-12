Céline Dion avlyser europaturné: – Jeg har slitt lenge med helsen

AVLYSER IGJEN: Celine Dion har det siste året avlyst flere konserter på sin store europaturné. Denne torsdagen avslørte hun grunnen i et emosjonelt innlegg på Instagram. Foto: Richard Shotwell

Céline Dion (54) har tidligere i år flyttet flere av sine planlagte konserter dette året. Nå har den kanadiske superstjernen besluttet å flytte flere av konsertene satt til våren 2023 til 2024.

I et nytt innlegg på Instagram avslører en tårekvalt Dion grunnen til utsettelsene.

– Som dere vet har jeg alltid vært en åpen bok. Jeg var ikke klar for å si noe tidligere, med jeg er klar nå, forklarte Dion.

Snakker ut om sykdommen

I innlegget forklarer den kanadiske sangeren grunnen til avlysningene. Hun har nemlig blitt diagnostister med en veldig sjelden neurologisk sykdom betegnet som «Stiff person syndrom».

– Jeg har slitt lenge med helsen, og det har vært veldig vanskelig for meg å stå ansikt til ansikt med disse utfordringene og snakke ut om det jeg har vært igjennom. Det gjør meg så utrolig vondt å fortelle dere at jeg ikke kommer til å klare å starte opp europaturnéen min som planlagt i februar, skriver Dion på Instagram.

Ifølge NHI opplever folk med tilstanden smertefulle kramper og stivhet utløst av ulike bevegelser og sinsstemninger. Tilstanden forekommer vanligst hos voksne mellom 20 og 50 år.

Flere utsettelser

Tidligere i år utsatte Dion sine konserter nok en gang. Denne våren ble flere av hennes konserter lagt til høsten 2022, blant annet de to konsertene lagt til Telenor arena 27. og 28. august utsatt.

I hennes daværende uttalelse på Instagram forklarte Dion at årsaken for utsettelsen lå i at hun hadde slitt med vedvarende muskelspasmer.

Den kanadiske sangerens turné hadde flere ganger blitt utsatt på grunn av koronapandemien.

Oslo-konsertene består

På Dions egen nettside ligger listen over de utsatte konsertene og de nye datoene lagt til 2024.

Foreløpig er gjelder utsettelsen tilsynelatende kun konsertene på europaturnéen som var planlagt å gå av stabelen fra februar og til og med juli neste år.

Til glede for norske fans av Dion vil derimot ingen av Oslo-konsertene på Telenor Arena neste høst bli flyttet.

Til God kveld Norge bekrefter ansvarlig arrangør i All Things Live, Peer Osmundsvaag at endringene i europatrunéen ikke vil berøre Oslo-datoene.

Popikon

Dion fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med albumet «Celine Dion» i 1992.

Siden har stjernen gjort seg kjent med blant annet den ikoniske balladen, «My Heart Will Go On» som var del av soundtracket i den velkjente filmen «Titanic» som kom ut i 1997.

I senere tid har den kanadiske superstjernen vært en av verdens høyest profilerte artister med både franske og angelske album, og blitt et sant stempel innen popmusikken.