Kroningen av kong Charles og dronning Camilla er rett rundt hjørnet, og blant de som trolig gleder seg aller mest til begiveheten er den 82 år gamle kongefotografen Arthur Edwards.

Han har fotografert den britiske kongefamilien i 45 år, og fulgt med dem på over 100 utenlandreiser gjennom de siste fire tiår. Dette har ført til at han er kommet svært nær både Camilla, Charles og de øvrige familiemedlemmene.

GOD STEMNING: Charles med humoristisk bemerkning om kongefotograf Arthur Edwards. Foto: BritBox Nordics

Edwards liv og virke blir nå å se i dokumentaren «Arthur: A Life with the Royal Family» på BritBox og TV 2 Play.

I et intervju med TV 2 forteller Edwards at han mange ganger er blitt spurt om han trodde at Charles og Camilla kom til å gifte seg, noe de gjorde i 2005, men at han var usikker på om det kom til å komme noe positivt ut av det å inngå ekteskap med tronarvingen.

– I begynnelsen opplevde Camilla mye hat. Jeg undret meg over hva det egentlig var hun hadde å tjene på det, fordi jeg mistenkte at folk kom til å være frekke mot henne, forteller han.



Som kjent utspilte det seg et trekantdrama på 70- og 80-tallet, mellom Camilla, Charles og Diana.

– Det var tre av oss i ekteskapet, har avdøde prinsesse Diana så ikonisk uttrykt det i det kontroversielle intervjuet med BBC i 1996.



UGGEN STEMNING: Dette fotografiet ble tatt noen måneder før separasjonen var et faktum. Charles og Diana var den gangen på offisielt besøk i Sør-Korea. Foto: NTB

Arthur Edwards forteller til TV 2 at han tror at folk har akseptert Camilla som dronning, på bakgrunn av avdøde dronning Elizabeths ytring i forbindelse med sitt eget «70 år på tronen»-jubileum i februar 2022.

– Da vår elskede dronning Elizabeth sa at hennes ønske var at Camilla skulle bli titulert dronninggemalinne, var det spikeren i kisten. Nasjonen aksepterte henne mer på grunn av dronningens ønske, forteller Edwards videre overfor TV 2.

– Åpenbart kvinnen i hans liv

Fotograf Arthur Edwards, som selvfølgelig skal fotografere kroningen av Charles og Camilla i mai, sier til TV 2 at han er klar over at det fremdeles er noen som er av den oppfatningen av at det skulle ha vært Diana som ble kronet til dronning i Westminster Abbey i mai 2023.

– Prinsesse Diana var en fantastisk dame, men man må ikke glemme at hun og Charles faktisk var skilt. De bodde ikke lenger sammen.

Charles og Diana, som har sønnene William og Harry, tok ut skilsmisse i 1993 – fire år før hun døde i den tragiske bilulykken i Paris.

– Camilla er åpenbart kvinnen i hans liv, og har alltid vært det. De møttes da han var en ung mann, men de kunne ikke gifte seg den gangen.

KONGEFOTOGRAF: TV 2 har intervjuet britiske Arthur Edwards, som har fotografert den britiske kongefamilien i 45 år. I mai slippes dokumentaren om hans innholdsrike liv og virke. Foto: BritBox Nordics

Fotografen trekker frem at prins Charles` plikter gjorde at han måtte la Camilla vike, som i mellomtiden fant kjærligheten på en annen kant.

- Når man er tronarving, må man i militæret, marinen, luftforsvaret og man må ta utdannelse. Det var så mye for ham å fullføre på den tiden.



Han er glad for at Camilla og Charles fikk hverandre til slutt.

– Men nå har de vært gift i 18 år, og de er utrolig lykkelige sammen. Camilla har gjort Charles til en mer avslappet, snillere og lykkeligere person. Hun har alltid støttet ham, mener Edwards.



ENDELIG FIKK DE ØNSKET OPPFYLT: Prins Charles og Camilla Parker Bowles giftet seg i St George's Chapel på Windsor slott i april 2005. Foto: ALASTAIR GRANT

– Tror du at ting hadde sett annerledes ut om Charles og Camilla hadde fått lov til å etablere et forhold og ekteskap fra begynnelsen av?

– Mest sannsynlig, ja. Alle tror jo det; at han var og er hennes store kjærlighet.



TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen trekker frem at det britiske kongehuset for noen tiår tilbake forsøkte å «renvaske» Camillas rykte som prinsens elskerinne.

– Det er nok noen som fortsatt ser på dronning Camilla som «den andre kvinnen», men etter den, tilsynelatende, vellykkede PR-kampanjen tidlig på 2000-tallet for å rehabilitere Camilla før ekteskapet med prins Charles i 2005, er nok de fleste briter klar over at det er dronning Camilla som virkelig er kvinnen i kongens liv. Og hvem kan vel si imot ekte kjærlighet? spør kongehuseksperten retorisk.



Fotograf Arthur Edwards har selv bare gode minner med Camilla, og forteller at hun er en fryd å jobbe med.

– Hun er så elskverdig og full av liv, den damen der. Camilla har alltid forsøkt å hjelpe og støtte Charles. Hun har aldri stjålet oppmerksomheten fra ham, slik Diana gjorde.



VARM RELASJON: Over de siste fire tiår har kong Charles og fotograf Arthur Edwards etablert en nær og profesjonell relasjon. Foto: BritBox Nordics

For det er en kjensgjerning at mye av det som gikk galt i forholdet mellom Diana og Charles, var hennes voldsomme popularitet.

– Det var alltid utallige fotografer som fotograferte Diana, og ingen som tok bilder av Charles når de var ute på ting. Nå tar alle av Charles, og noen av Camilla. Som det jo burde være. Det er han som er kongen vår.



Dokumentaren «Arthur: A Life with the Royal Family» på BritBox og TV 2 Play har premiere 3. mai.