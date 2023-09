Catalin Mihu om bonuspappa-rollen: Ønsker ikke egne barn

Catalin Andrei Mihu (28) har vært en av de mer erfarne proffdanserne i årets «Skal vi danse»-sesong. Men sammen med dansepartneren, Trude Vasstrand (59), måtte han denne helgen kaste inn håndkleet.

– Jeg er irritert på meg selv for at jeg ikke klarte å gjøre det jeg klarte på treningene. Også er jeg skuffet over meg selv overfor Catalin som har jobbet så hardt med meg, også klarer jeg å blåse hele greia, fortalte Vasstrand etter sendingen lørdag kveld.

Til tross for Vasstrands store fortvilelse er Mihu fortsatt stolt av 59-åringens utvikling.

– Det er normalt å gjøre en feil eller to, jeg er kjempe stolt av at hun klarte å holde takten fra begynnelsen. Også må vi ikke glemme jiven fra forrige uke med masse energi og god teknikk.

Gjennom konkurransen har Vasstrand sine barn og barnebarn, bedre kjent som «Funkyfam», vært til stede i salen for å heie. For Mihu er det kjæresten Iselin Guttormsen (36) som har vært den viktigste på tribunen.

Dette er den fjerde sesongen hvor Mihu har vært med som proffdanser, men i denne runden var det en enda mer spesiell opplevelse.

– Det betyr alt for meg at hun er her, og at hun støtter meg, uttalte Mihu under TV-programmets andre sending.

– Ikke familie i Norge

Mihu og Guttormsen ble nemlig et par etter at de, for andre gang, var dansepartnere i fjorårets «Skal vi danse: all star»-sesong.

Romanseryktene begynte raskt å spre seg, og i desember i fjor var de offisielt et par. Nå har Guttormsen og barna hennes blitt familien til proffdanseren.

– Jeg har ikke familie her, så det er fint å ha det menneske jeg elsker mest i salen.



En tøff barndom

Tidligere har proffdanseren åpnet opp om en tøff barndom, og hvordan det gjorde at han fant gleden i dans. Som barn ble han forlatt av faren, og han så bestefaren dø foran øynene hans.

For Mihu har hverdagen på mange måter forandret seg helt, og han setter ekstra pris på hans nye rolle som bonuspappa.

– Jeg er så takknemlig for det, og veldig glad. Jeg har ikke noe flere ord å beskrive det med.

Ønsker ikke barn selv

Under den tredje sendingen av «Skal vi danse» er det en ydmyk Iselin Guttormsen (36) som skryter kjæresten sin opp i skyene.

– At man er så viktig i et annet menneskes liv er jo helt fantastisk. Det gir en fin ro og trygghet i relasjonen, og da er det ikke noe problem at han har vært mye opptatt, sa Guttormsen til TV 2.

36-åringen og Mihu er samtidig tydelig på at hans rolle overfor Guttormsens barn ikke defineres som noe annet enn «Catalin»:

– Barna har allerede en pappa, og vi er tydelig på at Catalin foreløpig bare er Catalin. Også Catalin distanserer seg fra en farsfigur, for barna har jo allerede pappaen sin, fortalte hun og la til:

– Men du er et bonusmenneske i livet til barna mine, som de er så takknemlig for.

På spørsmål om Mihu ønsker barn selv er han tydelig i sitt svar:

– Nei, sier han før Guttormsen hiver seg på:



– Moren din var jo så søt, for hun sa at han har fått en gavepakke med dame, hus og to fantastiske jenter. Jeg tror du har sett at det er en del arbeid med barn, så jeg vet ikke hvordan du skulle fått plass i det.

– Ikke bare-bare

Også dansepartneren hans, Vasstrand, mener det tar en spesiell type person for å finne sin plass en slik familiesetting.

– Det er ikke bare-bare å ramle inn i en etablert familie med mor og barn. Det krever et raust menneske. Catalin er raus, akkurat som Morten (jour. anm., ektemannen til Jørgine Massa Vasstrand). Barna til Iselin er veldig heldig, samme som barna til Jørgine.

