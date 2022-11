Brudd for «Love Island»-par

GOD KVELD NORGE (TV 2): De kom på andreplass i det britiske datingprogrammet. Nå er det klart at romansen er over.

Tre måneder etter «Love Island UK»-finalen har paret Gemma Owen (19) og Luca Bish (23) gått hvert til sitt.

Det forteller Owen, som er datteren til den tidligere Manchester United-spilleren Michael Owen, til sine over to millioner følgerere på Instagram.

– Luca og jeg er ikke lenger i et forhold. Det var ikke en enkel avgjørelse, men det er det som er best for oss begge akkurat nå, skriver 19-åringen.

BRUDD: Gemma Owen bekreftet brudd ovenfor sine følgere. Foto: Instagram story

Kort tid senere delte også Bish nyheten om bruddet, etter en «emosjonell ettermiddag»:

– Jeg ville ha likt å få litt tid til å prosessere dette privat men som dere allerede vet har dessverre Gemma og jeg tatt en felles beslutning tidligere i dag om å gå hver vår vei.

Både Owens og Bish takker TV-seerne for å følge dem på deres «reise» på Love Island:

– Jeg vil takke for deres fortsatte støtte idet vi starter nye kapitler, avslutter Owens.

Mens Bish avslutter med å si at de fortsetter som venner og sier han ønsker «kun det beste» for eksen.