Caroline Nitter om «parfymegate»-påstandene

Nok en sesong av «71 grader nord kjendis» er i gang på Discovery+ denne høsten, og ti kjendiser legger ut på det som er blitt kalt Norges vakreste eventyr.

Blant deltakerne i årets utgave er både TV-profiler, artister, en programleder, en tidligere langrennsløper, og flere komikere.

MÅTTE BRYTE: Etter 75 meter fikk Annema nok, til tross for oppløftende ord fra medkonkurrent Anne Rimmen. Foto: Erik M. Sundt

TV-personlighet Anne Marit Yuveli (63), bedre kjent som Annema fra programmet «Grenseløs kjærlighet», er én av dem.

Men dessverre måtte hun måtte bryte etappen etter bare 75 meter – som ifølge programleder Tom Stiansen (53) er ny «71 grader nord»-rekord.

– Må ta med seg alle de rekordene man kan få

TV 2 har snakket med Annema, som påpeker at hun ikke trakk seg fra etappen, men så seg nødt til å stoppe.

– Jeg trakk meg ikke, og det er litt viktig at folk er klar over forskjellen. Jeg stoppet på grunn av de voldsomme greiene som kom som følge av parfymeallergien.

Annema forteller at det var konkurrent Caroline Nitters (24) parfyme som gjorde at hun fikk hodepine og migrene.

– Jeg måtte ta medisiner, og de førte til at jeg spydde, og da måtte jeg nesten stoppe. Det er ikke mulig å bære tung sekk, og allmenntilstanden var redusert voldsomt, forklarer hun til TV 2.



– Hva tenker du om at du sitter med den rekorden? Er det flaut?



– Nei, vet du hva! Jeg måtte bare le av det da Tom sa det, sier hun og ler sin karakteristiske latter.

REKORD: Ifølge programleder Tom Stiansen har Annema rekord i å avbryte etappe etter bare 75 meter. Foto: Matti Bernitz

63-åringen tar det hele med et smil, og tenker at man må ta med seg alle de rekordene man kan.

– Uansett er det en norgesrekord og en «71 grader nord»-rekord. Ikke glem at Jan Teigen kom på sisteplass i «Melodi Grand Prix», men han kom på en måte førsteplass for «alle» husker ham.

Hun mener at man ikke kan være flau eller skamfull over å måtte gi seg som følge av migrene.

– Jeg evner ikke å være flau og skamfull. Det hadde blitt godtatt med én gang om benet var brukket. Det som hadde vært flaut, var hvis jeg hadde labbet rundt 300 meter bak laget hele tiden. Det går ikke! Man må være litt fornuftig, og det var jeg, sier hun bestemt.



GODGJENG: Annema sammen med medkonkurrentene sine. Foto: Matti Bernitz

– Hva var det med Caroline Nitters parfyme?



– Caroline ante ikke at jeg var allergisk, og jeg ante ikke at noen what so ever skulle ta med seg en parfyme på «71 grader nord», sier hun og ler.

– Ikke bitter på Caroline

For selv om det bare er snakk om noen desiliter skal alt i sekken, og sekken blir tung.

– Man må bære på den selv. Jeg kunne ikke tenke meg at det var nødvendig å si ifra om at jeg har parfymeallergi, for jeg kunne ikke tenke meg at noen ville pakke det med seg.

Annema fnyser når vi spør om hun er bitter på Caroline Nitter i dag.

– Nei, langt der ifra! Hun ville bare pynte seg og lukte godt, og det må hun da få lov til. No hard feeling. Hun var søt før, og søt etterpå, sier Annema med et smil.



Caroline Nitter er ikke helt enig i kritikken. TV 2 møter henne på premierefesten – der Annema har vært nødt til å melde avbud.

– Jeg kunne ikke ha brydd meg mindre. Det der er bare klaging fra Annema. Hun taklet ikke at jeg ville lukte kokos, men da dunket jeg ut en konkurrent, sier hun til TV 2.

– Hun sier at hun ikke er bitter på deg, da. Det er da noe?



– Jeg kunne ønske at Annema ikke hadde trukket seg fra etappen. Hun er jo så intens og morsom. Hun er jo en karakter!

FNYSER AV BESKYLDNINGENE: Med glimt i øyet sier influenser Caroline Nitter at hun ikke kunne brydd seg mindre om at Annema måtte trekke seg fra første etappen på grunn av parfymebruk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

63-åringen angrer ikke på at hun ga seg på den aller første etappen i konkurransen.

– Jeg tenker at det var helt korrekt plass å stoppe. Tanken på å skulle gå ut i våtmark, bære tungt, være kvalm og ha hodeverk, nei, det gikk rett og slett ikke. Jeg kan ikke angre på at jeg tok hensyn til egen helse og lagkameratene mine.

GJENGEN: Det er Kevin Lauren, Anne Rimmen, Maria Satvang, Arman Surizehi, Bilal, Terje Sporsem, Tom Stiansen, Niklas Dyrhaug, Caroline, Johanne og Annema Yuvali som skal legge ut på nye eventyr i årets «71 grader nord kjendis». Foto: Tor Lindseth

Gikk ned 15 kilo

I november feirer Annema og ektemannen Dündar Yuvali (30) tre års bryllupsdag, og de kjemper fremdeles en kamp mot Utlendingsnemnda (UNE) for å få ham permanent til Norge.

– Vi jobber fremdeles for at han ska komme til Norge. Vi er akkurat like glade i hverandre og elsker hverandre like høyt fremdeles.

Ektemannen Dündar kom med vennlig erting overfor kona, da han hørte at hun hadde gitt seg etter 200 meter.

– Jeg ble mobbet av ham da jeg måtte stoppe, men uansett er han veldig stolt av meg.

I forkant av «71 grader nord»-deltakelsen hadde Annema trent jevnlig, og som følge av det raste hun ned flere kilo.

– Jeg trente boksing. Folk trodde at det var kjærligheten jeg bokset for, men der ble de lurt! Jeg gikk ned 15 kilo. Du vet, er man over 60 år stiller man ikke opp i et slikt program om man veier over 100 kilo. Man må ta det seriøst, men jeg passer på å legge inn mye humor i seriøsiteten, sier Annema til TV 2.