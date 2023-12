Cathrine Fossum får ny rolle i TV 2 - slutter i Nyhetene

Denne uken ble det kjent at de to programlederne, Elin Ludvigsen og Robert Henriksen slutter i TV 2- Nyhetene.

I dag meldte enda en programleder, Marte Lundgaard at hun tar sluttpakke og forlater kanalen.

Andre roller

Fredag formiddag ble det også kjent at TV 2s nyhetsanker, Cathrine Fossum (46), slutter i TV 2 Nyhetene hvor hun startet i 2006, og går over i andre roller for kanalen.

Fossum er opptatt av å presisere at hun ikke slutter i TV 2, men søker nye roller som frilanser - og slutter seg til TV 2s Program og publiseringsavdeling.

FORRÆDER: Cathrine Fossum som deltager i den første sesongen av realityprogrammet «Forræder». Foto: Ole-Martin Sandness/TV 2

– Etter mange fantastiske år, der jeg blant annet har fått være med på eventyret med TV 2 Nyhetskanalen, velger jeg nå å slutte i Nyhetene til fordel for spennende prosjekter i avdelingen for Program og Publisering som frilanser. Jeg skal jobbe videre med den dyktige gjengen i Sommerhytta, og med andre spennende prosjekter både på innsiden og på utsiden av TV 2. Dette gleder jeg meg til, og jeg er utrolig motivert for nye oppgaver, forteller Fossum til TV 2.

Starter eget selskap

Fossum skal også starte sitt eget lille selskap og virksomhet som gjør at hun kan drive med andre ting utenfor TV 2. Det er forskjellige prosjekter som konsulent, debattkonferansier og debattledelse som den erfarne programlederen måtte passe til.

Hun har tenkt på dette lenge og tok beslutningen denne uken. Hun har ønsket en endring, men forlater altså ikke TV 2.

NYHETSANKER: Cathrine Fossum med beina på bordet under en pause i nyhetsstudio til TV 2- Nyhetene i Bjørvika. Foto: TV 2

– Jeg er utrolig glad i TV 2 som en arbeidsplass, men heldigvis kan jeg fortsatt kalle det for min arbeidplass. Bare litt på en annen måte. Jeg gleder meg veldig til å utvikle meg videre som programleder, sier hun til TV 2.

Takknemlig

Fossum er takknemlig for alt hun har lært og fått være med på i TV 2 Nyhetene som nyhetsanker, programleder i God Morgen Norge og reporter på Nyhetene.

ERFAREN PROGRAMLEDER: Cathrine Fossum har lang erfaring som programleder, her fra en valgsending, høsten 2023. Foto: Frode Sunde/TV 2

Høsten 2016 sluttet hun i TV 2 for å starte opp som kommunikasjonsrådgiver i REMA 1000. Men et år senere, i 2017 sluttet hun der og kom tilbake til TV 2. Hun innrømmet den gangen at det var fordi hun savnet journalistikken.

– Min hovedjobb blir å være programleder i TV 2, men jobber også med å etablere en egen virksomhet der jeg kan ta på meg oppdrag utenfor TV 2. Men jeg er glad for at jeg fortsatt vil se mine kjære kollegaer på huset, avslutter Fossum.