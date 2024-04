Céline Dion (55): – Jeg tar én dag av gangen

Artist-ikonet fortalte høsten 2022 at hun var syk og hadde lenge slitt med helsen, etter å ha avlyst konserter.

Céline Dion er diagnostisert med en svært sjelden nervesykdom som heter «Stiff person syndrome (SPS)». Tilstanden, som er svært sjelden, kjennetegnes ved økt muskelstivhet og smertefulle kramper, ifølge NHI.



I etterkant har det vært massiv interesse for 55-åringens helse.

Åpner om sykdommen

Nå kommer hun med en oppdatering til Franske Vogue.

– Jeg har det bra, men det er mye arbeid. Jeg tar én dag av gangen, sier hun til motemagasinet.



Dion forteller at sykdommen er noe hun må leve med, men at hun håper på et mirakel – eller at det blir oppfunnet en kur.

– I begynnelsen spurte jeg: «Hvorfor meg? Hvordan skjedde dette? Hva har jeg gjort? Er dette min feil?», sier artisten om diagnosen.



Hun beskriver videre ukene sine som fylt med fysioterapi, hvor de fleste kroppsdeler jobbes med, og trening for både sang- og snakke-stemmen.

– Slik jeg ser det, så har jeg to valg. Enten kan jeg trene som en atlet og jobbe superhardt, eller så kan jeg melde meg ut og det er over, jeg forblir hjemme, hører på mine sanger og synger foran speilet. Jeg har valgt å jobbe med min kropp og sjel, fra topp til tå – med et medisinsk apparat. Jeg vil være så god jeg kan. Mitt mål er å se Eiffeltårnet igjen!



På spørsmål om hva som gir henne styrke i kampen mot sykdommen, svarer hun:

– Fremfor alt er det kjærligheten fra familie og mine barn. Fansen også.

Hun har tre barn – René-Charles (23) og tvillingene Nelson og Eddy (13).

– Mennesker som lider av SPS er kanskje ikke heldig nok til å ha midlene for gode leger og behandlinger. Jeg har det, og det er en gave. Dessuten har jeg en innvendig styrke. Jeg vet at ingenting kan stoppe meg, sier Dion.

Usikker fremtid

Hennes storesøster Claudette Dion (75), fortalte desember i fjor, at «My heart will go on»-artisten drømte om å returnere til scenen, men at hun ikke hadde kontroll på musklene.

Til motemagasinet sier 55-åringen at hun ikke kan svare på om hun noensinne vil turnere igjen.

– Som ting er nå, kan jeg ikke stå her og si til deg: «Ja, om fire måneder». Jeg vet ikke. Kroppen vil fortelle meg. På den andre siden vil jeg ikke bare vente. Det er vanskelig å leve dag til dag. Jeg jobber veldig hardt og i morgen vil bli hardere. Men det er en ting som aldri vil stoppe, og det er viljen. Lidenskapen. Drømmen. Viljestyrken.