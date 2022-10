Bryter sammen under exit-intervju

Finaleuken nærmer seg, og spillet har tilspisset seg inne på Li gård. Sterke allianser har utviklet seg, og hvem som støtter hvem har blitt mer tydelig – både for deltakerne og seerne.

Etter Henrik Eijsink (26) ble valgt som førstekjempe av storbonden Bente Rabba (54), sto andrekjempevalget mellom Lasse Fredheim og Hashar Aziz (34). Lasse og førstekjempen har lenge hatt en god relasjon, i motsetning til hva han har hatt med Hashar. Valget falt derfor på sistnevnte.

Sist uke oppstå det en heftige krangelen mellom Hashar og Henrik, se hvorfor.

Før tvekampen uttalte politibetjenten til programleder Niklas Baarli (33) at han ikke ønsket en svært fysisk kamp, ettersom han kjente på en nedsatt fysikk etter flere uker uten mat. Han gikk derfor for tvekampgrenen øksekast.

Etter kun to runder var slaget tapt for 34-åringen. Tvekampen endte 6-0 i fordel Henrik.

Da TV 2 møtte Hashar etter exiten fra Li gård, var det en tydelig preget og sliten deltaker som var på vei ut fra Farmen.

Se hva som gjorde at politibetjenten tok til tårene i videovinduet øverst i saken.

– Helt ærlig, så syns jeg egentlig det er en lettelse å få mulighet til å forlate denne boblen.

LETTET: Hashar var lettet over å forlate Farmen etter hans tredje tvekamp Foto: Anton Soggiu

Følte seg utenfor siden uke én

Hashar er en av årets deltakere som har stått i flest konflikter inne på gården. Politibetjenten har endt opp i hele tre tvekamper, hvor han kom seirende ut av tre, og til og med truet med å trekke seg fra en.

– Jeg må ærlig si at jeg selv henvendte meg til Henrik i går, for å be om å bli valgt som andrekjempe. Jeg var tydelig på at jeg kom til å gi han en kamp, men jeg valgte jo en gren som jeg vet at Henrik er god i, og selv aldri har trent på. Så ting taler litt for seg selv – men jeg prøvde mitt beste, sier 34-åringen.

Hashar forteller han helt siden uke én har følt seg utenfor på Li gård. Dette har preget han under hele oppholdet.

– Jeg har egentlig følt meg litt utenfor fellesskapet. Det har vært en del klikker, som helt klart har satt sine spor i det vi driver med her inne. Det er ganske tydelig at de fire, med unntak av Ivana, altså da Henrik, Hanne, Lasse og Andrea – er en klikk, mener han.

TAPTE: Hashar tapte tvekampen mot Henrik. Foto: Anton Soggiu/TV 2

«Yes, nå ryker han»

Under søndagens tvekamp kjente Hashar på at flere av deltakerne ble glad da han bommet.

– Jeg følte det på kroppen da Henrik fikk poeng. Det var helt klart jubel og folk hoppet litt i stolen, mens da jeg bommet på blinken var det sånn: «Yes, nå ryker han, nå er han på vei ut». Men tidligere hadde noen kommet bort og sagt de ønsket at jeg skulle bli og Henrik ryke, fordi det var best for konkurransen.

Dette opplevde 34-åringen som ubehagelig, i tillegg til at han mener det viser en falskhet i gruppen. Derfor er han usikker på hvilke relasjon han ønsker å ha til de andre deltakerne på utsiden av Farmen.

– Det er jo spillet man har meldt seg på, men det er ubehagelig. Jeg tenker at slike mennesker kommer jeg ikke til å ville samle på på utsiden, og trenger heller ikke å ha i livet mitt. Jeg har en god omgangskrets, og mye gode mennesker rundt meg.

Under oppholdet følte politibetjenten at han kun hadde et fåtall av personer han kunne lene seg på, noe som også forandret seg i løpet av den siste tiden hans på gården.

– Da Stine reiste hjem sist uke, var det egentlig kun Bente jeg hadde å støtte meg på. Jeg merket at Ivana stadig trakk seg mer mot den andre gjengen – egentlig for å overleve, virket det som.

STØTTESPILLERE: Hashar sier han kun hadde Bente (t.v) for å støtte seg på inne på Farmen, og at Ivana (t.h) trakk seg mer mot den andre gruppen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

En «barnehage»

Flere av de andre deltakerne har gjentatte ganger gjennom sesongen gitt uttrykk for at de syns det var vanskelig å bli kjent med 34-åringen. Dette var grunnet det de oppfattet som konstant dårlig humør og krasse kommentarer.

Hashar sier seg ikke uenig i at han vært i dårlig humør, og forteller at mye av frustrasjonen hans stammer fra det han oppfattet som useriøs oppførsel.

– Det er jo ikke uten videre at vi kaller dette for en «barnehage». Folk er vimsete, sluntrer unna og underpresterer på oppgaver. Så er det aldri en annen unnskyldning enn: «Å, jeg visste ikke». Slike ting gnager for en på 34 år som føler at en oppgave skal løses hundre prosent.

Dette, i tillegg til mangel på mat, har bidratt mye til at han har hatt dårlige dager.

– Når de allerede vet at jeg føler meg utenfor, så er det kanskje enkelt for dem å trekke konklusjoner om at jeg er sint på dem eller at jeg er sutrete. Men jeg har vært klar på at om jeg er i dårlig humør, så la meg være, i stedet for å mase så mye. Jeg er en type som fort blir «hangry», og med tanke på matsituasjonen som generelt har vært ganske dårlig, er det ikke rart at jeg har piggene ute.

BARNEHAGE: Hashar har flere ganger vist misnøye til hvordan noen av deltakerne ikke har tatt ukesoppdragene seriøst i løpet av oppholdet. Her med programleder Niklas Baarli. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg har vært ensom

Til tross for konflikter og sosiale utfordringer i løpet av de siste par ukene med firerbanden, som da inkluderte Henrik, Lasse, Hanne og Andrea, var det også gode stunder i løpet av oppholdet. Han trekker frem Hanne Mathea Friis (24) som en av de han kom best overens med. Dette var derimot ikke i plenum, men i private samtaler.

– Hanne og jeg har hatt mange gode samtaler, men jeg følte den pendelen flyttet seg fra dag til dag, i forhold til hvordan hun hadde det med Henrik.

Flere av deltakerne har nemlig bitt seg merke i den flørtende tonen mellom Hanne og Henrik. Slik svarte Hanne om romanseryktende.

Selv om Hashar hadde gode stunder inne på Farmen, er det en følelse som har dominert oppholdet hans – nemlig ensomhet. Da TV 2 spør han om dette, blir 34-åringen emosjonell.

– Følelsene jeg har kjent på her inne, er helt klart ensomhet, og det å ikke strekke til. Men jeg tror ensomhet har vært den som har vært mest fremtredende. Da blir man selvfølgelig lei seg, og jeg har jo grått et par tårer her inne og hatt det kjipt. Ehm ...

– Det ser ut som du tårer litt opp nå?

– Ja. Det er noen tårer i øynene, og kjenner at stemmen brister litt, sier 34-åringen tydelig emosjonell, før han kremter og legger til:

– I en virkelig verden, utenfor boblen, så ville jeg nok valgt disse menneskene vekk, forlatt situasjonen og gjort noe bedre for meg selv.

ENSOM: Hashar blir emosjonell da han forteller han har følt seg ensom på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– En liten «fuck you»

Hashar forklarer han ikke følte han traff noen likesinnede inne på Farmen, og «falt mellom to stoler» ettersom han var midt mellom de to aldersgruppene på gården.

– Da blir det vanskelig å trives, så jeg har egentlig følt at jeg har holdt fast i en livslinje gjennom hele oppholdet.

Politibetjenten forteller han hele tiden har stått ved at han skulle være seg selv inne på Farmen, og holdt på sine verdier og prinsipper.

– Jeg har vært veldig tydelig på at jeg gikk inn her for å være den jeg er. Nå har jeg riktig nok kanskje vist litt mer av den negative siden av meg selv, enn den positive. Men jeg har vært tydelig på at jeg ikke kommer til å brenne alle broer eller gå over lik for å vinne hytte og bil.

Til tross for ni tøffe og utfordrende uker, er han fortsatt motivert for Torpet som nå venter på andre siden.

– Nå fikk jeg jo den overraskelsen om at jeg skal inn på Torpet, så jeg håper at jeg møter noen mennesker der som jeg trives med, kan le litt med og ha det fint med. Jeg håper Stine er der, og kanskje Benjamin. Og så håper jeg at jeg får i meg litt mer mat og at jeg får opp energinivået.

Tanken om å komme tilbake på Farmen har han heller ikke lagt helt fra seg.

– Dersom jeg klarer å komme tilbake fra Torpet, så håper jeg det er en liten «fuck you» som viser at jeg klarte å brette opp ermene og viser hva jeg er god for.

Farmen ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40, og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.