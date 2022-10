Cecilie (30) fikk hjertet knust av Jakten-Frank under det siste valget – slik går det nå

Etter flere intense uker med en berg-og-dal-bane av følelser, kyss og tårevåte hjemsendelser står noen av bøndene overfor sitt største valg i Jakten på kjærligheten, når to friere skal bli til én.

I mandagens episode sto ammekubonden Frank Sigvaldsen (35) mellom frierkvinnene Anna Bendiksen (28) og Cecilie Lise Lind Skavhaug (30) – som begge har hatt flere intime og romantiske stunder med bonden gjennom sesongen.

Se Sigvaldsen ta det aller siste valget i videoen øverst i saken.

ENDELIG VALG: Jakten-bonden Frank Sigvaldsen måtte ta avgjørelsen om hvem av frierne han ønsket å ende opp med i Jakten på kjærligheten. Valget falt på Anna Bendiksen (t.v.). Dermed måtte Cecilie Lise Lind Skavhaug (t.h.) reise hjem. Foto: TV 2

Sittende på benken ved innsjøen, gjorde bonden det klart at han ikke så en fremtid med Skavhaug, og sendte henne hjem.

Dermed var det Bendiksen som kapret hjertet til 35-åringen.

– Lei meg

Når TV 2 slår på tråden noen måneder etter det siste valget, innrømmer Skavhaug at det var leit at hun kom til kort.

– Der og da var det ganske kjipt å ikke bli valgt, for man går jo inn med en forventning om at man kanskje kan finne kjærligheten i Jakten, sier hun, og legger til:

– Jeg var veldig betatt av ham.

30-åringen deler videre at hun ikke var helt overrasket over utfallet, og at hun hadde hatt en vond følelse i magen i forkant av det avgjørende valget.

Jakten-bonden kliner til med frier

– Tidligere på dagen gikk vi en tur, og jeg følte at stemningen ikke var sånn som den hadde vært mellom oss tidligere. Og så blir man litt satt ut av hele settingen. Man vet at noen skal hjem, man får kanskje ikke sagt det man ville si. Jeg bare kjente at det var noe der som gjorde at jeg ble veldig usikker.

Først da hun forlot gården og tok innover seg hva som hadde hendt, vellet følelsene opp i henne.

– Det ble litt tungt. Jeg var litt lei meg også. Alt er så intenst, og så er det plutselig over. Jeg tror det var flere faktorer enn at han dumpet meg, som gjorde at jeg var nedfor, da, sier hun.

Ble bekymret for én av frierne: – Trodde du kollapset

30-åringen synes det er vanskelig å peke på hvorfor det ikke klaffet, men tror at hun var litt forsiktig og tilbaketrukket.

– Jeg føler at vi fikk en god kjemi. Jeg synes det er litt vanskelig å åpne meg så fort. Jeg tror jeg hadde trengt enda mer tid til å bli enda tryggere, for å klare å åpne meg helt.

Ut av komfortsonen

Til tross for at Skavhaug ikke fant kjærligheten med bonden, er hun glad for at hun deltok i programmet og ble kjent med nye mennesker.

– Jeg synes det har vært en fin opplevelse. Jeg har lært mer om meg selv, og å tørre å våge litt. Man kan ikke være i komfortsonen hele tiden, sier hun.

Jakten-frier overrasker med intim avsløring

Et nytt Jakten-eventyr som frier slår hun imidlertid fra seg.

– Nei, det er et så intenst opplegg, så jeg vet ikke om jeg ville ha satt meg selv i den situasjonen igjen. Men jeg er veldig glad for at jeg fikk den muligheten. Jeg synes i utgangspunktet at det er kleint å date, og så gjør jeg det på TV. Alle skal få lov til å være med på den reisen, det er litt spesielt.

– Hvordan går det med kjærligheten nå?

– Akkurat nå er jeg singel og fornøyd med det. Jeg har ikke hastverk med å finne den rette. Jeg tar det litt som det kommer, avslutter hun.

– Skikkelig vondt

Sigvaldsen deler åpent overfor TV 2 at det var svært tøft å måtte avvise Skavhaug.

– Både valget og det å si at det ikke ble noe – det var tøffere enn jeg hadde sett for meg. Det gjorde skikkelig vondt. Jeg var uvel også. Det var ikke noe greit, sier han.

Bonden forteller videre at det lå svært jevnt mellom de to frierkvinnene under den siste runden.

Jakten-Janne: – Hvorfor vil du meg så vondt?

– Det var så irriterende at det var så likt. Jeg klarte ikke å bestemme meg på slutten der. De var på hver sin måte så bra. Jeg hadde sett for meg at ting gikk seg litt til – at jeg kanskje var mer interessert i den andre, men det var veldig jevnt.

Sigvaldsen begrunner avgjørelsen videre med at han kjente på sterkere følelser for Bendiksen.

– Jeg følte at det var noe mer med Anna. Det var ikke det at Cecilie ikke var bra nok, men det var helheten da, som gjorde det.

Blir flau over friernes avsløring

Se Jakten på kjærligheten mandager og onsdager klokken 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.