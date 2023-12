Brudd for Stina Talling: – Alt raste sammen

Stina Talling (20) forteller i podkasten «Søstrene Talling» at det er slutt med samboeren.

– Jeg har valgt å være åpen i podkasten fordi det føltes naturlig siden de aller fleste vet at vi har kjærester, sier Talling til God kveld Norge.



Hun og eksen var sammen i fire år.

I episoden forteller hun at bruddet oppsto nylig, mens hun var på ferie i Gran Canaria.

– Det gikk fra å være den beste ferien ever til at alt raste og knuste sammen.



20-åringen poengterer at de har gått gjennom mye sammen, blant annet abort.

– Jeg trodde virkelig det var han jeg skulle gifte meg med.



– Det er veldig kjipt, fordi begge to elsker hverandre fortsatt, men vi vet at det ikke går. Det er veldig tungt og vanskelig. Det jævligste jeg har opplevd, egentlig.



God kveld Norge har sendt en henvendelse til Tallings ekskjæreste. Ifølge influenseren ønsker han ikke å kommentere saken, men skal være orientert om at bruddet blir omtalt i podkasten.



Influenseren beskriver en god stemning mellom de to, og forteller om et ønske om å fortsatt være i livene til hverandre.

Å gjennomgå et brudd rundt juletider er noe hun ikke føler seg alene om.

– Jeg går bare rett og slett gjennom en stor kjærlighetssorg, sier hun og utdyper:



– Jeg har faktisk søkt opp når det er mest normalt for par å gjøre det slutt, og det er to uker før julaften. Det er veldig rart, men også godt å vite at jeg ikke er den eneste.

Flere parterapeuter har tidligere uttalt i norske medier at særlig januar er høytids-måneden for brudd, hvor mange trolig har «holdt ut» gjennom julen.

Talling har 85.000 abonnenter på YouTube. Hun deltok i 2021 i Melodi Grand Prix. I 2019 opptrådte hun på VG-lista med NRKs BliMe-sang: «Mer Enn God Nok».