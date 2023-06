Brudd for Måneskin-vokalist Damiano David

Italienske Damiano David (24) ble verdensstjerne over natten da han med bandet Måneskin vant Eurovision i 2021.

Nettaviser var raske på ballen med å informere nysgjerrige lesere om at vokalisten ikke er singel, men faktisk forlovet.

Torsdag informerer han sine 5,2 millioner følgere at det er slutt mellom ham og influenser og aktivist Giorgia Soleri (27). Forholdet varte i seks år.

Det skjer etter at en video har gått viralt i sosiale medier, som skal vise artisten kysse en annen kvinne på et utested.

Corriere Della Sera er blant mediene som omtaler videoen.

David annonserte brudd og beklaget kyssevideo. Foto: Skjermbilde fra Instagram story

I sin uttalelse beklager David videoen og skriver at det ikke var slik de ønsket å håndtere situasjonen.

Han informerer om at bruddet skal ha skjedd for et par dager siden, og avviser at det har vært noen form for svik.

Artisten avslutter med å si at han håper at hendelsen ikke vil ha en negativ påvirkning for Giorgias omdømme og ber om respekt for privatlivets fred.

I mai delte det tidligere paret sin tilsynelatende stadig blomstrende kjærlighet for hverandre på Instagram.

Paret har jevnlig delt glimt fra hverdagen i Roma, hvor de har bodd sammen med deres tre katter.

Soleri har foreløpig ikke kommentert bruddet, men har vært svært aktiv i sosiale medier det siste døgnet. Hun har nemlig lansert en egen sminkekolleksjon med det italienske merket Mulac.