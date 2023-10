Carla Bruni fikk kreft for fire år siden – Nå advarer hun

AVSLØRER: Sanger Carla Bruni ble diagnostisert med brystkreft for fire år siden. Foto: YARA NARDI

Den italienske sangeren og tidligere franske førstedamen Carla Bruni ble diagnostisert med brystkreft for fire år siden. Nyheten deler hun selv på Instagram.

Bruni deler budskapet i forbindelse med Octobre Ros, en Rosa Sløyfe-aksjon for brystkreft som er i oktober i Norge hvert år.



«Operasjoner, strålebehandling, hormonterapi, jeg gikk gjennom den vanlige behandlingen for denne type kreft. Men jeg var heldig, kreften var ikke aggressiv. Hvorfor var den ikke det? Fordi det hadde ikke gått lang nok tid til at den ble det», skriver sangeren innledningsvis.



Videre skriver Bruni at hun sjekker seg hvert år på samme dato og påpeker at dersom hun ikke hadde gjort det, hadde hun ikke hatt et venstre bryst i dag.

«Jeg skriver ikke dette for å gi dere detaljer om helsen min, det er ikke helt meg, og jeg nølte i lang tid om jeg skulle fortelle om dette».

Avslutningsvis skriver Bruni at hun ønsker å dele en felles advarsel til alle kvinner som leser innlegget:

«Ta mammografi hvert år. Livet deres avhenger av det».



Bruni er mest kjent for sin sang og modell-karriere, men fikk også tittelen som førstedame da ektemannen Ncolas Sarkozy var president i Frankrike mellom 2007 og 2012.