Carola skal opptre i Melodi Grand Prix-finalen

Som alltid er det også et pausenummer mens publikum avgir stemmer under finalen. Og i år er det et Eurovision-ikon som skal opptre i pausen.

Svenske Carola Häggkvist har nemlig tatt turen til Trondheim for å opptre. Hun har deltatt i den internasjonale finalen for Sverige tre ganger, og vant i 1991.

Skal synge egen vinnerlåt

Under kveldens finale skal Häggkvist opptre i en medley av svenske Eurovision-låter, som en hyllest til landet som sammen med Irland har flest seire i Eurovision Song Contest.

Häggkvist skal synge to av sine Eurovision-bidrag i Trondheim Spektrum, «Främling» som hun sang i 1983, og «Fångad av en stormvind», som vant konkurransen i 1991.

– Det er herlig å komme til Norge i denne sammenhengen. Kjempefint at dere hyller Sverige i pauseinnslaget og våre fine sanger, sa Häggkvist til TV 2 etter generalprøven.

PÅ SCENEN: Carola har representert Sverige i Eurovision Song Contest tre ganger. Her fra den internasjonale finalen i 2006. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

– Det er jo spesielt. Norge er jo nært, som et søsken. Så det føles veldig fint, legger hun til.



Flere kjente navn

Blant de andre artistene som bidrar i pauseinnslaget, er Bobbysocks-duoen Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen, Ulrikke Brandstorp og Alexander Rybak.

– Det er ingen ting som er hyggeligere enn det. Å opptre foran et Grand Prix-publikum er som å bli dynket i kjærlighet, så det er veldig hyggelig, sier Krogh til TV 2, og beskriver medleyen som «a walk down memory lane».

Årets internasjonale finale holdes i Malmö i mai.