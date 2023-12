Bryter tausheten: – Er dette en spøk?

Felicity Huffman (60) har brutt tausheten om universitetsskandalen. Det gjør hun i et intervju med ABC-7 Eyewitness News, skriver People.

I 2019 ble flere velstående foreldre til ungdomsskoleelever siktet for å ha brukt bestikkelser, juks og andre former for ulovlig svindel, for å få barna deres inn på elitehøyskoler og universiteter.

Huffman sonet elleve dager i fengsel etter å ha erklært seg skyldig for å ha betalt 15.000 dollar, slik at resultatene fra datterens SAT-eksamen kunne forfalskes.

– De vekket døtrene mine med våpen



– De kom inn i hjemmet mitt. De vekket døtrene mine med våpen. Så la de hendene mine bak ryggen og la meg i håndjern, og spurte om jeg kunne kle på meg.



Videre forteller skuespilleren at hun trodde det hele var tull.

– Jeg trodde det var en bløff. Jeg henvendte meg bokstavelig talt til en av FBI-folkene med en pistol og sa: «Er dette en spøk?».

– Jeg stolte på ham



På spørsmål om hvorfor hun begikk forbrytelsene, forklarte Huffman at hun tenkte på datterens fremtid.

– Folk antar at jeg gikk inn i dette på jakt etter en måte å lure systemet og gjøre avtaler med velkjente kriminelle i bakgater, men det var ikke tilfelle.

– Jeg jobbet med en høyt anbefalt høyskolerådgiver ved navn Rick Singer. Jeg jobbet med ham i et år og stolte implisitt på ham; han anbefalte programmer og veiledere, og han var eksperten. Etter et år begynte han å si: «Datteren din er kommer ikke inn på noen av de skolene hun vil.» Jeg trodde på ham.



Flere enn 50 personer ble dømt i den omfattende saken, inkludert skuespillerinnen Lori Loughlin. Singer ble også dømt til tre og et halvt års fengsel for sine forbrytelser.