Carola avslører dramatisk historie: – Trodde jeg skulle synke

DRAMATISK HISTORIE: Gjennom sine 40 år i bransjen er det én spesiell hendelse hun husker best. Foto: Sandra Mei Ling Noer/TV 2)

Onsdag markeres det at det er 40 år siden svenske Carola Häggkvist gjorde sitt gjennombrudd.

Få artister kan si at de har gjort og opplevd like mye som Carola Häggkvist (56). I disse dager markeres det at det er 40 år siden singelen «Främling» startet eventyret i 1983.

Fra den «lille» scenen på Melodifestivalen til å fylle saler hvor europop-fans i alle aldre har flokket til, er det trygt å si at hun har slått rekord etter rekord.

Og når hun ser tilbake på den lange reisen sin i dag, er det nemlig et spesifikt dramatisk minne som hun fortsatt husker.

Ble stjerne over natta

Skal vi spole tilbake til hvor det hele startet, var hun kun 16 år da hun sto på den svenske scenen i Malmø og fremførte sin aller første singel.

Men selv om det var starten på scene-eventyret, har svensken sunget og danset siden hun knapt kunne gå.

1983: Her opptrådte Carola på Momarkedet, datert 20. august 1983. Foto: Erik Thorberg/NTB

Og 40 år etter gjennombruddet, kan hun fortsatt glede seg over at hennes første verk stadig holder rekorden for det mest solgte albumet i Sverige.

Men 56-åringen kan fortelle at hun fortsatt har flere drømmer hun vil realisere:

– Jeg er over 50 nå. Jeg har fortsatt flere drømmer, som å danne en artistskole og skrive flere låter. Så jeg føler meg utrolig velsignet og takknemlig, og jeg jobber hardt, men jeg trives med det, forteller hun til God morgen Norge.

40 ÅR SIDEN: I forbindelse med «Främling»-jubileet gjestet Carola God morgen Norge. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

I tillegg forteller hun at hun har gleden av å ha direkte kommunikasjon med fansen sin gjennom sosiale medier, noe hun ikke hadde hvis vi spoler noen tiår tilbake i tid.



– Mitt publikum får jo nå komme til meg, og denne gangen er det jo jeg som holder i pennen. Det er en stor forskjell fra på 80- og 90-tallet. Det tenker jeg er så herlig, for de sier: «Åh, nå får vi komme deg nær!».

Avslører dramatisk historie

Nå åpner Carola opp om høydepunktene i karrieren:

– Det er så mange, og jeg skriver jo bok siden jeg har gått gjennom så mye – så jeg føler jo meg 300 år gammel. Det er alt fra konserten i Holmenkollen i 1984 hvor jeg dykket i vannet, forteller hun og refererer til Besserudtjernet, som var et kunstig tjern i bunnen av bakken.

– Jeg trodde jeg skulle synke, for jeg måtte jo vinke til alle sammen! Også var det jo så langt tilbake til scenen, og jeg tenkte bare: «Jeg må synge det siste!». Jeg kom akkurat opp til det siste verset av «Främling», forteller hun lattermildt.

ALLSANG: Her under «Allsang på grensen» i Halden, 2013. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Et annet minne hun husker svært godt opp gjennom sine 40 år i bransjen, er da de lagde albumet «Jul i Betlehem», og prosessen underveis.

– De nettene jeg spilte inn «Stille natt» var helt fantastiske. «Främling» solgte jo mest i Sverige, men dette har ikke noe med salg å gjøre. Men jeg fikk møte den svenske kongen og dronningen, og det betydde mye for meg. Det er mye å fortelle.

Og hun ser ikke for seg å gå av scenen i nærmeste fremtid, for hun avslører nemlig hemmeligheten for å holde seg godt, selv etter flere tiår i bransjen:

– Det handler om å finne tonen. I musikken finnes det ikke en alder, men så lenge man har helsen, så er det musikken og visjonen som holder deg ung. Det handler om vilje, og man må bare kaste seg ut i det og våge. Du må ha kontakt med ditt indre, og bare hente kraft.