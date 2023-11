Camilla og Julie Lorentzen hardt ut mot Dagbladet

Onsdag forrige uke kunne influenserne Camilla Lorentzen (34) og Julie Visnes Lorentzen (27) annonsere at de var blitt foreldre.

Paret startet med å dele i sosiale medier at vannet hadde gått, før de publiserte bilder av en pågående fødsel.

I mellomtiden skrev Dagbladet en nyhetsmelding hvor Camilla Lorentzen var sitert med følgende utsagn:

– Vi føder nå, bekrefter hun til Dagbladet.

– Feilsitert

Det var først et par timer senere de bekreftet at sønnen var født – også da ved å dele nye bilder på Instagram.



Camilla Lorentzen sier til God kveld Norge at hun har blitt feilsitert av Dagbladet, og at avisen ikke har endret dette til tross for hennes henvendelser.

– Jeg sa at vi har postet et bilde av at vi føder. De oversatte det pent til «vi føder nå», hevder hun.

Sitatet kom etter en telefonsamtale med Dagbladet. Hun hevder avisen ringte fire minutter etter at de delte bilder av en pågående fødsel.

– Noe jeg synes var helt sykt. Hvis du tror noen føder, hvorfor ringer du? Jeg svarte: «Vi har nettopp postet bilder som viser en fødsel som er i gang, tenker du da det er en god idé å ringe?»

Se hva Dagbladet svarer lenger ned i artikkelen.

Samtlige medier omtalte nyheten – deriblant VG, som sendte nyhetsvarsel om at paret hadde blitt foreldre da de første bildene ble publisert.

På spørsmål om hvorfor de ikke ville bekrefte nyheten ovenfor Dagbladet der og da, svarer Lorentzen:

– Det viktigste for oss var å holde dagen han ble født på for oss selv, noe vi har sagt hele veien. Hans navn, fødselsdato og andre personlige detaljer er ikke for alle å vite, og det er alle de som følger oss 100 prosent klare over.

Reagerer på fremstilling

Tre dager senere skrev Dagbladet en artikkel titulert «Skaper full forvirring». Der ble det poengtert at paret skal ha spilt følgerne og pressen «et lite puss» med flere oppdateringer om fødselsforløpet 1. november.

«Da Dagbladet tok kontakt med influenserne i forbindelse med dette, fikk journalisten inntrykk av at de var midt i en travel fødsel», står det i artikkelen.

Videre skriver avisen:

«Nå kan det derimot se ut til at parets lille gutt ble født allerede uker før dette, og at influenserne spilte pressen – og følgerne – et lite puss».

På Instagrams story-funksjon raser Julie Lorentzen mot Dagbladets formuleringer, som hun mener får det til å fremstå som om at de har lurt følgerne.

Paret, som er svært populære på TikTok, har vært åpne om at de har laget innhold uker i forveien, slik at de kunne ta seg fri for å nyte den første tiden med babyen.

GÅR HARD UT: Julie Lorentzen skriver at de aldri har hevdet at fødselen var i gang til avisen, da det i realiteten hadde skjedd noe tid i forveien. Hun henviser til Dagbladets formuleringer i kommentarfeltet knyttet til «Forvirring»-artikkelen. Foto: Skjermbilde fra Instagram story @julievlorentzen

«Dagbladet prøver fortsatt å få det til å se ut som Camilla og jeg har «lurt våre følgere» ved å «late som å ha født» på et tidspunkt vi ikke hadde det. Så jeg vil bare gjøre det klart nok en gang at Camilla har aldri sagt til Dagbladet at «vi føder nå», skriver Julie Lorentzen.

Hun understreker å lenge ha vært åpen med følgerne om at de ikke har publisert innhold i sanntid, og kommer med følgende påstand mot avisen:

«Dere tok feil og fant senere ut at innholdet var laget i forveien og nå forsøker dere å få det til å se ut som vi lurte dere OG våre følgere».



Lorentzen avslutter med å skrive at hun ikke vil svare på fremtidige henvendelser fra Dagbladet.

– Beklagelig

Leder for Aller Medias kjendisdesk, Jonas Jørstad, bekrefter at de ringte Camilla Lorentzen etter at de så de første fødebildene, og at de da «tok det for gitt» at paret hadde blitt foreldre.

– Så da ringte vi for å gratulere dem og få noen ekstra kommentarer fra de stolte foreldrene. Tanken var bare god.



På spørsmål om feilsiteringen Lorentzen hevder å ha blitt utsatt for, svarer kjendis-sjefen:

– Hvis de mener at vi har skrevet noe som er feil, så er det synd. Vi opplevde bare tidspunktet for fødselen litt forvirrende, og for vår del er det ikke noe mer komplisert enn det. Men de tingene er ikke så viktige for oss i det hele tatt. Vi er de første til å beklage.

– Camilla Lorentzen har allerede kontaktet og bedt dere om å rette opp i saken, har dere ikke tatt det til etterretning?



– Vi har justert og moderert saken litt, svarer Jørstad.



– Er det slurvearbeid at dere ikke har fått med dere, eller har poengtert i artikkelen, at paret har vært åpen om å publisere ting som har skjedd i etterkant?



– Vi har hatt opplevelsen av at det har vært forvirring rundt det, og vi er ikke de eneste. Hvis vi har bidratt til at dette har vært en misforståelse, så er det beklagelig.



– Det sår jo noe tvil om deres kredibilitet når dere skriver «spilte et puss med pressen og følgere?»



– Det ble forsøkt skrevet med et lite glimt i øyet, og helt uten noen alvorlig undertone. Det håper jeg de fleste leserne forstår. Men det aller viktigste for oss er at fødselen gikk bra, og at både babyen, Camilla og Julie nyter dagene. Og det ser det absolutt ut til, avslutter Jørstad.