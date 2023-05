Den syvende sesongen av «Sommerhytta» er i gang og fire nye deltakerpar skal snekre seg frem til deres egen hytte.

Det er derimot ikke bare deltakerne som er nye – programlederen Cathrine Fossum har også tredd inn i ny rolle. For etter seks sesonger, tok Fossum over for Guri Solberg.

I løpet av det siste året har hun altså vært journalist, deltaker og nå programleder i et realityprogram.

TEAM: Ekspertene Finn Schjøll, Aina Sollie Steen og Lars Fossum, sammen med programleder Cathrine Fossum. Foto: TV 2

Ny erfaring

Fossum har vært journalist og nyhetsanker i TV 2 i over tjue år. I tillegg til dette har hun også jobbet som programleder for blant annet God morgen Norge.

Hun fikk i fjor også muligheten til å prøve seg som deltaker i underholdningsprogrammet «Forræder», der hun stakk av med seieren.

Nå har hun tredd inn i enda en rolle som hun aldri har hatt før. Til tross for at hun har lang erfaring som programleder, har hun aldri ledet et realityprogram. Hun beskriver denne opplevelsen som helt fantastisk.

– Det var en ny erfaring for meg å debutere sim realityprogramleder. Jeg må si at det var, om mulig, enda morsommere enn det jeg hadde forestilt meg, sier Fossum til TV 2.

– Jeg ble litt sjenert

Fossum har altså hatt tre forskjellige roller i løpet av det siste året.

– Jeg har noen ganger tenkt: «Har jeg egentlig noe personlighet?» I og med at jeg bare kan gå inn i noe og så inn i noe annet, ler hun og fortsetter:

– Og så har jeg tenkt at det er litt sånn jeg er. Jeg liker veldig godt å lære noe nytt, og jeg er det mennesket jeg er i de forskjellige rollene. Journalist er jeg av yrke, og det har jeg vært i over tjue år. Heldigvis har jeg en arbeidsgiver som gir meg muligheten til å gjøre forskjellige ting og utvikle meg.

Hun forteller at alt det hun har fått lov til å gjøre, har gjort at hun lærer mer. Når hun trer inn i de forskjellige rollene, prøver hun bare å være den personen hun er.

Ny setting

Da programlederen skulle møte de nye og spente deltakerne, var hun ærlig med dem om at det også var hennes debut i programmet.

Hun forteller at hun ble litt sjenert da hun skulle møte dem.

– Det var helt nytt for meg. Jeg ble redd for at jeg ikke skulle huske navnene deres og alle sånne ting. Jeg er perfeksjonist og ville at dette skulle bli bra, og det gikk jo bra, heldigvis!

– Jeg kjente nerver på det jeg ikke har gjort før, men det synes jeg er gøy. Jeg elsker å bli litt nervøs, legger hun til.



Se «Sommerhytta» mandag til torsdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.