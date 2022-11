Brudd for Daniel Kvammen

LILLA LØPER: Daniel Kvammen og Vilde Darvik under finalefesten for Kompani Lauritzen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Etter over to år som kjærester og samboere har artist Daniel Kvammen (34) og Vilde Kristine Darvik (33) gått hvert til sitt.

Det bekrefter Darvik ovenfor VG.

Kvammen bekrefter også bruddet til avisen:

– Det er selvsagt både tøft og trist. Utover det håper jeg på privatlivets fred og ønsker Vilde alt godt videre, skriver han i en tekstmelding til VG.

De to avslørte forholdet i januar 2020, men har nå valgt å gå fra hverandre.

Darvik er kreativ leder i management-selskapet Max Social som er eid av VGTV. I tillegg er hun manager for flere kjente fjes, blant annet treningsinfluenser, Jørgine Massa Vasstrand.

Det skal ha vært noen uenigheter mellom paret rundt hvordan de to møttes, men mye tyder på at romantikken begynte å blomstre på sosiale medier. Det har også Darvik tidligere hintet til i et intervju med VG.

Kvammen fikk sitt artist gjennombrudd med låten «Du fortenar ein som meg» i 2015. I dag er det hans mest populære låt med over 8 millioner avspillinger.

Tidligere i år så man han på skjermen i Kompani Lauritzen. Der ga han flere ganger uttrykk for at han syntes det var vanskelig å være borte fra kjæresten under innspillingen.