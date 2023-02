Carina Dahl: – Jeg ble sjekket opp av Justin Bieber

Carina Dahl (37) forteller om et minneverdig møte med superstjernen, men mener at hun tabbet seg ut.

FESTIVAL-MØTE: Justin Bieber og Carina Dahl i 2017 - sistnvente under festivalen Summerburst i Sverige. Foto: Stuart Franklin /AFP /Privat

– Det er jo helt sykt, men også veldig morsomt, sier artist Carina Dahl til God kveld Norge.

Det var hos Harm & Hegseth på VGTV Dahl først omtalte hendelsen.

– Jeg ble sjekket opp av Justin Bieber, fortalte hun i programmet.

I 2017 var hun på Summerburst-festivalen i Stockholm, og gledet seg til at Bieber skulle opptre neste dag.

Senere dro hun på en bar- og spisested som hun beskriver som et «It-sted», men bestemte seg for å dra hjem tidlig for å spare krefter til morgendagens begivenheter.

– Jeg gikk alene langs baren, og plutselig tok han i tak i armen min.

– Så ut som en idiot

Dahl, som da var 33 år gammel, kunne knapt tro sine egne øyne da hun så det var Justin Bieber som hadde stoppet henne.

– Han spurte hvor vi skulle dra ut, og hvor jeg skulle dra ut. Jeg klarte ikke å snakke for meg. Jeg skulle jo egentlig bare hjem å legge meg, men det ville jeg ikke si til han, sier Dahl til God kveld Norge.

Artisten forklarer at hun pleier å være ganske kjapp i replikken, men at det da sto helt stille.

– Jeg så vel ut som en idiot. Det er et minne for livet, men jeg skulle ønske jeg klarte å snakke ordentlig for meg, sier hun.

Starstruck

Sangeren har vokst opp backstage med faren Morten «Diesel» Dahl, og føler hun kjenner bransjen og menneskene i den svært godt. Likevel blir hun imponert når hun møter talentfulle folk.

– Det skal litt til for å bli så starstruck som jeg ble. Jeg har møtt Kiss, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton og masse slike folk, så at jeg ikke klarte å snakke ordentlig for meg med akkurat Justin, irriterer meg, sier Carina Dahl til God kveld Norge.

– En ting er at han er så sinnssykt talentfull, det er det bare å ta av seg hatten for, men han er også sexy og jævlig «snacks».

Selv syntes hun historien er veldig morsom siden hun tabbet seg ut.

– Jeg klarte ikke å si en pøkk, jeg sa så mye dumt. For eksempel at han ligner på ex-kjæresten min. Jeg ødela alt, sier hun til Harm & Hegseth.

Burde invitert han

Dahl forteller at samtalen ble avbrutt da en av sikkerhetsvaktene til Bieber kom for å geleide ham ut.

Carina Dahl er klar for den fjerde sesongen av «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

– Jeg sto igjen og tenkte «hva skjedde nå». Jeg klarte ikke å sove den natten fordi jeg måtte ringe alle venninnene mine å fortelle om hendelsen.

Istedenfor å angivelig kunne henge med den store stjernen ble Dahl liggende alene på hotellrommet.

– Nå i ettertid skulle jeg bare sagt at han kunne joine litt snacks på sengekanten.

Carina Dahl er aktuell med «Kompani Lauritzen» og slipper sin nye sang «Best på fest» fredag.