Carina Dahl fikk nesten TV-overraskelsen ødelagt: – Kunne ha gått skeis

Det holdt nesten på å gå galt for artist Carina Dahl (37) og hennes hemmelige duettpartner i «Hemmelige duetter».

En ny søndag står for tur når kjente artistfjes kaster seg ut i utfordringen om å synge seg frem til hvem som gjemmer seg bak veggen i «Hemmelige duetter».

Dronningen av partymusikk og Kompani Lauritzen-aktuelle Carina Dahl (37) er blant hovedartistene som tropper opp på podiet for å synge «Om du dro ifra mæ» med sin hemmelige duettpartner.

– Hjertet mitt dunker skikkelig hardt, sier Dahl med skjelven stemme etter den første delen med duett.

KJENT STEMME: Artist Carina Dahl gjenkjenner etter hvert stemmen på den andre siden av veggen i «Hemmelige duetter» – nemlig barndomsvenninnen Carina Helene Tekrø. Foto: TV 2

Ikke lenge etterpå tipper 37-åringen at det er en stemme fra barndommen som er adskilt fra henne. Når ledetrådene skinnbukse, gresstrå og tatovering på fylla har blitt presentert, faller brikkene på plass.

Det er Dahls barndomsvenninne, Carina Helene Tekrø (37).

Idet veggen løfter seg, setter sangeren seg ned på huk, og begraver hendene i ansiktet etter å ha tatt inn venninnen foran seg.

En tydelig rørt Dahl tørker tårene og gir navnesøsteren en klem.

– Herregud, dette ble for mye, sier hun etter opptredenen.

– Enormt stolt

Dahl og Tekrøs felles historie strekker seg på mange måter tilbake til før de ble født. I tillegg til å dele samme fornavn og alder, er de døtre av to TNT-rockere, og hang sammen som erteris i oppveksten i Trøndelag. Venninnene slapp barneplate, og dannet bandet Heavy Metal Teens i ungdomsårene. I tyveårene gikk de imidlertid hver til sitt.

Om lag 21 år senere står trønderne sammen på scenen igjen i «Hemmelige duetter».

– Jeg hadde virkelig ingen anelse om hvem som sto på den andre siden. Men jeg fikk en tydelig følelse etter hvert, men trodde det bare ikke kunne stemme. Carina Helene har alltid vært beinhard og tøff på alle plan, men det var mye å ta innover seg, og at hun var i en slik setting var bare så uventet, sier Dahl til TV 2.

Artisten forklarer at de har gått ulike veier i livet, og at hun selv har konsentrert seg om musikken, mens Tekrø har valgt familielivet, og holdt på med musikk og låtskriving i kulissene.

– Det var veldig rørende. Vi har jo valgt helt ulike retninger, og plutselig står jeg på en scene med henne igjen med den forhistorien vi har – det var gøy, sier hun, og fortsetter:

GJENFORENT: Trønder-duoen Carina Dahl og Carina Helene Tekrø har ikke sunget sammen siden ungdomstiden. I den femte episoden av «Hemmelige duetter» deler de scenen igjen. Foto: TV 2

– Jeg ble så enormt stolt og glad av henne. Jeg vet at det er sinnssykt tøft å stille opp på riksdekkende TV når det ikke er det man driver med til vanlig – bare hva det må ha kostet. Alt det gjorde at jeg begynte å gråte. Det var bare veldig overveldende at hun stilte på TV. Helt rått levert.

37-åringen deler videre at hun og venninnen fremdeles pleier kontakten.

– Det er veldig få mennesker jeg har kjent så lenge og vært så mye sammen med i oppveksten. Vi har god kontakt i dag, men det er klart – vi lever helt forskjellige liv i forskjellige byer, så vi sees ikke så veldig ofte. Men vi har kontakt på Snapchat blant annet.

– Måtte bli litt overtalt

Overfor TV 2 innrømmer Tekrø at hun var noe skeptisk til å delta som hemmelig duettpartner da hun ble spurt, men at hun var på glid da hun fikk vite hvem hun skulle overraske.

– Så snart jeg fikk litt mer informasjon, syntes jeg det hørtes spennende ut, men jeg måtte nok bli litt overtalt hjemme av både kjæreste og barn for å delta, sier hun.

For fembarnsmoren, som til daglig arbeider innen psykisk helse og rus, var det en ny erfaring å synge offentlig på TV. Foruten å være i dårlig form under hele opptaket som følge av graviditet, er hun storfornøyd med totalopplevelsen.

STOR SPENNING: For Carina Helene Tekrø (t.h.) var det uvant å stå foran kameraet å synge, men hun frydet seg over å kunne overraske barndomsvenninnen. Foto: TV 2

– Det var stor spenning idet veggen skulle gå opp og Carina skulle se meg. Reaksjonen var så ærlig, og jeg tror virkelig at hun ble overrasket. Jeg har blitt spurt om å delta på noen TV-programmer tidligere, men takket nei av forskjellige grunner, så jeg tror helt ærlig at Carina ikke hadde forventet at jeg kom til å delta på noe sånt. Men, den største gleden er å glede andre.

37-åringen ble selv rørt og glad, og var ikke forberedt på at øyeblikket mellom dem på scenen skulle bli såpass emosjonelt. På spørsmål om det ga mersmak, svarer hun følgende:

– Hele opplevelsen ble ektefølt og vakker, da ingenting føltes påtatt eller fikset på forhånd. Det var kjempegøy. Det var en kul opplevelse for meg som ikke er helt vant til den slags, sier hun, og legger til:

– Kanskje ventes en voksen variant av Heavy Metal Teens, bare i en annen versjon – hipp, kul og dyktig artist, sammen med sliten fembarnsmor på siden, sier hun spøkefullt.

– En glipp

Den store overraskelsen på scenen i «Hemmelige duetter», kunne imidlertid ha blitt kraftig spolert. Samme dag som TV-innspillingen skulle foregå, skulle tilfeldigvis både Dahl og Tekrø ta det samme flyet fra Trondheim til Oslo.

For sistnevnte ble dette en neglebitende reise der hun måtte snike seg rundt både før, under og etter flyreisen for å ikke bli oppdaget av artisten.

– Da jeg fikk en Snapchat-melding av Carina om at hun var på Værnes flyplass, ble jeg ganske så stresset, sier Tekrø til TV 2, og fortsetter:

– Jeg visste at hun kom til å skjønne at det var meg som skulle være den hemmelige duettpartneren, hvis vi hadde møttes på flyplassen og flyet den dagen. Ingen løgn hadde vært troverdig nok. Jeg måtte bare finne en måte å holde meg skjult for henne på.

Dermed gjemte 37-åringen seg inne på et av toalettene på flyplassen frem til hun skulle gå om bord i flyet.

– Jeg måtte ringe produsenten for å spørre om dette var en glipp og det var det visstnok, så de forsøkte å ombooke flyet til en annen avgang, men uten hell.

Tekrø omtaler seg selv som en spion, som måtte ha barndomsvenninnen under oppsikt før hun kunne sette seg i flyet.

– Jeg gikk sist om bord på flyet og gikk bakveien, slik at hun ikke skulle se meg. Da jeg gikk av flyet, var jeg en av de første ut, og gjemte meg i ankomsthallen helt til hun hadde hentet bagasjen. Det ble mye å passe på før jeg i det hele tatt hadde ankommet Oslo, sier hun.

– Fikk ikke med meg noen ting

Dahl på sin side ante ingenting om at duettpartneren var like ved henne på vei mot hovedstaden for opptak. Hun var i sin egen verden med hodetelefoner på flyet, og forsøkte å sone ut under en hektisk sesong med turné.

– Jeg har ikke fått med meg noen ting. Det må ha vært sykt nervepirrende for henne. Det kunne nesten ha gått skeis. Men jeg tror ikke at jeg hadde klart å gjette det uansett. Men hun klarte å unngå meg, så det var gøy, sier hun.

Sangeren forklarer videre at hun hadde gjort en spillejobb i Trondheim dagen før innspillingen av «Hemmelige duetter», noe produksjonen ikke visste noe om.

– De trodde at jeg var i Oslo – hvor jeg bor – og ikke at jeg også kom flyvende fra Trondheim.

I ettertid har duettmakkerne ledd av det hele.

– Hva gjør man ikke for TV, avslutter Tekrø.

