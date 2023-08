Bursdagsmiddagen tok en brå vending: – Det sprutet over hele meg

KOKENDE OLJE: Influenser Cecilia Teigen måtte dra på legevakten etter at hun fikk kokende olje over seg. Foto: Skjermdump fra Instagram og Snapchat

Det som skulle være en romantisk kveld endte med en tur til legevakten for influenseren.

Influenser Cecilia Teigen (22) har i løpet av de siste årene fått en stor følgeskare både på Instagram og TikTok.

22-åringen er sammen med TikTok-stjernen Henrik Oven (26), også kjent som «Groggymenn2».

Paret viser stadig vekk glimt fra hverdagen på TikTok, og nylig delte Teigen en video til sine 95.000 følgere, der hun forteller at det gikk galt da hun og kjæresten skulle feire sistnevntes bursdag.

Fikk andregradsforbrenning

I anledning Ovens bursdag hadde paret planlagt en bursdagsmiddag, hvor de hadde gått til innkjøp av både biff og kantarellsaus.

– Da vi skulle steke biffene våre helt til slutt, så var det ett eller annet med viften som ikke tok opp røyken. Så det var masse røyk i rommet og vi tenkte «brannalarmen kommer til å gå», forteller Teigen innledningsvis i videoen.

Ifølge influenseren hadde hun vært ufokusert hele dagen, og tenkte ikke klart da hun skulle snu biffen som stekte i varm olje.

– Når man steker en biff skal man ikke flippe den mot seg selv. Det er noe alle vet man ikke skal gjøre, men det presterte jeg å gjøre likevel. Så da sprutet det over hele meg.



Hva er andregradsforbrenning? Omfatter noe dypere lag av huden Det ses væskefylte blemmer, huden er rød, fuktig og smertefull Blodforsyningen til huden er normal, eventuelt litt nedsatt Oftest forårsaket av varme væske Hvis annengrads forbrenningen ikke er større enn fem til sju cm i diameter, kan det behandles som en mindre brannskade Hvis det forbrente området er større, eller brannskaden forekommer på hender, føtter, ansikt, lyske, skritt eller over et større ledd - søk medisinsk hjelp straks Kilde: Norsk Helseinstitutt (NHI)

– Måtte spise alene

22-åringen forteller at hun var stresset i situasjonen, men tenkte likevel at det skulle gå bra.

Det var ikke før hun oppdaget at det etset i stoffet på stolen bak henne, at hun skjønte at det kunne være alvorlig.

– Jeg vet at man skal gå rett inn i dusjen og være der i tjue minutter i lunket vann, så jeg gjorde det også ringte jeg legevakten, sier hun og legger til:

– Så da spiste Henrik den middagen alene, mens jeg stod i dusjen. Så det var den bursdagsmiddagen. Så dro vi på legevakten.



Avslutningsvis sier Teigen at det ikke var alvorlig, til tross for at det ser voldsomt ut, og at det går bra med henne nå.

Dette bør du gjøre

Kommunikasjonssjef og Branninspektør ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat, Sigurd Folgerø Dalen, forteller til God kveld Norge at Teigen handlet rett da uhellet først oppstod.

Ifølge Folgerø Dalen er det ikke uvanlig at man skader seg i forbindelse med matlaging, men han påpeker at brannskader som følge av steking av biff ikke er like vanlig.

BRANNINSPEKTØR: Sigurd Folgerø Dalen er branninspektør ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat. Foto: Lars Magne Hovtun (Brann- og redningsetaten)

– Det ligger ikke i første rekke, men generelt gir all form for matlaging og koking på varme komfyrplater en risiko. Vi oppfordrer derfor alle om å være varsom, våken og til stede på kjøkkenet når man tilbereder mat på komfyren.

Ifølge branninspektøren er det i forbindelse med frityrsteking og kokende vann at man oftest skader seg.

– Skulle uhellet ha skjedd er det viktig å kjøle ned huden med lunkent vann og kontakte lege så fort som mulig. Men ikke med for kaldt vann, for da kan man få frostskader.

Ni gode råd: Hvis det dreier seg om en lokalisert og begrenset brannskade bør man umiddelbart starte nedkjøling med lunket vann som holder cirka 20 grader i minst 20 minutter.

Ved større skader og/eller allmenn påvirkning ringer man 113. Man kan ringe legevakt hvis man er usikker på hva man skal gjøre i akuttsituasjonen.

Etter nedkjøling kan man legge på vått håndkle eller klut under transport til lege for videre behandling.

Ikke bruk is til å kjøle ned, det skader vevet ytterligere. En del pasienter smører geler, tannpasta eller annet på brannskaden, men hvis man har tilgang til lunkent vann er det den beste nedkjølingen. Norsk springvann er mer enn rent nok til at det kan sildre over såroverflaten. Ved transport er det fint å bruke våte håndklær eller kluter. Hold gjerne skadet kroppsdel høyt de første dagene for å dempe hevelse. Ta kontakt med lege hvis du får økende smerter, økende væsking, vond lukt fra bandasjen eller feber. Dette kan være tegn på infeksjon i brannsåret. Drikk godt de første dagene siden brannsår væsker mye i begynnelsen. Hold bandasjen tørr og ren. Til slutt er det viktig å informere om at hvor dypt i huden brannskaden går, først viser seg etter et par døgn. Kilde: Martine Enger, overlege ved Oslo skadelegevakt



– Kan få nyanseforskjell i huden



Overlege ved Oslo skadelegevakt, Martine Enger, forteller at behandlingstiden av en brannskade avhenger av hvor dypt skaden går.

– De fleste slike skader tilheler på cirka to uker. De behandles med moderne bandasjer som skaper et godt miljø på såroverflaten, slik at det dannes ny hud som dekker såret, skriver hun i en e-post til God kveld Norge.



Sjansen for å få arr etter en overfladisk andregradsforbrenning er, ifølge Enger, ikke stor.

– Men første år etter skaden kan det være en nyanseforskjell i huden som blir borte over tid. Dyp delhudskade gir oftest arrdannelse.



– Dersom man ikke følger behandlingen kan det gjøre at huden er tynnere enn normal, og man tåler eksempelvis sol og friksjon dårligere første året etter skaden, sier hun avslutningsvis.