Brukte mammas «gravidkjole» på fest

I MORS GAMLE KJOLE: Prinsesse Ingrid Alexandra var i lystig humør under 18-årsdagen sin, som ble feiret sommeren 2022. Hun var i mammas gamle kjole fra 2005, som kronprinsessen gikk med da hun var gravid med sønnen prins Sverre Magnus. Foto: NTB

At kongelige gjenbruker antrekk er gammelt nytt. Men de siste årene er det blitt skapt en trend blant de rojale kvinnene og deres døtre; nemlig at de yngre prinsessene går i arveklær fra mor.

Vår egen prinsesse Ingrid Alexandra (19) er blitt sett ikledd mors gamle gevanter ved flere anledninger, og deriblant under sin egen myndighetsfeiring sommeren 2022.

På det offisielle bildet som ble publisert på kongehusets nettside i forbindelse med myndighetsdagen i januar 2022, bar jubilanten en marineblå kjole som kronprinsesse Mette-Marit (50) selv bar på en gallafest på Slottet i 2001.

MATCHER I MARINEBLÅTT: Kronprinsesse Mette-Marit i en marineblå kjole på galla på Slottet i 2001. Offisielt bilde av prinsesse Ingrid Alexandra tatt i forbindelse med 18-årsdagen i 2022. Foto: NTB og Ida Bjørvik, Det kongelige hoff

Noen måneder senere, sommeren 2022, var det duket for feststemning i hovedstaden da prinsesse Ingrid Alexandra inviterte til myndighetsfest både med gallamiddag på Slottet og fest på Deichman i Bjørvika.

Brukte mammas «gravidkjole»

Under gallamiddagen brukte prinsessen en dyplilla kjole som mange husker kronprinsessen bar i mai 2005, da hun sammen med svigerforeldrene og ektemannen kronprins Haakon (50) tok imot Japans keiserpar på statsbesøk i Norge.

Da gikk for øvrig kronprinsessen gravid med sønnen prins Sverre Magnus (17), som kom til verden sju måneder senere.

Til festlighetene på hovedbiblioteket i Bjørvika var bursdagsbarnet ikledd en kjole fra den filippinsk-amerikanske designeren Monique Lhuillier (52), men hadde valgt å gå for et hvitt sjal hun hadde funnet i farmor dronning Sonjas (86) klesskap.

FARMORS SJAL: Prinsesse Ingrid Alexandra på sin egen myndighetsfeiring på Deichman Bjørvika sommeren 2022. Sjalet har hun lånt av farmor dronning Sonja. Foto: Javad Parsa og Lise Åserud / NTB

Dette bar dronningen blant annet da hun deltok på festmiddag på Grand Hotel i Oslo høsten 2022, da dronning Margrethe (83) av Danmark ble overrakt Foreningen Nordens språkpris.

Omsydd «billigkjede»-kjole

Men de norske kongelige er ikke de eneste som går for gjenbruk, eller låner klær til sine døtre.

Dronning Maxima (52) av Nederland har ved en rekke anledninger brukt en marineblå Oscar de la Renta-kjole med åpne armer, som mellomstedatter prinsesse Alexia (18) nylig brukte da hun fikk omvisning om bord på skipet «Vox Alexia» i Rotterdam i Nederland i september 2023.

MAMMAS LUKSUS: Prinsesse Alexia av Nederland, som er nummer to i arverekken til den nederlandske tronen, bar mammas Oscar de la Renta-kjole under en tilstelning høsten 2023. Bildet av dronning Maxima er tatt sommeren 2019. Foto: NTB

Også prinsesse Estelle av Sverige (11) har latt seg inspirere av mammas klesskap. Da den svenske kongefamilien feiret kong Carl Gustafs (77) 50 år på tronen i midten av september, dukket den 11 år gamle prinsessen opp i en gammel kjenning.

Mamma kronprinsesse Victoria (41) har nemlig lagt sin elsk på den svenske «billigkjeden» Hennes & Mauritz' Conscious Collection, og har brukt flere antrekk fra kolleksjonen som fokuserer på bruk av bærekraftig materiale. H & M Conscious Collection lanserte sin første kolleksjon i 2010.

SKJØNN I GRØNN: Prinsesse Estelle i en kjole inspirert av mamma kronprinsesse Victoria. Estelle fotografert under farfars 50-årsjubileum i september 2023 med lillebror prins Oscar, mens bildet av Victoria er fra 2021. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna og Kungahuset.se

Prinsesse Estelle var ikledd den grønne tyllkjolen, som antas å være en omsydd versjon av mamma Victorias favoritt. 41-åringen har blant annet brukt den under Gaygalla i Stockholm våren 2021 og ved en gallamiddag i Nederland sommeren 2022.

Da prinsesse Isabella (16) av Danmark ble konfirmert i Fredensborg slottskirke i april 2022, var hun ikledd en kremhvit buksedress fra Max Mara. Denne hadde mamma kronprinsesse Mary (51) brukt fem år tidligere, under et offisielt oppdrag i Stockholm.

SOM MOR, SÅ DATTER: Prinsesse Isabella av Danmark gikk for lånt antrekk da hun ble konfirmert i 2022. Nemlig mammas Max Mara-buksedress. Foto: NTB

Dronningen har gått i datterens klesskap

Men det er ikke bare de rojale mødrene som låner ut klær til døtrene sine. Også mødrene går i klesskapet til barna, for å finne skatter de kan pynte seg i.

Dronning Letizia (51) av Spania er én av dem.

Sommeren 2022 dukket den spanske dronningen opp utenfor UNICEFs hovedkvarter i Madrid i Spania i en rød skjortekjole datteren prinsesse Leonor (17) hadde brukt da familien var på teater i Spania fire uker tidligere.

I DATTERENS KJOLE: Dronning Letizia av Spania lot seg tydelig inspirere av eldstedatteren prinsesse Leonor. Fire uker etter at prinsesen var ikledd kjolen sommeren 2022, dukket mamma Letizia opp i samme antrekk. Foto: NTB

Den spanske dronningen er kjent for sin ekstravagante og kledelige garderobe, men hun lar seg også tydelig inspirere av døtrene. I tillegg til prinsesse Leonor har hun og ektemannen kong Felipe (55) datteren infanta Sofía (16).

Til TV 2 har «God morgen, Norge»-moteekspert Marianne Jemtegård uttalt at hun synes det er flott at kronprinsesse Mette-Marit og de andre kongelige går for gjenbruk – gang på gang.

– Det at kronprinsessen fortsetter trenden blant de kongelige ved å resirkulere garderoben sin, er både et fint og nødvendig signal å sende.



Og det er tydelig at dette signalet er gått i arv til de rojale døtrene – mange av dem, som én dag skal overta tronen i sine respektive land.