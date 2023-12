Bryter stillheten etter klima-kritikk: – Kan ikke legge ansvaret på et individ

NORGESVENN: Bianca Ingrosso under ELLE-gallaen i Oslo 22. november. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Tidligere i november tok den svenske klimaministeren Romina Pourmokhtari (28) opp det hun mente var en problematisk og overdådig livsstil blant influensere.



Politikeren pekte særlig på Bianca Ingrosso (28). Hun har over én million Instagram-følgere, er ukentlig på TV og driver tre bedrifter.

Ministeren uttalte at influenseren burde forvalte makten sin til å påvirke klimaomstilling.

Gjør sitt beste

Ingrosso har ikke kommentert saken i svenske medier, men svarte på kritikken da God Kveld Norge møtte henne på ELLE-gallaen i Oslo.

– Jeg forstår hennes kritikk, sier 28-åringen.



Hun tror ikke politikeren mente å peke henne ut som en versting, men at hun heller fikk et konkret spørsmål.

– Og spørsmålet er helt relevant, og jeg synes hun svarte slik hun bør svare.

Ingrosso erkjenner å ha et ansvar, men poengterer:

– Jeg tror alle vet at man ikke kan legge ansvaret på et individ. Alle bør gjøre sitt ytterste for at det skal bli bedre i verden, selvsagt.



– Du er jo blant de største i Sverige og har flere selskaper. Hva gjør du for klimasaken?



– Vi gjør mye «behind the scenes», men det er ingenting som vi liksom skryter av, for det er en selvfølge for oss. Det handler om å ha dialog og legge press på fabrikker man jobber med, og man forsøker hele tiden å finne nye måter for å gjøre den biten bedre. Vi gjør så godt vi kan, men alle kan bli bedre, til og med oss.



Ingrosso har sminkeselskapet CAIA, som flere norske influensere annonserer for. Tidligere i år lanserte hun sitt eget klesmerke, Avora. I en pressemelding ble det lovet klær med bærekraftige materialer og fokus på tidløs design.

På spørsmål om hun kan nevne et par konkrete tiltak som blir gjort i bedriftene hennes, svarer hun:

– Mitt klesmerke er veldig miljøvennlig, vi farger ikke våre jeans og velger bedre fraktmetoder.



Ingrosso understreker at hun ikke er noe ekspert på feltet, men at de har ansatt spesialister til å jobbe med miljøvennlige løsninger.

– Det er selvsagt viktig. Så man trenger mennesker som er dyktigere og mer kunnskapsrik for å finne ut hva man skal gjøre bedre, og den hjelpen tar man.

Dette sier norske kjendiser

– Det blir litt banalt å sette verdensproblemer opp mot influenserbransjen, sier Morten Hegseth (37).

OVERFLADISK: Hegseth beskriver seg selv som en overfladisk person som liker ting og tang, men gjør miljøvennlige grep når det kommer til klær. Foto: Jonas Been Henriksen

Likevel mener han klima-kritikken til bransjen er helt riktig, og erkjenner at det er et estetisk fokus med mye bruk- og kastmentalitet.

– Du kan påvirke klimasaken med ting du fronter, er det et ansvar du tenker på?



Hegseth svarer at han ikke er «opptatt» av å fronte bruk av masse klær, men at TV-jobbene krever at han pynter seg.

– De tingene jeg bruker der er som oftest lånt og har ingen sammenheng med klesskapet mitt hjemme, sier han, og legger senere til:

– Jo eldre jeg, blir jo mer opptatt er jeg av å kjøpe ting jeg kan ha i klesskapet i alle år, istedenfor at jeg har det i ett kvarter, sier Hegseth.



David Eriksen (56) er sjef for en rekke influensere gjennom management-selskapet Eccentric People.

Innflytelsen i bransjen er noe han tar på alvor.

KJÆRESTER: Louise Angelica og David Eriksen under galla på Stordalens Sommerro. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ingen av våre profiler har bare lagd kolleksjoner uten mål og mening, vi er ekstremt forsiktige med hvor mye vi gjør, det er alltid en plan og vi bruker virkelig lang tid – hvis vi gjør det.

Davidsen sier han ikke kan styre eller svare for hva influensere bruker penger på på privaten, men kommenterer:

– Jeg forstår kritikken og synes man skal tenke på det.



Tilbudsuken «Black Week» har skapt debatt hvert år med ulike innfallsvinkler, blant annet miljø-aspektet.

Emma Ellingsen (22) er blant profilene som har frontet en slik kampanje i år.



– Har du noen betenkninger med å annonsere for slike tilbud?



MYE Å LÆRE: Modell og influenser Emma Ellingsen sier hun er komfortabel med det hun gjør for klimaet, men har mye å lære. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er både fordeler og ulemper ved det. Jeg tenker at alle har på en måte sitt ansvar og føler med veldig komfortabel med hva jeg gjør i forhold til klima, sier Ellingsen.



At tilbudsuken skaper debatt, synes hun er en fint og lærerikt for folk.

– Inkludert kanskje meg selv, det er mye jeg må lære om. Man må passe på hva man gjør og at man ikke overdriver noe.

– Skal du annonsere for «Black Week» til neste år?



– Jeg vet ikke. Det er absolutt noe å tenke på, avslutter Ellingsen.