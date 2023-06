Brudd for Love Island-vinnerpar

Det bekrefter Davide Sanclimenti på Instagram.

«Jeg er takknmelig for minnene og mulighetene vi delte sammen og jeg ønsker henne kun det beste».



Sanclimenti ber om ro etter at han avslørte bruddet. Foto: Skjermbilde fra Instagram story

I 2022 vant Ekin-Su Cülcüloğlu (28) og Davide Sanclimenti (28) «Love Island UK»-seernes hjerter, og stakk dermed av med premiesummen på 50.000 pund.



Cülcüloğlu har foreløpig ikke publisert noe om bruddet i sosiale medier, men har oppdatert følgerne om at hun for tiden befinner seg i Tyrkia med kjente og kjære.



Mandag deltok de sammen på «Indiana Jones and the Dial of Destiny»-premieren i London. Bildene fra kvelden viser en smilende duo.

Det tidligere paret, sammen på rød løper 26. juni. Foto: Doug Peters /Pa photos

Reality-profilen er født i England av sine tyrkiske foreldre, og har tidligere bodd i Istanbul hvor hun jobbet som skuespiller i en tyrkisk såpeserie.