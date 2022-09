Cathrine Fossum blir programledervikar i God morgen Norge

Nyhetsanker Cathrine Fossum (44) blir programledervikar for Desta Marie Beeder (34).

Cathrine Fossum har ved flere anledninger steppet inn som programledervikar i God morgen Norge.

Nå er det igjen behov for hjelp i det populære morgenprogrammet. For den faste programlederen Desta Marie Beeder (34) skal nemlig holde på med et annet prosjekt fram til våren.

– Jeg blir der i hvert fall ut året og det gleder jeg meg veldig til. Jeg har tidligere vært både fast programleder og vikar i God morgen Norge, så det føles hjemme, sier Fossum til TV 2.

VIKAR: Cathrine Fossum kommer tilbake til God morgen Norge som programledervikar. Foto: TV 2/ God morgen Norge

– Trygt å komme tilbake

Fossum har jobbet med flere av programlederne i årevis, og har bare positive ord å si om dem. Det samme sier hun om resten av redaksjonen.

– Det blir trygt å komme tilbake. God morgen Norge er livet pakket i et program på et vis, sier Fossum.

Mens Beeder er borte, er hun trygg på at det er akkurat Fossum som skal vikariere for henne.

– Jeg har jobbet med Cathrine i lengre perioder, og hun er en fantastisk kollega i tillegg til å være en av landets beste programledere. Så jeg skal slappe helt av vel vitende om at God morge Norge-sendingene er i de aller beste hender, sier Beeder til TV 2.

A-menneske eller B-menneske?

Beeder er tilbake igjen i God morgen Norge fra mars 2023.

–Jeg er tilbake med trekkfuglene tidlig på våren. Da har det også blitt lysere og bittelitt lettere å stå opp 03:40, sier Beeder.

Programlederne begynner nemlig på jobb rundt klokken 05 på morgenen. Da er det ikke akkurat dumt å være et A-menneske. Men Fossum forteller at uansett hvor trøtt og sliten man er, så er det god stemning.

– Jeg er vant til å snu døgnet og ikke ha noe døgnrytme, så dette skal gå fint. Så er det også en gave å få starte dagen med de fantastiske kollegene, sier hun.

Alt fra tunge saker til underholdning

Redaksjonssjef Sissel Randsborg i God morgen Norge er svært fornøyd ed vikaren.

TILBAKE: Fossum har vært programleder i God morgen Norge flere ganger. Her er programlederene avbildet i 2016. Foto: TV 2

– Cathrine er en strålende programledervikar når Desta tar en liten pause. Cathrine håndterer alt fra de tunge journalistiske sakene til underholdningssakene med humør, og hun er god på å møte mennesker i alle livets faser.

– Dette er viktige egenskaper som programleder i God morgen Norge – i tillegg til at man må være blid klokken 5 om morgenen når arbeidsøkten begynner, sier Randsborg.

Aktuell i realityprogram

Fossum har hatt flere ulike roller i TV 2. Hun var med på å starte opp Nyhetskanalen og har jobbet som programleder i blant annet God morgen Norge og Åsted Norge.

Denne høsten har hun fått en helt annen rolle. Hun er nemlig aktuell som deltaker i underholdningsprogrammet Forræder.

ULIKE ROLLER: Cathrine Fossum har hatt flere ulike roller i TV 2. På bildet jobbet Fossum med valg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg håpet på at jeg ikke skulle havne i den reality-bobla som alle snakker om, men det gjorde jeg. Det ble så virkelig for meg, og det tok overraskende nok kun én time før jeg havnet i den bobla, fortalte hun til TV 2 lattermildt.

– Jeg har hørt så mye om den bobla, og den eksisterte i høyeste grad for meg. I jobben min er jeg mest vant til å jobbe med live-TV. Der har jeg mest erfaring, og da har man alltid kontroll. Men å være med på noe der du må gi fra deg kontrollen; det var utfordrende.

Fossum forteller nå at hun gleder seg til å bare være seg selv i trygge omgivelser i morgenprogrammet. For selv om Forræder-deltakelsen var gøy, så beskriver hun det som heftig.