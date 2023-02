Brudd for Farmen-Lasse og Andrea

Nå bekrefter de at forholdet har tatt slutt.

Tidlig under oppholdet på fjorårets Farmen oppstod det romanserykter mellom deltakerne Andrea Marie Rosli (24) og Lasse Fredheim (26).

Flørten mellom paret tok derimot ikke slutt da de vendte snuta tilbake til 2022 – og bekreftet at de var i ferd med å bli kjent med hverandre under moderne omstendigheter.

– Vi holder på å bli kjent i 2022. Det er en kjempestor forskjell og masse distraksjoner, men vi holder på å bli kjent, fortalte de med et glimt i øyet til God morgen Norge.

Forteller om møte med «svigers»

Under finalefesten til deres respektive sesong avslørte deltakerne at de var eksklusive, og at de hadde begynt å introdusere hverandre til familie.

Nå har forholdet tatt slutt. Det bekrefter Rosli og Fredheim til TV 2:

– Lasse og jeg er ikke sammen lenger, det er absolutt ikke noe dramatikk rundt det, kun et forhold som gikk dukken på grunn av avstanden, skriver Rosli i en tekstmelding, og fortsetter:

GODE VENNER: Duoen forteller at de fortsatt er gode venner etter bruddet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Vi er fortsatt gode venner, så nå er jeg spent på neste kapittel i «Bridget Jones»-livet mitt.

Paret gikk inn i et langdistanse forhold etter at de kom hjem fra gården, ettersom Lasse bodde i Haugesund – og Andrea flyttet hjem fra studiene sine i England. Etter det ble hun boende i Oslo.

Fredheim ønsker ikke å kommentere saken, men er klar over at den blir publisert.