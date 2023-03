Cara Delevingne åpner opp om rusproblemer: – Så ikke frisk ut

Briten Cara Delevingne (30) har vært en anerkjent modell i over et tiår, og har parallelt jobbet som skuespiller, og blant annet medvirket i «Suicide Squad» og «Paper Towns».

Å ha vært i rampelyset fra en ung alder har kostet, forteller hun til Vogue.

– Hvis du har problemer når du trer inn i industrien, vil de bare bli forstørret og forverret.

Virale bilder ble en oppvekker

Paparazzi-bilder tatt på en flyplass september i fjor, hvor man så Delevingne spasere uten sko og med en sigarett i munnen, skapte overskrifter.

Tabloidmedier var kjappe med å påpekte at Delevingnes mor tidligere har åpnet opp om å ha slitt med heroin og bipolar lidelse, og fulgte deretter tett på modellen og hennes berømte vennesirkel.

Delevingne sier nå til motemagasinet at de virale bildene ble en kilde til overveldende skam, og ikke minst - en oppvekker for å ta tak i problemene med stoffer og alkohol.

Da bildene ble tatt hadde hun akkurat kommet tilbake fra festivalen Burning Man.

– Jeg hadde ikke sovet. Jeg var ikke ok. Det er hjerteknusende fordi jeg trodde at jeg hadde det gøy, men på et tidspunkt tenkte jeg: «ok, jeg ser ikke frisk ut», sier Delevingne og legger til:

– Du vet, noen ganger trenger du en realitetssjekk, så på en måte er de bildene noe å være takknemlig for.

REAGERTE: Cara Delevigne stilte opp på rød løper med Megan Thee Stallion i anledning Billboard Music Awards i Rmai. Videoer av duoen gikk viralt, og fikk flere til å sette spørsmålstegn til modellens oppførsel. Delevingne gikk senere ut og uttalte at hun bare hadde det gøy. Foto: Jordan Strauss /AP

Delevingne forteller åpenhjertig om hvordan stoffer påvirket henne, uten å spesifisere hva det var hun tok. Hun beskriver å ha følt seg uovervinnelig og oppsøkte farlige situasjoner med en likegyldig innstilling til sitt eget liv.

– Det er skummelt for folkene rundt som elsker deg, sier hun.

I Vogue-intervjuet er en rekke av hennes berømte venner sitert, blant annet Sienna Miller, Margot Robbie og Phoebe Waller-Bridge.

BERØMT: Delevingne har flere berømte venner. Til høyre avbildet med «Suicide Squad»-kollega Margot Robbie.

Forteller om diagnose

Delevingne kommer også med en rekke historier fra oppveksten, og erkjenner at morens heroin-avhengighet var «brutalt» for dem begge.

– Jeg var et lykkelig barn, men jeg tror da jeg vokste opp innså jeg at det var ikke normalt.

Hun forteller at hun opplevde bakrus for første gang allerede som syvåring, etter et bryllup hos et familiemedlem. I tenårene startet hun å feste, og hun ser nå tilbake på drikkingen som et behov for å rømme fra virkeligheten.

Som tiåring fikk Delevingne reseptbelagt medisin for sine søvnvansker. Det samme året ble hun diagnostisert med dyspraksi, som påvirker bevegelsesevner.

Hun beskriver det som starten på sine psykiske problemer, og deretter ulike behandlinger, blant annet medisinering.

– Det reddet livet mitt.

La seg inn på rehab

Under intervjuet med Vogue kommer det frem at modellen nå har vært edru i rundt fire måneder, etter det hun beskriver som travle år med mye jobb, en tung tid under korona - hvor hun også ble singel, og mistet bestemoren.

I august fylte hun 30 år, noe hun feiret med å dra til Ibiza med venner. Det planlagte hun å toppe det med en Alice i eventyrland-temafest. Det hele ble en emosjonell affære, fylt med hard festing.

– Jeg har alltid visst at ting måtte bli annerledes i 30-årene, for måten jeg levde på var ikke bærekraftig.

Modellen sier at flere har forsøkt å hjelpe henne med problemene, men at hun selv ikke var klar for det.

– Det er problemet. Hvis du ligger nede med ansiktet plantet på gulvet og ikke er klar til å reise deg igjen, så gjør du det ikke.

2022 var et aktivt år for modellen. Her under moteuken i Paris i juni. Foto: JULIEN DE ROSA /AFP

På tampen av 2022 la Delevingne seg inn på rehab.

– Jeg hadde ikke vært hos en terapeut på tre år. Jeg dyttet liksom alle bort. Det fikk meg til å innse at jeg var på et veldig dårlig sted.

Delevingne sier at hun hele tiden trodde at man måtte jobbe med den mentale helsen når man hadde det dårlig, men at hun har lært at det heller er motsatt, og noe som må gjøres konsekvent.

– Det kommer aldri til å bli fikset eller fullstendig helbredet, men det har jeg akseptert.

– Før var jeg alltid ute etter en rask løsning - et ukelangt opphold eller et kurs for traumer, og det hjalp en kort periode.

Deler fremtidsdrømmer

Delevingne sier at et 12-trinnsmodellen ble løsningen for henne, i tillegg til jevnlig terapi, måltider og fysisk aktivitet.

– Denne prosessen har sine opp- og nedturer, men jeg har innsett så mye. Folk vil at historien min skal være en «etter skoletid-spesial» hvor jeg sier: «Åh se, jeg var rusavhengig og nå er jeg edru». Og det er ikke så enkelt, det skjer ikke over natten, slår hun fast.

Delevingne sier at fokuset fremover blir å ta dag for dag, og å fokusere på seg selv, fremfor karrieren.

Til Vogue forteller hun at den kortsiktige planen er å ta fri for å dra på biltur med kjæresten Leah Mason (31). Det langsiktige mål er å en dag bli mor.

– Jeg vil ha barn, sier Delevingne, og avslører at det har vært et sterkt ønske siden 16-årsalderen.