Brukte emoji – fikk bot på halv million

Neste gang burde du kanskje tenke over hva en emoji faktisk betyr før du sender den.

Den lærepengen kommer en kanadisk bonde neppe til å glemme, etter at han mottok en kontrakt over melding.

For da han svarte med den populære tommel opp-emojien, fikk han en konsekvens han aldri hadde sett for seg.

Tommel opp – enighet?

I 2021 ble Chris Achter, eieren av et gårdsfirma i Saskatchewan i Canada, sendt et bilde av en kjøpekontrakt over melding. Denne gikk ut på at en kunde ville kjøpe lin fra bonden.

BBC omtalte saken først.

Flere måneder passerte og da linen skulle ankomme kjøperen, dukket plutselig ingenting opp. Kunden, som hadde vært en trofast kunde av Achter i flere år, så aldri noe til varene som de hadde blitt enige om.

Men hadde de egentlig blitt enige om noe?

Dette var starten på en lang diskusjon, hvor betydningen bak tommel opp-emojien ble diskutert. Da bonden sendte den, sa han ja til kjøpsbetingelsene – eller ble de kun anerkjent?



Stor diskusjon bak emojibruken

Kjøperen, South West Terminal, argumenterte for at emojien betydde at bonden hadde godkjent betingelsene. Bonden Achter derimot stod fast på at han kun hadde sendt emojien for å vise at han hadde sett kontrakten – ikke for å vise at han var enig.

Uenighetene bak emojibruken var såpass stor, at de tok saken til retten dersom kjøperen fortsatt ikke hadde mottatt 86 tonn med lin som «planlagt».

TOMMEL OPP: Betyr tommel opp-emojien at du er enig? Foto: Emoji Island

Kontrakten var på 82.000 kanadiske dollar, noe som tilsvarer 493.299 norske kroner.

Det kjøpsrepresentanten fra South West Terminal skal ha skrevet da han sendte over kontrakten, var: «Vennligst bekreft linkontrakten».

Da rettssaken ble konkludert tidligere i juni, kom de frem til at den omdiskuterte emojien hadde blitt brukt 24 ganger i tidligere samtaler.

Dommer T.J. Keene mente at dette faktisk viste at bonden hadde sagt ja til betingelsene:

– Jeg er fornøyd med sannsynlighetsovervekten at Chris (Achter, journ.anm.) godtok eller godkjente kontrakten akkurat som han hadde gjort før, bortsett fra at denne gangen brukte han en tommel opp-emoji.

– Etter min mening ble signaturkravet oppfylt av tommel opp-emojien som stammer fra Chris og hans mobiltelefon.